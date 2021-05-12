Мишустин заявил о возможностях России для «постковидного прорыва»

Россия обладает всеми возможностями для «постковидного прорыва», заявил премьер-министр Михаил Мишустин, призвав как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

«В этот непростой год вместе с решением первоочередных задач мы одно временно создавали и базу для постковидного прорыва. Сегодня у нас с вами есть для этого все возможности», – цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, поэтому нужно сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Ранее Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам.