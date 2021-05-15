Определен предварительный состав российской команды на ЧМ по хоккею

Эксперт разъяснил опасность нового пользовательского соглашения WhatsApp

Главная опасность новых правил мессенджера WhatsApp в том, что многие пользователи примут их автоматически и не узнают, каким образом Facebook начнет обрабатывать их персональные данные, сказал газете ВЗГЛЯД координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.

С 15 мая WhatsApp предлагает принять новое пользовательское соглашение, в противном случае будут отключаться главные пользовательские функции, в том числе доступ к сообщениям.

«Какая-то часть пользователей автоматически согласится с новыми правилами мессенджера WhatsApp, и в этом главная опасность. Они не будут знать, как изменится обработка их персональных данных. А какая-то часть юзеров покинет мессенджер в поисках новых коммуникационных средств с большей приватностью и защитой от рекламы на основе их коммуникации и предполагаемых предпочтений», – говорит координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

Эксперт пояснил, что когда пользователь соглашается с новыми правилами, то предполагается, что он информирован о сути изменений, проанализировал то, что ему предлагается. «В этом тоже заключается большая опасность. Во многом усилия европейского регулятора направлены на разрешение этой проблемы, он требует максимально четко и коротко объяснить своим пользователям без излишнего юридического языка, что конкретно произойдет в результате принятия и изменения тех или иных правил. Сейчас мы видим активную позицию германского регулятора в связи с подобными процессами, ставится вопрос о том, что предлагаемые WhatsApp правила не соответствуют европейским нормам в области безопасности персональных данных», – подчеркнул эксперт.

Что касается изменения пользовательского соглашения WhatsApp, то эксперт подчеркивает, что компания вправе принимать подобные меры в зависимости от ситуации. «Допустим, появилось новое законодательство, которое требует от сервиса дополнительных обязательств. Но если изменение пользовательского соглашения обусловлено исключительного маркетинговыми обстоятельствами, то это другая ситуация», – пояснил эксперт.

В истории с WhatsApp дело осложняется тем, что пользователи обеспокоены грядущим оборотом своих персональных данных. «Поскольку WhatsApp – это мессенджер, пользователей беспокоит тайна их коммуникации, то есть что увидит Facebook и каким образом эта информация будет использоваться. Скорее всего, реакция юзеров будет аналогична той, которая возникла при первом объявлении о предстоящих изменениях. Кто-то продолжил пользоваться мессенджером, потому что WhatsApp сдал назад, отложил до 15 мая свои новые правила», – напомнил собеседник.

Предполагалось, что новое пользовательское соглашение WhatsApp начнет действовать в феврале, однако из-за массового недовольства юзеров Facebook, который владеет мессенджером, сдвинул эти сроки на май. Те, кто не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся звонки и уведомления. WhatsApp постепенно начнет отключать им доступ к сообщениям.