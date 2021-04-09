Путин напомнил Эрдогану о важности сохранения конвенции Монтрё

В ОНФ рассказали о реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств

«Единый регистр позволит льготникам получать положенные лекарства без накладок. Это результат президентской социальной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. Так он прокомментировал итоги совещания с участием президента, на котором Владимир Путин обозначил срок создания регистра граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.

«Формирование регистра граждан, у которых есть право на льготы по лекарствам – крайне важное дело. Мы провели опрос среди полутора тысяч льготников и две трети из них признались, что столкнулись с проблемами. При этом я думаю, что эта выборка могла быть еще больше, потому что обращения за лекарствами носят заявительный характер», – отметил глава Координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) по делам инвалидов Иван Бирюков.

«Общая задача государства и общественных объединений – повышение информированности об этих льготах. В первую очередь, это важно для людей с инвалидностью: до них иногда сложнее доносить информацию, потому что есть барьеры в коммуникациях. Они сталкиваются с проблемами защиты своих прав, потому что иногда им отказывают в выписке лекарств в нужном объеме», – констатировал собеседник. К сожалению, отметил Бирюков, по целому ряду препаратов, в том числе онкологических, до сих пор есть задержки.

«Но совместная работа правительства и общественности все-таки должна подстроить эту систему», – добавил Бирюков. Важную роль в «подстройке системы» сыграло прошедшее в четверг совещание правительства с участием президента Владимира Путина, подчеркнул собеседник.

На этой встрече, посвященной реализации президентских посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов, глава государства отметил: «У нас есть – создаем, точнее – Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Нужно довести до логического завершения эту работу, нужно, чтобы этот регистр реально – не формально, а реально – заработал бы». Президент обозначил ожидаемый срок подготовки регистра – до конца 2021 года, и попросил участников совещание «проконтролировать это и не затягивать с его созданием».

Как рассказал Бирюков, на начало апреля уже есть информация по 22,6 млн льготополучателей, которая загружена в регистр. «Данные будут вводить до конца мая 2021 года, а к концу этого года система должна заработать в полную меру», – отметил представитель ОНФ.

Единый регистр позволит унифицировать подход к получению льгот на лекарственные препараты, уверен собеседник. «Регистр синхронизирует обеспечение различных льготных групп между разными ведомствами: соцзащиты, здравоохранения и другими органами власти, – отметил Бирюков. – Врачам и специалистам будет намного проще принимать решения. Если человек записан в регистре, то льготы ему положены, и ему не придется отстаивать свои права через суды, как это порой происходит сегодня. Такой регистр станет существенной конкретной мерой по реализации посланий президента».

На совещании в четверг глава государства призвал оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привела реализация посланий парламенту за предыдущие годы. «Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы», – отметил Путин. В числе прочего, президент поставил правительству задачу разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Кроме того, глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться с существенным ростом цен на жилье. Также президент дал указание ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети.

Одной из ключевых тем совещания можно назвать вопрос о благосостоянии граждан и конкретно – об оплате труда, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Послание Федеральному собранию 2020 года, о реализации которого шла речь на заседании с участием президента, было социально ориентированным, заметил собеседник.

Ревенко подчеркнул – «Единая Россия» и ее фракции в Госдуме и региональных заксобраниях со свой стороны приложили усилия к тому, чтобы «быстро, в кратчайшие сроки реализовать на законодательном уровне те задачи, которые ставил перед нами глава государства».

«Была введена новая система оплаты труда медработникам. Был также рассмотрен вопрос о законах в сфере образования, единые условия зачисления детей в детские сады, электронная очередь. Наше квалифицированное большинство и в Госдуме, и в региональных заксобраниях позволило нам быстро реализовать все эти пункты, – перечислил Ревенко. – Кроме того, в рамках партийного проекта «Культура малой родины» мы провели мониторинг и заложили средства в бюджет на ремонт более 1,5 тысяч зданий, например, детских школ искусств. Это масштабная работа и мы будем ее продолжать».

Депутат добавил, что особое внимание в этом году было уделено социальной поддержке семьи, семьям с детьми, например, бесплатному горячему питанию в школах, которое должно обеспечиваться из региональных бюджетов. В сфере здравоохранения – доступности медицинских услуг жителям моногородов, развитию здравоохранения на селе.