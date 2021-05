Российский пилот выиграл первую гонку «Формулы-3» Конфликт со стрельбой между пешеходом и водителем Porsche в Екатеринбурге попал на видео 14 мая 2021, 21:36

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

В Екатеринбурге пешеход перегородил дорогу автомобилю Porsche, который двигался по тротуару. Конфликт между мужчинами перерос в перестрелку. По данным портала E1.RU, мужчина по имени Тарас отказался пропускать водителя на Porsche, который решил нарушить правила дорожного движения и двигался по пешеходной зоне. При этом водитель автомобиля утверждал, что движение по тротуару до места разгрузки разрешено. По его словам, он привез деньги. Словесная перепалка между мужчинами переросла в серьезный конфликт, когда Тарас достал газовое оружие. В ответ другой участник потасовки – по данным СМИ, им является местный предприниматель Михаил Юркин – достал из багажника карабин «Сайга» и начал угрожать оппоненту. После этого Тарас выстрелил и попал Михаилу в лицо, тот в ответ также произвел выстрел, но пуля попала в асфальт. Тарас обратился в больницу. Он утверждает, что выстрелом его зацепило по касательной. «Я оборонялся. У меня перелом левой теменной кости. По определению есть тротуар, а он на него выехал. Я ему сделал замечание, а он давай меня матом крыть», – заявил мужчина. Автоправозащитник Кирилл Форманчук объяснил, кто их участников конфликта был прав. «Те случаи, когда разрешено движение по тротуару, описаны в ПДД. В этот Porsche не влезет что-то, что так нужно разгружать с каким-то трудом. Все, что влезет в Porsche, можно спокойно донести руками от места парковки. А человек, который перевозит деньги, не будет вступать в конфликты с пешеходами. Из всего можно сделать вывод, что никаких причин ехать по тротуару у водителя не было. Этот тротуар все используют для парковки, и оттуда регулярно эвакуируют автомобили», – сказал он. Ранее в Перми клиентка такси возмутилась из-за высокой цены на поездку и выстрелила из травматического пистолета в водителя.

Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального 14 мая 2021, 18:10

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look

Текст: Елизавета Булкина

Актер и автор Семен Слепаков написал сторонникам Алексея Навального нецензурное стихотворение в ответ на обвинения его в «продажности Кремлю». Слепаков опубликовал стихотворение в своем Instargam. По словам актера, он обращается ко «всем, кто нашел на меня компромат». При этом он предупреждает, что «в стишке будет мат». «Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь

И даже почти не подпортили кровь,

Я знал и раньше, что ваша любовь, как двусторонний плед:

С одной стороны – уютная шерсть

С другой – шипы и прочая жесть

Теперь убедился, что так и есть –

Больше иллюзий нет.» В комментариях под постом стихотворение Слепакова оценили телеведущая Ксения Собчак и шоумен Гарик Харламов. «Семен. Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное пройдет. Точнее проплывет», – написала Собчак. «Браво», – прокомментировал Харламов. Между тем в стихотворении к сторонникам Навального Слепаков рассказал и о разводе с женой. По его словам, брак расторгнут уже давно, ранее юморист не высказывался об этом прямо. «Теперь пару слов про мою семью,

Сейчас и на это свет я пролью –

Я в браке давно уж не состою.

Не буду вас утомлять деталями.

Грустно, но – селяви –

Нас прошлой осенью развели,

И странно, что этого вы не нашли,

Расследователи …» История началась после несанкционированных митингов в январе, когда Слепаков в стихотворении высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. После этого Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Российские военные остановили колонну техники США в Сирии 13 мая 2021, 22:41

Фото: Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов. Нарушение протоколов деконфликтации «со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США» было зафиксировано в провинции Хасеке, где шесть бронеавтомобилей MRAP двигались на запад по трассе М-4. Американцы ехали по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Они были «остановлены патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении», передает ТАСС. Представитель Пентагона коммандер Джессика Макналти заявила, что ей «нечего сообщить на этот счет», передает РИА «Новости». Напомним, в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии. Эксперт: США получили горькую пилюлю от России в Сирии 14 мая 2021, 12:46

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, поскольку присутствие вооруженных сил США на территории Сирии незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии силами российской военной полиции. «На мой взгляд, когда колонна иностранной военной техники движется по территории суверенной страны, не имея на то никаких оснований и санкций, а ее останавливают и возвращают назад, это самый мягкий шаг со стороны нашей военной полиции. Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, согласно международной практике урегулирования подобного рода инцидентов», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Кроме того, эксперт подчеркнул, что войска США находятся на территории Сирии незаконно. «Их присутствие там является актом военной агрессии против Сирии. Поэтому уничтожение их военной техники – это нормальное поведение любого государства», – уточнил Сивков. «Но сейчас американцы подчинились нашим требованиям. Если они в какой-то момент откажутся подчиняться и применят силу, то получат ответный удар, – уверен собеседник. – А учитывая общую напряженность между Россией и США, это грозит вылиться в крупный военный конфликт, в том числе с применением ядерного оружия, чего ни одна из сторон не хочет». Он также указал на молчаливую реакцию Пентагона по поводу данного инцидента. «Для американского военного ведомства это очень горькая пилюля. Они явно рассчитывали на то, что наша военная полиция не отреагирует должным образом и проигнорирует факт нарушения протоколов деконфликтинга. Но российская военная полиция приняла решительные меры, что сломало сценарий Пентагона. Этого они, конечно, принять не могут», – подытожил эксперт. В свою очередь директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что между Россией и США на территории Сирии есть определенные договоренности и каждая из сторон обязана их соблюдать. «У России, США и других стран в Сирии есть свои зоны влияния, которые зачастую пересекаются. Поэтому, когда в одном месте находится такое большое количество разных войск, подобные инциденты будут возникать», – считает он. «Что касается молчания Пентагона, то это также ожидаемая реакция. Они ведь не могут оправдываться в такой ситуации, поэтому им остается лишь молчать», – заключил Багдасаров. Накануне стало известно, что патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии. Позднее Министерство обороны России прокомментировало данный инцидент, опубликовав сообщение в Facebook. «На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении. Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии. В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии. Украинского депутата избили в эфире ток-шоу 14 мая 2021, 07:29

Фото: ПравдаТУТ/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли. Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями, передает РИА «Новости». В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от «Слуги народа» осталась гематома. Напомним, Брана нередко становится героем скандалов. В декабре 2018 года Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада». В апреле 2019-го он напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша. В августе 2020 года Барна, известный также попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева, назвав их быдлом. Утвержден список недружественных России государств 14 мая 2021, 18:33

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли США и Чехия, следует из постановления правительства. «Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», – цитирует распоряжение ТАСС. В список вошли только две страны – США и Чехия. В отношении них будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного. Утверждается количество физлиц, которые находятся в России и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России, передает РИА «Новости». О создании списка недружественных государств в своем указе объявил Путин. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией. Возле станции метро в Москве открыли стрельбу из автомата 14 мая 2021, 15:07 Текст: Евгения Шестак

Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который стрелял из охолощенного автомата Калашникова возле станции метро «Рязанский проспект», сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по столице Владимир Васенин. «Установлено, что мужчина, находясь на улице недалеко от станции метро «Рязанский проспект», произвел в воздух несколько выстрелов из автомата. <...> Прибывшими полицейскими на месте происшествия было обнаружено пять гильз. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, оружие изъято», – цитирует АГН «Москва» Васенина. Кроме того, он отметил, что на задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших. Ранее президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. Путин заявил о превращении Украины в антипода России 14 мая 2021, 15:08

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. «Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин. «Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС. При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин. Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин. В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан 14 мая 2021, 13:41

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем местных граждан, заявили в дипмиссии. «Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наем местных граждан», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США. На этом фоне в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении. Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. Коммунисты и социалисты Молдавии объединились против Санду, НАТО и румын 14 мая 2021, 01:56

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Президент Молдавии Майя Санду «побежала» к президентам Румынии и Украины Клаусу Йоханнису и Владимиру Зеленскому, так как хочет рассорить свою страну с Россией, заявил бывший глава Молдавии Владимир Воронин. Воронин, лидер Партии коммунистов, возглавил сформированный к июльским парламентским выборам левый блок «Коммунисты и социалисты», объединивший его партию с крупнейшей в стране Партией социалистов, передает ТАСС. «Санду была хоть в одном районе Молдавии в последнее время? Нет! Для нее было важнее побежать к президенту Румынии, к Владимиру Зеленскому на Украину, чтобы еще больше нашу страну рассорить с Россией», – сказал он, выразив уверенность, что конституцию своей страны Санду не читала. Санду и ее окружение Воронин назвал «ставленниками», заявив, что в Молдавии «не будет толку, пока не будет избран новый парламент и не будет наведен порядок». Он уверен, что посол США Дерек Хоган вмешивается во внутренние дела страны. Хоган уже встретился с руководством ЦИКа, спецслужб, генпрокуратуры и еще ряда ведомств Молдавии. «Не пойму, что сегодня он делал в Генеральной прокуратуре? Очень надеюсь, что его вызвали с повесткой туда, чтобы предъявить обвинение в том, что он вмешивается во внутренние дела нашей страны», – сказал Воронин, объяснив свое объединение с социалистами опасностью внешнего вмешательства. Воронин сказал, что не желает «сидеть и смотреть, как сюда придет НАТО, как румыны и другие будут хозяйничать» в Молдавии. Напомним, Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Вероятно, экспансия румынского культурного пространства на территорию Молдавии на этом не остановится и дальше речь пойдет о политических изменениях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны прокомментировало блокировку колонны военных США в Сирии 14 мая 2021, 10:18

Фото: Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии. «На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении Минобороны на странице в Facebook. В ведомстве указали, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении. Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии. В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии. Удерживавшим 20 лет в рабстве россиянина гражданам Польши предъявили обвинения 14 мая 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Гражданам Польши, удерживавшим более 20 лет в рабстве россиянина Николая Ерофеева, предъявлены обвинения, сообщила представитель Пограничной стражи Польши Иоанна Конечняк. Ранее сообщалось, что Ерофеев, будучи гражданином СССР, приехал в Польшу в 1989 году в одну из воинских частей Советской армии, которая была дислоцирована под Болеславцем, в качестве гражданского специалиста. Когда в 1990-х советские войска выводили из Польши, он решил остаться. Последние 23 года он был рабом на птицефабрике у семьи Щ. под Любином (на западе страны). Сбежать с фермы россиянину помогла местная жительница. «В рамках расследования, проводимого сотрудниками государственной пограничной стражи в Легнице, под надзором Районной Прокуратуры в Легнице, были предъявлены обвинения двум гражданам Польши в совершении преступления «торговля людьми» по статье 189a Уголовного кодекса», – передает РИА «Новости» слова представителя Пограничной стражи. Обвиняемым грозит наказание не менее трех лет лишения свободы. Конечняк пояснила, что, по версии следствия, обвиняемые применяли в отношении Ерофеева противоправные угрозы, а также использовали его критическое положение и состояние беспомощности, чтобы заставить выполнять работу принудительного характера, унижающую достоинство человека. В отношении подозреваемых были применены меры пресечения в виде залога имущества, полицейского надзора, запрета на выезд из страны с запретом на выдачу паспорта, запрета личного, телефонного или иного контакта с потерпевшим, а также запрета на приближение к нему на расстояние ближе 100 метров. Сын экс-главы Мордовии и Самарской области задержан при попытке улететь в Минск 14 мая 2021, 00:21

Фото: Hotelier PRO/Youtube

Текст: Антон Антонов

В московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин, младший сын экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Задержание произвели в рамках уголовного дела о взятке в 7 млн рублей главе отделения мордовского центробанка. Взятку дали, чтобы не были приняты меры «по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший». Хинштейн сообщил, что Меркушкин-младший также проходит по делу о «хищении бюджетных средств при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр». Речь идет о 217 млн рублей, передает ТАСС. Дела открыли в 2020 году по статьям о даче и получении взяток. Меркушкин-младший был задержан при попытке вылететь в Минск. Николай Меркушкин в 1995–2012 годах возглявлял Мордовию, с 2012 года по 2017 год – Самарскую область. Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины 13 мая 2021, 23:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Лидер «Единой России», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения властей Украины против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Медведев выразил поддержку «Оппозиционной платформе». Зампредседателя Совбеза России убежден, что обвинения против Медведчука и его соратника Тараса Козака «не имеют под собой ни малейших оснований». Медведев заявил, что «если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно». «Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров», – приводятся его слова на сайте ЕР. Медведев считает, что «бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам» о российской принадлежности Крыма, который «не является частью Украины», хотя это «делает абсурдной саму формулировку обвинения» – «хищение национальных ресурсов». Как полагает Медведев, «Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетен сюда формально», украинские власти пытаются «окончательно уничтожить» Медведчука, ведь тот «не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений» с Россией. Такие политики «неугодны Украине» и «еще меньше угодны Западу». Зампредседателя Совбеза России уверен, что «угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц». Он предполагает, что в итоге такие действия «приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие». Медведев посоветовал «президенту Зеленскому и его друзьям» заняться «решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море», а «не устраивать охоту на ведьм», обреченную «на провал». «Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала», – заявил Медведев. Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте, назначив политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что Медведчук и его однопартиец Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Беспилотник ХАМАС атаковал химзавод в Израиле 14 мая 2021, 10:41

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Текст: Алина Назарова

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу, сообщает телеканал Al Jazeera. Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника, передает ТАСС. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Израиль начал наземную операцию в секторе Газа 14 мая 2021, 01:29

Фото: Senior Airman Christopher Maldonado/

U.S. Air Force/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Sky News Arabia сообщает, что пока войска не начали наземное вторжение, интенсивный обстрел ведут авиация и артиллерия. Портал «Дунья аль-Ватан» сообщает о примерно 150 ударах за полчаса, утверждается, что Израиль «применяет фосфорные снаряды». Премьер-министр Израиля сообщил, что «последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль». Он обещал заставить контролирующее сектор Газа движение ХАМАС «заплатить очень высокую цену», передает ТАСС. Боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Снаряды были запущены по объектам израильской армии. Позднее «Бригады» объявили о запуске новых 100 ракет в направлении города Ашкелон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД