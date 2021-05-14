Жена Зеленского заявила о желании супруга принести мир в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет принести мир в Донбасс, заявила его жена Елена.

Зеленская сказала, что ее супруг тяжело переживает потери на линии соприкосновения. По ее словам, нужно верить в «украинский Донбасс». «Есть люди, которые хотят вернуться туда, но живут здесь. Есть люди, которые живут там и ждут. Есть другие, и как с этим быть – время покажет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Она заверила, что ей не бывает стыдно за мужа как за президента, Зеленская считает, что «у него получается» руководить Украиной. Сам Зеленский не изменился, сказала его жена, но его публичная риторика стала более жесткой, так как «больше улыбаться и быть лояльным сил нет».

Дети к новой жизни «уже как-то начинают привыкать», сообщила супруга президента. Старшая дочь Александра «сразу очень болезненно это воспринимала и протестовала, и сейчас есть постоянные упреки, почему ей выбрали такую жизнь». «А малый (Кирилл) – счастливый, ему нравится мужская компания», – сказала Елена Зеленская.

Комментируя свое отношение к бывшему главе государства Петру Порошенко, она заявила, что не испытывает никаких «глубоких» эмоций, «ненависти нет». Жена президента Украины заявила, что Зеленский меньше всего сейчас думает о своей безопасности, рейтингах и риске попасть в тюрьму. «Есть вещи, которые он никогда не сделает. А если он этого не сделает, то и тюрьмы не может быть никакой», – сказала она.

Напомним, по словам Зеленского, никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела». Он призвал внести изменения в Минские соглашения.

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