Мишустин заявил о начале создания в России мощного «санитарного щита»

Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», чтобы не допустить повторения пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

«Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны, о котором президент говорил в своем послании», – сказал он, передает РИА «Новости».

«Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», – добавил он.

Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку правительственного законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развертывания такой системы.

Также премьер заявил, что правительство работает над тем, чтобы свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в Россию. «Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база», – сказал он.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам.