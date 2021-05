Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии На Западе назвали российский Су-57 «убийственно красивым» 10 мая 2021, 09:22 Текст: Алина Назарова

Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием Парад Победы в Москве и, в особенности, его воздушную часть, отметив красоту российских истребителей Су-57. Так, американский военный эксперт Х.И. Саттон выложил на своей странице в Twitter снимок с пролетевшими над Красной площадью российскими истребителями Су-57. «Хочу сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно», – написал он. Gotta say, good looking plane. Sukhois generally have killer looks pic.twitter.com/6g48HvQ49S — H I Sutton (@CovertShores) May 9, 2021 Восторг Саттона разделили и его подписчики. «Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57) – это самое красивое создание компании «Сухой», – отметил один из них, передает РИА «Новости». Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит «круто». «Этот самолет будет достойным противником ВВС США», – написал еще один пользователь. С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как и 20 лет назад. «Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы…И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками», – подчеркнул он. Тем временем стало известно, что российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске.

«Бессмертный полк онлайн» начался во всех регионах России 9 мая 2021, 18:56 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» началось во всех российских регионах, прием заявок на участие в нем завершилось, в 2021 году к прошлогодним участникам присоединились около 2,5 млн новых анкет. Все заявки, которые были загружены до 10.00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» в День Победы 9 мая. Ее начало – 15.00 по местному времени во всех регионах страны, указали организаторы. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Увидеть своих героев в строю Бессмертного полка онлайн уже можно во всех регионах страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в «Бессмертном полку онлайн». В Москве можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн» – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме. Модераторы проекта также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка онлайн» портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая – за это время каждый успеет найти своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Соловьев проанализировал «крайне жесткое» заявление Путина 9 Мая 9 мая 2021, 18:45

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы. По мнению журналиста, глава государства точно определил роль и место союзников во Второй мировой войне. «Это самое точное определение роли и места союзников. Крайне жесткое и очень справедливое. И не надо «оппам» от «Новой газеты» и «Эха» до МБХ и «Медузы» «щебетать» про «решающую роль ленд-лиза и второго фронта», – указал Соловьев в своем Telegram-канале. Он привел цитату из речи президента, в которой тот напомнил о роли СССР в победе над фашистской Германией. «Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», – процитировал Путина Соловьев. Журналист также особо отметил заявление президента, в котором тот напомнил о событиях первой половины XX века, когда набирала силу фашистская Германия. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – привел слова Путина телеведущий. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – указал Соловьев. Также он заметил, что России не с кем «примиряться» по итогам Второй мировой. «С кем и почему мы должны примиряться? С карателями, надсмотрщиками концлагерей, захватчиками, насильниками, убийцами, пришедшими на нашу землю с целью нас уничтожить? Они шли нас убивать, убежденные в том, что это их историческое предназначение. Расширение на Восток. Захват жизненно важных земель, о чем, не скрывая, заявлял их фюрер еще с середины 20-х годов. О каком примирении может идти речь? Они и не покаялись, а как только стало возможно, как только перестали бояться советского солдата , так начали переписывать историю, обеляя себя, и очерняя нас», – указал он. По его словам, желающие «примирения» хотят извратить историю, они пытаются навязать, что в начале войны у них уже виноват не только Гитлер, «а еще и Сталин, а скоро только Сталин и будет виноват, а Гитлера еще и будут обелять, мол был вынужден обороняться от «красной чумы». «И о жертвах забудут. И себя, вчерашние палачи, объявят жертвами, как уже сейчас Европа считает себя жертвой Гитлера и Сталина. И забывают о собственной вине, и как приветствовали фюрера, и как с радостью расправлялись с европейскими евреями и делили их имущество между собой, как использовали рабский труд наших граждан, привезенных с оккупированых территорий. По мнению Соловьева, у Европы нет и не будет «никакого морального права» указывать России, и Россия не забудет, что «цивилизованные народы» вытворяли на нашей земле». «Так что нет, и никогда не будет никакого примирения, так как нет у Европы никакого искреннего покаяния и раскаяния за страшные злодеяния совершенные против нашей Родины», – заключил ведущий. Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он. В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией 9 мая 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. «Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина». По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны. «И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Шендерович заявил о существовании «ущербных наций» 9 мая 2021, 17:02

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Публицист Виктор Шендерович заявил, что «не признавать очевидного» в вопросе Великой Отечественной войны – судьба «ущербных наций». Шендерович разместил у себя в Facebook пост, посвященный Александру Володину, автору «Пяти вечеров» и «Осеннего марафона». По мнению публициста, он был героем войны и в то же время «оккупантом», он – «советский солдат, «освобождавший» (кавычки – авторские, – Прим. ВЗГЛЯД) в сороковом году Латвию». «Та вина жила в нем», – утверждает Шендерович. «Просить прощения – удел сильных, – продолжает он. – Благодарность и рефлексия – свойства человеческой души. А не признавать очевидного, бронзоветь в собственном величии и играть желваками, демонстрируя крутизну, судьба закомплексованных мудаков и ущербных наций», – написал он в своем блоге. Когда три дня назад, в эфире "Эха", я говорил о добре и зле, которые надо осторожно распутывать в военной теме, я... Опубликовано Виктором Шендеровичем Воскресенье, 9 мая 2021 г. Накануне Шендерович раскритиковал празднование Дня Победы в России, заявив, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением». Он считает, что не следует подчеркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом. Шендерович также заявил, что общество России страдает амнезией, когда предлагает миру «можем повторить». Он потребовал «открыть архивы» и опубликовать «историческую правду», вместо того чтобы устанавливать монументы. Их он, кстати, тоже раскритиковал, назвав «освоением средств». Напомним, Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе прошлого года он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности». Чехия назвала размер компенсации за взрывы во Врбетице 9 мая 2021, 20:26 Текст: Алексей Дегтярев

Чехия решила потребовать у России порядка 1 млрд крон (свыше 47 млн долларов или почти 350 млн рублей) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. «В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ [получить средства] – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – заявила Шиллер, передает «Чешское телевидение». Она признала, что шансы получить эти деньги от России малы. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака. На сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить фото нацистов 9 мая 2021, 19:12 Текст: Алексей Дегтярев

На сайте «Бессмертного полка» в ходе онлайн-шествия пытались разместить портреты нацистов, но их успешно пресекли, данные о тех, кто прислал эти изображения, передадут в Следственный комитет, сообщили в пресс-службе «Бессмертный полка России». «Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», – цитирует сообщение организации РИА «Новости». Также на сайт шествия совершались массированные хакерские атаки, всего было зафиксировано три DDoS-атаки и шесть веб-атак. «В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», – добавили в пресс-службе организации. В прошлом году Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк» в отношении сторонника блогера Алексея Навального из Воронежа. Кроме того, было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального. В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка». Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк» был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей. Собчак раскритиковала способ празднования Дня Победы 9 мая 2021, 15:46

Фото: Кровавая барыня/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Телеведущая Ксения Собчак посетила торжественный парад на Красной площади в Москве и раскритиковала способ празднования Дня Победы. «Для меня, как и для всей страны, 9 мая – очень важная дата, но способ ее празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. У Израиля, например, есть интересная традиция. В апреле там отмечают День Катастрофы – в память о евреях, погибших во Второй мировой. В 10 утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это дань памяти и скорби. Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о кошмаре войны и смерти. Не знаю, может чем-то подобным заменить парад», – написала Собчак в своем Telegram. При этом телеведущая добавила, что у нее нет решения, чем можно заменить парад в честь Дня Победы в России. Однако отметила, что «по эмоциям» ей хотелось бы «тихого молчания – в честь всех погибших и павших». «И я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С Великим Праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», – заключила Собчак. Накануне актер театр и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Жалкие падшие кумиры за тридцать сребреников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Отреагировал на высказывание Назарова и телеведущий Владимир Соловьев. Он посоветовал артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности. Американский историк назвал пять главных мифов Второй мировой войны 9 мая 2021, 14:52

Фото: Общественное достояние

Текст: Ксения Панькова

Старший историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал о пяти величайших мифах о Второй мировой войне. В интервью американскому журналу Time Ситино раскрыл миф, на развенчивание которого он потратил большую часть своей карьеры. По его словам, он заключается в том, что президенту Франклину Рузвельту было известно, что Япония готовит удар по гавани Перл-Харбор, но он не предпринял никаких действий и все равно позволил ей случиться, допустив гибель 2,5 тыс. американских солдат. Однако, как подчеркнул историк, не существует ни единого документального подтверждения того, что американский лидер знал заранее о атаке, сообщает «ИноСМИ». Второй миф гласит о том, что Эрвин Роммель был величайшим немецким генералом всех времен. Это, как утверждает Ситино, совершенно не так. Он рассказал, что Роммель не смог одержать ни одной значимой победы. «Его последним актом стали попытки дать отпор десанту западных союзников, высадившемуся в Нормандии 6 июня, и он потерпел полнейшее поражение», – отметил эксперт. Следующим мифом, по словам историка, является то, что единственным виновником поражения Германии во Второй мировой войне был Гитлер. Он подчеркнул, что Гитлер действительно начал войну и холокост, однако он не несет ответственность за все неверные решения немецкой армии и «безумные наступательные операции». «Ведущие немецкие офицеры – генералы – несут львиную долю ответственности за развязывание Второй мировой войны, за ведение той войны и за то, что война продолжалась даже тогда, когда у них не осталось ни единого шанса на победу», – добавил Ситино. Кроме того, некоторые считают, что Япония могла одержать победу над США, если бы целью авианалета на Перл-Харбор было уничтожение не только кораблей, но и нефтехранилища, а также цистерн с черным золотом. Ситино пояснил, что подобные суждения необъективны, так как такой удар немного отсрочил бы победу над Токио, но не повернул бы события в другую сторону. По его словам, японцы нацеливались лишь на ограниченную войну с США, ввиду чего историк подчеркнул, что слабо себе представляет высадку войск Японии в Калифорнии и бои на американской территории. В пятом мифе указывается, что во Второй мировой войне действительно был поворотный момент. В свою очередь американский историк уточнил, что существует множество мнений по этому вопросу. «То есть если во Второй мировой войне было так много переломных моментов, значит, с моей точки зрения, их не было вовсе. Мне кажется, что, говорить о переломных моментах в таком сложном и масштабном событии, как глобальная война, – это чрезмерное упрощение», – добавил он. Напомним, российский президент Владимир Путин призывал противостоять попыткам переписать историю. Зеленский в День Победы пообещал «освободить» Крым и Донбасс 9 мая 2021, 18:15

Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и событиями в Донбассе, он заявил, что страна 9 мая должна отмечать не только День Победы, но и «освобождение» городов Донбасса. Так, по словам Зеленского, теперь не только ветераны могут рассказывать внукам о войне 1941-1945 годов, но и внуки своим дедам – о войне 2014 года, передает телеканал «Царьград». Президент Украины сравнил освобождение Мариуполя 10 сентября 1942 года и то, как 13 июня 2014 года украинские силовики заняли город после столкновения с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики. «Он (Мариуполь) и еще много украинских городов на востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», – сказал Зеленский. Он также добавил, что Киев рано или поздно «освободит» Донбасс и Крым. Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Яковлеву по поводу значения победы в войне 9 мая 2021, 15:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Владимиру Яковлеву, который высказал свое мнение о победе в войне. Пушков в своем Telegram со ссылкой на Telegram-канал «Божена» привел рассуждения Яковлева, который заявил, что «победа в войне обходится очень дорого, но сама по себе приносит мало – намного меньше, чем кажется в минуты победного торжества». «Реальные достижения создаются не войной, а миром. Не уничтожением, а созиданием. Диктаторы испокон веков звали людей на войну, обещая быстрые победы. Но даже самые победоносные войны в конечном итоге приносили только кровь и нищету. Потому, что уровень жизни страны и ее граждан определяет не умением убивать и разрушать, а умением жить и создавать», – приводятся слова основателя «Коммерсанта». Сенатор в свою очередь предположил, что Яковлев, «мягко говоря, плохо понимает суть вопроса». «Победа является ключевым моментом, который определяет характер мира. Без Победы мир означает поражение. А поражение есть другой мир. Если он этого не понимает, то ... Комментарии излишни. И так все ясно», – подчеркнул Пушков. Ранее президент России Владимир Путин во время главного военного парада поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в российской столице при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений с Москвой 9 мая 2021, 13:09

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил условие председателя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева. Азаров, комментируя слова Кравчука о необходимости решить конфликт в Донбассе в пользу Киева для восстановления отношений между двумя странами, назвал подобные заявления «фантазиями». «Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живет в другой реальности. Потому что основа для урегулирования конфликта известна – это соглашение, которое санкционировано Советом Безопасности ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения. <…> Что касается положений, что на каких-то там киевских условиях этот конфликт будет урегулирован, это фантазии, еще раз подчеркиваю», – сказал Азаров радиостанции «Говорит Москва». При этом экс-премьер-министр Украины подчеркнул, что решение проблем и появление «нормальной границы» произойдет только после вступления Киева в НАТО. По его словам, Киеву удается уклоняться от выполнения Минских договоренностей и урегулирования ситуации на востоке Украины из-за позиции Франции и Германии, которые «смотрят на это дело достаточно нейтрально». Ранее в разговоре с Ura.ru Кравчук заявил, что отношения с Россией можно наладить, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. 29 апреля Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах. Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Напомним, 25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский рассказал о праздновании Дня Победы на Украине 9 мая 2021, 17:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Для большинства украинцев 9 мая остается Днем Победы, а не «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне», однако сейчас Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. «Сегодня заказывают музыку те украинцы, которые не празднуют День Победы. Они празднуют День скорби 8 мая, а 9 Мая для них – праздник врагов. Со стороны власти есть очевидное сочувствие к этим людям», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Но большинство украинцев, убежден политолог, празднуют 9 мая именно День Победы, а не «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». «Социальные сети переполнены поздравлениями. Много людей собирается возле площади Славы в Киеве. Просто это большинство не имеет своего голоса во власти, оно беззащитно, но все же пытается как-то противостоять наглости националистов. При этом невозможно осуждать людей за то, что они не проявляют героизм и не лезут на рожон против националистической и нацистской улицы и покровительствующей ей власти. Они ведут себя сдержанно, но многие из них, и я в том числе, ощущают себя во внутренней эмиграции, когда Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне», – убежден Погребинский. Именно эти люди, подчеркнул собеседник, переименовывают улицы именами своих героев и пишут тексты для мэра, «плохо понимающего, что он говорит». «Они оказывают давление на президента Зеленского, который выстроил свою линию поведения как лучший друг Соединенных Штатов и главный враг России. Так что нет ничего удивительного в том, как сегодня празднуется на Украине 9 Мая», – считает Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Ранее в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы. Конфликт начался после того, как полицейский попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. В Киеве местным жителям пришлось защищать бабушек с портретом Жукова от полиции. Как сообщает издание «Страна», «люди окружили бабушек и поют «Катюшу», не давая полиции их увести». Также в центре Киева радикалы оскорбили нацистским приветствием шедшего по улице ветерана. Зигующим человеком в балаклаве оказался 16-летний Михаил, на которого составили административный протокол. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади 9 мая 2021, 12:22

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. «На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт. Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений. Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс». Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76. Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Упавший в Татарстане самолет оказался угнанным 9 мая 2021, 14:43

Фото: МЧС Татарстана/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Легкомоторный самолет, который рухнул в Татарстане, по предварительным данным, мог быть угнан, сообщил источник в правоохранительных органах. «Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли», – пояснил собеседник ТАСС. По этим данным, самолет был самодельным. Борт рухнул почти сразу после взлета, его нашли в 900 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Пойма. Напомним, в Татарстане 9 мая легкомоторный самолет провел жесткую посадку, погибли два человека. Инцидент произошел вблизи села Калейкино.