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СМИ: По Израилю из Ливана выпустили три ракеты
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С территории Ливана по северным районам Израиля было выпущено три ракеты, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
«Недавно были обнаружены запуски трех ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи [северный район Израиля]. Сирены, согласно протоколу, активированы не были», – передает сообщение пресс-службы израильской армии РИА «Новости».
Напомним, из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
С понедельника в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля по сектору Газа были разрушены более 500 жилых строений, сообщило министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.
С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Беспилотники ХАМАС атаковали газовую платформу в Средиземном море
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, сообщил телеканал «Аль-Маядин».
«Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа. В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары», – цитирует сообщение ТАСС.
Также радикалы пообещали еще более жестокий ответ на «продолжающуюся агрессию» и убийство лидеров и активистов ХАМАС.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить его эскалацию.
Армия Израиля заявила о подготовке к наземной операции в Газе
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Израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
«Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», – сказал Конрикус, отвечая на вопрос о возможности наземной операции, передает РИА «Новости».
Ранее Конрикус заявил, что из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
Тем временем Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу, 14 мая, чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
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США заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем
Проведение 14 мая открытой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по кризису между Палестиной и Израилем не состоится из-за предложения США перенести ее на более поздний срок.
«Члены СБ ООН не смогли достичь консенсуса относительно проведения открытого заседания в пятницу», – заявили в постпредстве Китая, который в мае председательствует в Совбезе, передает ТАСС.
Вашингтон предложил отложить проведение открытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эскалации между Палестиной и Израилем до 18 мая.
«США не могут поддержать проведение открытого заседания по видеосвязи в пятницу, 14 мая, ввиду продолжения активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком для нас уровне. Мы считаем, что открытая встреча 14 мая не поддержит усилия по деэскалации», — говорится в документе. «США поддержали бы проведение открытой видеовстречи во вторник, 18 мая», – говорится в письме постпредства США председателю СБ.
Ранее три страны предложили провести заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Израильский дипломат отказался считать столкновения арабов и евреев гражданской войной
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«Если не удастся восстановить прежние добрососедские отношения между арабским и израильским населением в стране, то решением проблемы станет закон, позволяющий высылать тех арабов, которые выступают против Израиля», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя беспорядки в стране, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
«Не думаю, что беспорядки в Израиле подпадают под определение гражданской войны. На мой взгляд, гражданские войны предполагают конфликт между представителями одной национальности или веры, но с разными ценностными установками и идеологией. Причем люди в таких случаях воюют с оружием в руках. У нас же ситуация иная», – полагает бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
Он выразил мнение, что несмотря на длительное проживание в Израиле и израильское образование, часть арабского населения – в основном это молодежь 18-19 лет – сейчас поддерживает группировку ХАМАС и не стесняется прямо об этом заявлять. «Подобный сценарий на фоне конфликта с арабскими странами был вполне закономерен. Из-за этого, к примеру, арабское население не служит в израильской армии. Потому что мы не хотим, чтобы они направляли оружие как против своих собратьев, так и против нас», – отметил эксперт.
Собеседник подтвердил тот факт, что в последние несколько дней беспорядки в Израиле усилились, однако «израильская армия успешно проводит операцию в секторе Газа и уже ликвидировала нескольких лидеров движения ХАМАС». Он пояснил, что главной целью данного движения является не только уничтожение Израиля, но и других стран, включая Египет, Иорданию, Сирию и другие. «Их цель – создать на этой огромной территории халифат, в котором арабы будут жить по законам шариата. Поэтому Израиль защищает себя и мировую цивилизацию, оттесняя врага на дальних подступах», – утверждает Векслер. Он также добавил, что «вопреки осуждению действий Израиля многими странами, в том числе дружественными, они прекрасно понимают, что Израиль защищает и их интересы тоже».
«Печально наблюдать, что люди, которые еще недавно улыбались, сейчас врываются в израильские кварталы, дома и устраивают погромы. Но нам к этому не привыкать. Мы хорошо помним трагические страницы истории Холокоста, в том числе и то, как те же литовцы жестоко расправлялись с евреями в Каунасе еще до прихода немцев», – заметил Векслер.
Что касается деэскалации конфликта, то дипломат отметил: движение ХАМАС уже несколько дней просит о прекращении огня. «Но мы пока на это не идем, поскольку хотим ответить на обстрелы нашей столицы. Также нужно завершить операцию в Газе. Я думаю, это займет не более трех дней. После этого мы начнем наводить порядок в стране, после чего наверняка прекратятся все антиизраильские выступления», – убежден Векслер.
При этом он указал на некоторые процессуальные сложности при рассмотрении подобного рода преступлений. «Органы безопасности Израиля, конечно, вычислят всех причастных к беспорядкам, однако не каждого из них ждет наказание. Израиль – это демократическое государство. В нашей стране возможно осудить человека только при предоставлении доказательств его вины. Если же таковых не окажется, то преступников будут вынуждены отпустить на свободу», – объяснил собеседник.
Кроме того, он отметил, что пройдет еще много месяцев, а может быть и лет, пока отношения между арабским и израильским населением в Израиле наладятся. «Уже сейчас евреи призвали бойкотировать все арабские магазины и лавки. Возможно, что восстановить добрососедские отношения не получится. В этой связи нужно после того, как ситуация успокоится, издать закон, согласно которому можно будет высылать из страны тех арабов, которые выступают против Израиля, в соседние арабские страны», – заключил дипломат.
Ранее израильское интернет-издание Mignews сообщило о массовых беспорядках и насилии на улицах Тверии. Участники демонстрации атаковали случайно проходившего мимо араба. Он был легко ранен камнем. Также был ранен полицейский, прибывший к месту происшествия. Мэрия города приняла решение о закрытии всех пляжей из-за массовых беспорядков.
Также в социальных сетях опубликованы видео «демонстрации в поддержку Аль-Аксы» в городе Джиср аз-Зарка. Демонстранты размахивают палестинскими флагами и палят в воздух из автоматов. Вдоль Джиср аз-Зарка проходит одна из главных дорог Израиля – шоссе № 2, связывающее центр страны и Хайфу. В двух километрах к югу от него – город Кейсария, в котором находится вилла премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Кроме того, в Сети появилось видео попытки линча арабскими жителями Акко еврейского водителя. Затем в израильских СМИ были опубликованы видео, снятые в момент нападения разъяренной толпы на арабского водителя такси в Бат-Яме. Минувшей ночью в Хайфе подожгли машины на подземной стоянке многоэтажного дома, в котором живут евреи. Пострадали 59 человек.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
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Из сектора Газа по Израилю выпустили 1,6 тыс. ракет
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Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
«Мы пересекли отметку в 1600 ракет, выпущенных по территории Израиля, включая обстрелы прошлой ночью. Из этих 1600 ракет около 400 ракет упали внутри сектора Газа», – заявил Конрикус, передает РИА «Новости».
Он отметил, что эффективность работы системы ПРО «Железный купол» по-прежнему составляет около 90%. Кроме того, по его словам, «число военных целей, по которым ударила армия обороны Израиля, … сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и «Исламскому Джихаду».
Пресс-секретарь армии напомнил, что с начала обострения число погибших мирных жителей Израиля выросло до шести, также был убит один израильский военнослужащий.
Тем временем Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу, 14 мая, чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Израиль сообщил о выпущенных из сектора Газа 1,5 тыс. ракет
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С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 1,5 тыс. ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Из них 350 не долетели до границы анклава и «упали в секторе Газа». Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила «сотни ракет», передает РИА «Новости».
Сирены воздушной тревоги звучат в центральном густонаселенном округе Израиля Гуш Дан, в городе Ришон-ле-Цион южнее Тель-Авива и в самом Тель-Авиве. Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву в ответ на продолжающиеся бомбардировки сектора Газа.
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по стратегически важным зданиям, принадлежащим ХАМАС, включая главный банк группировки.
До этого израильская авиация нанесла в среду вечером удары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в городе Газа, передает ТАСС со ссылкой на портал «Дунья аль-Ватан».
Официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд сообщил, что свыше 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом. Байден по итогам переговоров заявил, что Израиль атакуют «тысячами ракет», поэтому у Израиля «есть право на самооборону».
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта, есть погибшие и раненые. В Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.
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Берлин назвал ХАМАС виновным в обострении конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас возложил ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке на палестинское радикальное движение ХАМАС. Он подчеркнул, что Берлин не потерпит нападений на синагоги в ФРГ на фоне происходящего.
«ХАМАС преднамеренно и осознанно спровоцировал нынешнюю эскалацию, без всякого разбора выпустив более тысячи ракет по израильским городам, полностью осознавая, к каким последствиям это приведет», – сказал он в интервью изданиям группы Funke, передает Deutsche Welle.
По словам Мааса, «тот, кто действует столь безоглядно, несет ответственность за ужасающие гуманитарные последствия, от которых ныне вынуждены страдать сотни тысяч людей по обе стороны». Он уверен, что «Израиль защищается, потому что вынужден делать это».
Маас также выразил надежду, что в расширившийся конфликт не окажутся втянутыми другие государства. «При предыдущих обострениях конфликта мы видели, что в конечном счете наибольшую цену по обе стороны всегда платят гражданские лица, особенно дети, при этом всякий раз становится лишь сложнее найти выход из кризиса», – констатировал глава германского МИД.
Министр подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать только политическим путем. «В последние месяцы мы имели возможность наблюдать серьезные шаги по установлению доверия между Израилем и палестинцами. Мы должны вернуться к этому. Лишь урегулирование на основе договора о сосуществовании двух государств даст надежду окончательно вырваться из непрекращающихся циклов насилия», – указал он.
Кроме того, Маас призвал жителей ФРГ не винить в происходящем на Ближнем Востоке проживающих в Германии евреев. «Мы все должны дать ясно понять, что мы не будем мириться с попытками свалить ответственность за события на Ближнем Востоке на жителей Германии иудейского вероисповедания – будь то на улице или в социальных сетях. Для нападений на синагоги в нашей стране должен действовать принцип нулевой терпимости. И как ни печально, что это все же необходимо, – государство должно без всяких условий гарантировать безопасность синагог», – сказал германский министр.
Тем временем стало известно, что израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
В Израиле мобилизовали 9 тыс. резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил мобилизацию 9 тыс. резервистов в связи с эскалацией ситуации, сообщили в Минобороны страны.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ганц объявил о массовом призыве резервистов для сдерживания участников внутренних беспорядков, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Израиль собрался усилить атаки в секторе Газа
Военно-политический кабинет Израиля намерен усилить атаки в секторе Газа, сообщили СМИ.
«Кабинет постановил, что атаки в секторе Газа будут усилены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 12-й израильский телеканал.
Тем временем пресс-служба армии Израиля сообщила, что атака с применением огнестрельного оружия произошла близ города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, есть раненые, нападавший нейтрализован.
Сообщается, что десятки ракет были запущены из сектора Газа в сторону израильских городов.
Представитель правящего в секторе Газа движения ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа заявил, что нормализация ситуации требует прекращения израильской агрессии против палестинцев в Иерусалиме и Газе. Он заявил: «Утвержденное так называемым кабинетом (министров Израиля) расширение ударов по Газе не ослабит наш народ и наше сопротивление в вопросе защиты нашего народа».
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта. Сотни ракет выпущены по Израилю из сектора Газа, есть погибшие и раненые. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.
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Демонстранты в Иордании потребовали отменить мирное соглашение с Израилем
На фоне обострения палестино-израильского конфликта сотни демонстрантов собрались на митинг у посольства Израиля в столице Иордании Аммане, сообщают информационные агентства.
Демонстранты уже четвертый день требуют выдворить посла и аннулировать мирное соглашение с Израилем. Они призвали поддержать жителей Палестины и их право вернуться на родину, передает РИА «Новости».
Тем временем президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что «израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме». Он заявил, что «Иерусалим – навеки столица Государства Палестина». Палестинская сторона «не приемлет альтернативы». Он призвал палестинцев объединиться и отказаться от внутренних разногласий, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта, есть погибшие и раненые. Из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 1,5 тыс. ракет. Свыше 370 участников уличных беспорядков в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
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Армия Израиля объявила массовый призыв резервистов из-за беспорядков в стране
Министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о массовом призыве резервистов для сдерживания участников внутренних беспорядков, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
«Мы находимся в чрезвычайной ситуации, необходимо массовое усиление на местах, силы должны быть немедленно направлены для обеспечения правопорядка», – сказал он, сообщает Ynet.
Министр уточнил, что для урегулирования конфликта будет объявлен массовый призыв резервистов из пограничной полиции Израиля, которая в основном действует на Западном берегу Иордана.
Ранее израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя газете ВЗГЛЯД беспорядки в стране, отказался считать столкновения арабов и евреев гражданской войной. При этом он выразил мнение, что «если не удастся восстановить прежние добрососедские отношения между арабским и израильским населением в стране, то решением проблемы станет закон, позволяющий высылать тех арабов, которые выступают против Израиля».
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Армия Израиля разбомбила центральный банк ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля поразила ряд объектов террористов в секторе Газе, в частности, была произведена атака на центральный банк движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам».
Также израильская армия атаковала штаб-квартиру внутренней безопасности террористов и другие объекты инфраструктуры, передает Mignews.com.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 1,6 тыс. ракет. СМИ сообщили, что военно-политический кабинет Израиля намерен усилить атаки в секторе Газа.
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта, есть погибшие и раненые. В Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.
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Израиль поставит Грузии модернизированную систему ПВО
Грузия, усиливающая оборонительные возможности после неудачного вторжения в Южную Осетию в 2008 году, до конца года получит от израильской компании Rafael модернизированную систему ПВО, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая перед депутатами, он также сообщил, что Грузия также закупит у израильтян, с которыми оформила сотрудничество в 2020 году, переносные зенитные комплексы. Они поступят на вооружение маневренным подразделениям.
«Это сделает наши тактические подразделения более эффективными», – сказал он. Касательно ПВО Джуаншер Бурчуладзе также сообщил, что в этом году завершится реализация подписанного с Францией в 2015 году контракта. По нему Грузия уже получила радары, мобильный командный пункт и ракеты типа «мистраль». Министр считает, что все это позволит лучше интегрироваться со стандартами НАТО.
Компания Rafael, одна из крупнейших в Израиле, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО и так далее. Что касается Франции, Грузия сотрудничает с компанией MBDA - ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.
Ранее премьер-министры Грузии и Украины Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль во время общения в видеоформате договорились усилить стратегическое партнерство между странами.
Три страны предложили провести заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля
Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу, 14 мая, чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.
Предполагаемое открытое заседание будет проходить с участием израильской и палестинской сторон. На этой неделе СБ ООН уже провел два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных данному вопросу, передает РИА «Новости».
Ранее источник в ООН заявил, что США единственные блокируют принятие в СБ ООН заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
В Кремле рассказали об усилиях Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта
Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны (палестино-израильского конфликта) к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что в России также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет.
Тем временем стало известно, что израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.