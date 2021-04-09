|
|
Скотленд-Ярд попросил британцев помочь с расследованием убийства Николая Глушкова
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Британская полиция, расследующая дело о смерти российского бизнесмена Николая Глушкова, призывает обратиться к правоохранителям всех, у кого может быть хоть какая-то информация о произошедшем три года назад убийстве, сообщило контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, которое ведет расследование.
«С самого начала это было чрезвычайно сложное, проблемное расследование. Полицейские записали сотни свидетельских показаний и собрали большой объем материалов дела, но пока не было произведено никаких арестов», – передает ТАСС слова капитана Ричарда Смита, главы контртеррористического подразделения столичной полиции.
По информации Скотленд-Ярда, следователи, ведущие это дело, опросили более 1,8 тыс. человек, взяли 420 свидетельских показаний и отсмотрели 2,2 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, собрали 1,2 тыс. вещественных доказательств и судебно-медицинских образцов.
«Прошло три года, и мы вновь просим население, особенно тех, кто живет в районе Нью-Малдена или посещал его, вернуться в своих воспоминаниях в 12 марта 2018 года. Видели ли вы черный микроавтобус «Фольксваген» в районе Кларенс-авеню? Видели ли вы что-то, что потом показалось вам странным или подозрительным? Все, что вы вспомните, может оказаться чрезвычайно важным для следствия», – заявил Смит.
Напомним, Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», был найден мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд сначала назвал смерть «необъяснимой», но позже заявил, что Глушков погиб от удушения. Утверждалось, что он якобы был задушен собачьим поводком. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства Глушкова.
РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
|
|
Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.
«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».
Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.
В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
«Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.
В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.
Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.
Немецкий эксперт объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана
|
|
«Европа зависит от Турции в вопросе беженцев, потому глава Еврокомиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал инцидент во время визита лидеров ЕС в Анкару, в ходе которого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.
«При проведении встреч на высшем уровне не бывает случайностей. Там все организовано до самой последней детали. Турки хотели продемонстрировать, что они уважают главу Европейского совета Шарля Мишеля, а вот лидера Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая олицетворяет власть Брюсселя и постоянно критикует Турцию за нарушение прав человека, они жутко унизили», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Президент Турции Тайип Эрдоган понимал, что ставит вопрос ребром: «Вы хотите принять нас в Евросоюз или нет?». При этом он знает, что ЕС не хочет принимать Турцию. Она с 1960-х годов находится в предбаннике ЕС, – поясняет собеседник. – Отдельные страны хотят сотрудничать с Анкарой, но Брюссель по идеологическим мотивам постоянно говорит о соблюдении прав человека».
Таким образом Эрдоган показал, что он думает о ЕС, полагает эксперт. «Если бы Урсула фон дер Ляйен обиженно ушла, она бы нанесла удар по Эрдогану. Но дело в том, что Евросоюз зависит от Турции больше, чем наоборот», – констатирует Рар.
«На данный момент лидеры ЕС приехали в Анкару ради договоренности с турками о том, чтобы те не пропускали беженцев в Европу. Свои надежды по этому вопросу они возлагают именно на Эрдогана. Поэтому глава Европейской комиссии стерпела подобный жест Эрдогана и покорно села на диванчик», – резюмировал эксперт.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Шарль Мишель выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета. Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Ранее в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке
|
|
Пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия, заявил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Арестович заявил, что «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса, передает «Коммерсант» со ссылкой на украинское «Общественное радио».
«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, найденного во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребенок», – добавил он.
Представитель Киева также заявил, что этот инцидент планируется обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13-14 апреля.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками.
Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
|
|
Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1».
Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют».
«Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак.
Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.
Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики
|
|
Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование соответствующих документов, однако Украина боится этого, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак заявил, что «Украина боится раскрыть свою непоследовательность», передает ТАСС. «Они боятся говорить публично. Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты», – добавил он.
Замглавы администрации президента России также отметил, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию в интернете переговоров, «чтобы всем было понятно, кто и какие предложения вносит и какую позицию занимает, документы письменные тоже пусть будут открыты», однако «у всех истерика началась вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми».
По его словам, за конфиденциальность, закрытость переговоров выступает прежде всего Украина, а Германия и Франция следуют этой линии, при этом «конфиденциальность эта мнимая, условная».
«Мы пытались ее соблюдать тоже, но она носит односторонний характер, она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию. Только этим они и занимаются – дезинформируют своих граждан», – указал Козак.
Он напомнил, что в украинских СМИ от политиков, с которыми ведутся переговоры по Донбассу, транслируется тезис, что Минские соглашения – это якобы «удавка на шее Украины», которая препятствует урегулированию конфликта.
«Зеленский говорит: «Минские соглашения, я бы из них вышел, но они нужны, для того чтобы сохранить санкции против России». На переговорах же: «Мы привержены Минским соглашениям от «а» до «я», – сказал Козак.
Он также назвал действия Киева в Донбассе «пиар-ходом», который сопровождается военными действиями, так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт». Кроме того, Козак выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, Россия в определенных условиях будет вынуждена защищать своих граждан: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак.
Заместитель руководителя администрации президента указал также, что Россия не планирует «резать суверенитет» Украины; интерес Москвы состоит лишь в том, чтобы «у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство». «Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», – добавил он.
Говоря о западных участниках «минской четверки», Козак отметил, что «Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию». «Прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.
Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
Ученый оценил планы добывать пресную воду из-под Азовского моря
|
|
На дне Азовского моря поставят станцию и будут гнать воду на берег, откуда она будет доставлена в Крым, но эта процедура очень дорогая и не обеспечит граждан достаточным количеством пресной воды, заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар.
Власти Крыма предположили, что полуостров можно было бы обеспечить пресной водой с подземных месторождений в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Сообщается, что к разведке дна с целью определения подводного бассейна пресной воды уже приступила крупная компания.
«Эта разведка – простое освоение денег. Вода-то там, конечно, есть, как и под каждым морем. Там есть и соляционные воды, реки непосредственно разгружаются – вода там бесспорно есть. Но это явно не те запасы, про которые говорят (900 млрд кубов). Потом, верхняя зона – засоленные воды, потому что идет прямой водообмен между подводными и морскими. Поэтому, на мой взгляд, это просто трата денег», – считает Медовар.
Он убежден, что эта идея равносильна всем предыдущим: ставить опреснители, вымораживать, выпаривать, применять способ двойного осмоса (фильтрацию) – на все это уйдет неоправданно большое количество денежных средств, а дефицит пресной воды все равно останется. Единственный вариант решить проблему водоснабжения полуострова – пустить воду по Северо-Крымскому каналу, то есть вернуть все, как было до 2014 года, когда в Крым поступала вода из реки Днепр. Он объясняет, что в то время работающий канал давал полтора кубокилометра воды в год (300 кубометров в секунду – пять железнодорожных цистерн) и обеспечивал эти территории 80% воды.
«Сначала, после того как все пробурили, нужно будет посчитать, какие примерно запасы подземных вод. Запасы – это то, что можно извлечь, ресурсы – это то, что течет. Соответственно, далее бурится скважина, образуется водозабор, вставляется насос (погружной либо поверхностный) – и он начинает качать воду из водоносного горизонта. То есть на дне Азовского моря поставят станцию, а потом будут гнать ее на берег», – рассказывает специалист.
Он также обращает внимание на то, что необходимо будет проверить уровень минерализации воды, потому что по СанПиНу и ГОСТу в питьевой минерализация должна быть менее грамма в литре. Если окажется, что минерализация больше, то ее в отдельных случаях пить можно, но это наносит вред здоровью – приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
«Соответственно, придется ставить еще дополнительные станции очистки – закачивать туда воду, очищать, а потом уже отдавать гражданам. А дальше либо бутилировать и развозить, либо, если есть система насосных станций, то гнать эту воду по территории Крыма. Но это дорогое удовольствие, что нужно понимать», – заключил собеседник.
Ранее крымские ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей. Медовар объяснил, что такой способ не подходит для обеспечения республики достаточным количеством пресной воды, поскольку это может привести к иссушению водоемов.
Эксперт объяснил срочность визита главы МИД Польши в Киев
|
|
«Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал срочный визит главы МИД Польши в Киев, которому предшествовали переговоры представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады по украинской проблематике.
«Мне кажется, речь идет о своего рода аналоге Coalition of the willing (коалиции стран, участвовавших в иракской войне 2003 года – прим. газеты ВЗГЛЯД), то есть группе антироссийски настроенных стран, которая проявляет наибольшую заинтересованность в развитии событий на востоке Украины. Кроме того, они имеют схожие политические взгляды на причины конфликта, его динамику и на то, кто несет ответственность за его эскалацию», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, такая встреча не должна вызывать ни у кого удивления. При этом неполный состав участников свидетельствует о том, что даже в такой структуре, как НАТО, очень сложно добиться единства мнений и весьма непросто навязать американскую точку зрения тем странам, которые с ней не согласны. Это касается прежде всего Франции и Германии, которые не принимали участия в обсуждении украинской проблемы. При этом Париж и Берлин обсуждают вопросы Украины и Донбасса напрямую с Москвой.
