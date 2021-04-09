Смерть бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» в Лондоне признали насильственной

Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Николай Глушков умер в Лондоне в результате насильственных действий, установил коронерский суд Западного Лондона.

В ходе заседаний заслушали показания свидетелей дочери Глушкова Натальи, которая нашла тело отца 12 марта 2018 года в его доме в Лондоне, передает РИА «Новости».

Также в суде выступили представители полиции и медицинской комиссии.

Наталья Глушкова выступала по видеосвязи, она сообщила, что разговаривала с отцом в последний раз 11 марта в 21.00, но не заметила ничего подозрительного. На следующий день она не смогла до него дозвониться и поехала проведать.

«Я открыла дверь своим ключом и увидела, что мой отец лежит в коридоре, ведущем на кухню на первом этаже», – пояснила Глушкова. Она добавила, что на лице и шее мужчины виднелись красные следы.

Патологоанатом, делавший вскрытие 68-летнему россиянину, заявил в суде, что Глушков «умер от руки третьего лица из-за сдавления шеи». Других травм, которые бы указывали на борьбу, зафиксировано не было.

«Судя по всей документации, по всем собранным уликам, Николай Глушков умер в результате убийства», – сказал старший коронер суда Западного Лондона Чиньер Иняма.

Напомним, Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», был найден мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд сначала назвал смерть «необъяснимой», но позже заявил, что Глушков погиб от удушения. Утверждалось, что он якобы был задушен собачьим поводком. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства Глушкова.

В 2021 году Скотленд-Ярд попросил британцев помочь с расследованием убийства россиянина.