Эксперт также напомнил о срочном визите главы МИД Польши в Киев, который «очень неожиданно» совпал со встречей, прошедшей накануне с участием представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады. По мнению Кортунова этот визит может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию по итогам обсуждения. Во-вторых, целью могла быть и двусторонняя повестка Варшавы и Киева. «Визит главы МИД Польши в Киев можно расценить, помимо всего прочего, как демонстрацию солидарности с украинским руководством по Донбассу и готовность Варшавы оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на востоке страны», – предположил политолог.
Накануне по сообщению пресс-службы Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины.
В ходе совещания участники «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
|
|
Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов
|
|
Украинские журналисты после слов экс-президента Украины Леонида Кравчука о готовности убивать парашютистов с российскими флагами вспомнили, что в его коллекции есть пистолет марки «Кольт» и охотничья винтовка фирмы братьев Меркель, принадлежавшая, по словам политика, Герману Герингу.
На днях Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – заявил Кравчук.
При этом он не уточнил, каким оружием пользуется, однако издание «Страна.ua» вспомнило, что еще два года назад первый президент Украины показывал журналистам свою винтовку, говоря, что «это ружье из коллекции (Германа) Геринга, правой руки Гитлера», который был главой рейхстага и начальником люфтваффе. Геринг был взят в плен союзниками и отравился, получив смертный приговор Нюрнбергского трибунала. После него остались многочисленные предметы роскоши, в том числе оружие.
Кравчук, по его словам, использовал двустволку по назначению – охотился: «Я стрелял. Стреляю только кабанов».
Политик не уточняет деталей, но по внешнему виду понятно, что это охотничья винтовка фирмы братьев Меркель. Судя по всему, легендарной 303-й модели. Дробовик «Меркель 303» производился по одной и той же технологии с 1924 года и среди охотников считается элитным до сих пор. Таких винтовок у Геринга в его имениях было несколько.
Издание отмечает, что стоимость оружия в настоящее время начинается от 20 тыс. долларов. «Правда, если винтовка Кравчука действительно из коллекции Геринга, то эту цену можно смело умножать в пять раз. Для примера: ружье «Меркель 201» Генриха Гиммлера было продано с молотка за 115 тыс. долларов», сообщает издание.
Также Кравчук показал, что у него есть пистолет марки «Кольт». «Все эти годы я не могу заснуть, если у меня на тумбочке не лежит кольт. Помнишь, был такой фильм «Великолепная семерка»? Главный герой пользовался вот таким вот стволом», – рассказал он тогда журналистам.
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины.
Байден дважды ошибся в названии американского ведомства
Американский президент Джо Байден оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT.
Видеозапись с оговоркой президента США опубликовали в соцсетях, на нее также обратили внимание в Республиканской партии.
«Джо Байден снова путается в словах, неоднократно называя ATF «AFT», – говорится в республиканском Twitter RNC Research.
-
Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
-
В Европе сочли оскорблением ФРГ назначение спецпредставителя США по «Северному потоку – 2»
|
|
Решение США назначить представителя по «Северному потоку – 2» – это неприемлемое оскорбление, правительство Германии должно заявить, что подобное вмешательство недопустимо, заявил член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок.
«Федеральное правительство (Германии) должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации (президента США Джо) Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток – 2», – цитирует РИА «Новости» Зимниока.
По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство «Северного потока – 2» – «межправительственного проекта Германии и России» – уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается «исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии», уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.
По словам немецкого политика, Германия должна дать понять, что любое вмешательство «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».
Зимниок отметил, что «Северный поток – 2» будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за «катастрофической политики» федерального правительства.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2». Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2», предположил, что американский представитель будет ездить и всем грозить.
Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
В Кремле оценили слова Лаврова о «тупой линии» Вашингтона в отношении Москвы
Глава МИД Сергей Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой и считают ли, что именно в таких выражениях нужно оценивать политику США.
Лавров в четверг во время выступления в Казахстане заметил, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».
В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море
|
|
Возможные намерения США направить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины» могут усугубить обстановку вокруг Донбасса, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее мнению, американские военные часто с большой тревогой воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег.
«Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций», – отметила Панина.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»
|
|
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V», – сообщается в Twitter Sputnik V.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».