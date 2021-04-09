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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 18:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе.
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Путин напомнил Эрдогану о важности сохранения конвенции Монтрё
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Президент России Владимир Путин на фоне планов строительства Анкарой Стамбульского канала заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о важности сохранения режима черноморских проливов по конвенции Монтрё.
«В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.
Тем временем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов президента страны Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.
Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Посол Италии вызван в МИД Турции из-за высказываний Драги об Эрдогане
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Посла Итальянской Республики в Анкаре Массимо Гайани вызвали в министерство иностранных дел Турции в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Турции Тайипе Эрдогане, сообщило Anadolu.
Как отмечается в сообщении, вызов посла Италии в МИД Турции связан с высказываниями Марио Драги об Эрдогане на фоне инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему», – написал глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу на своей странице в Twitter.
Ранее премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
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Премьер Италии назвал Эрдогана диктатором на фоне унижения главы ЕК
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Премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
«Я совершенно не разделяю поведение Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считаю его неподобающим и мне жаль, что глава ЕК была унижена», – приводит слова Драги ТАСС.
«С такими диктаторами для того, чтобы работать, необходимо честно говорить о различиях и сотрудничать в интересах собственной страны, необходимо обрести равновесие», – заявил Драги в эфире канала Rai News 24.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
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ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить обоснованность повышения цен на жилье в соответствии с поручением главы государства.
«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В четверг президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что в России наблюдается серьезный рост цен на жилье. Он поручил ФАС разобраться в ситуации.
Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае.
Путин сменил главу Северной Осетии
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии вместо ушедшего в отставку Вячеслава Битарова.
«Постановляю принять отставку главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова Вячеслава Зелимхановича по собственному желанию», – говорится в указе президента на сайте Кремля.
Тем же указом Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от ранее занимаемой должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.
Перед этим Путин в ходе встречи по видеосвязи предложил Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.
«Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?» – сказал Путин.
«Я готов к работе», – заверил Меняйло, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу пресс-служба главы Северной Осетии опровергла сообщения об отставке главы региона Вячеслава Битарова.
Вячеслав Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов.
Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания).
В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.
С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика. С 1991 года – командир морского тральщика «Контр-адмирал Власов».
В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района. С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.
14 апреля 2014 года указом президента Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги».
В ОНФ рассказали о реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств
«Единый регистр позволит льготникам получать положенные лекарства без накладок. Это результат президентской социальной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. Так он прокомментировал итоги совещания с участием президента, на котором Владимир Путин обозначил срок создания регистра граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.
«Формирование регистра граждан, у которых есть право на льготы по лекарствам – крайне важное дело. Мы провели опрос среди полутора тысяч льготников и две трети из них признались, что столкнулись с проблемами. При этом я думаю, что эта выборка могла быть еще больше, потому что обращения за лекарствами носят заявительный характер», – отметил глава Координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) по делам инвалидов Иван Бирюков.
«Общая задача государства и общественных объединений – повышение информированности об этих льготах. В первую очередь, это важно для людей с инвалидностью: до них иногда сложнее доносить информацию, потому что есть барьеры в коммуникациях. Они сталкиваются с проблемами защиты своих прав, потому что иногда им отказывают в выписке лекарств в нужном объеме», – констатировал собеседник. К сожалению, отметил Бирюков, по целому ряду препаратов, в том числе онкологических, до сих пор есть задержки.
«Но совместная работа правительства и общественности все-таки должна подстроить эту систему», – добавил Бирюков. Важную роль в «подстройке системы» сыграло прошедшее в четверг совещание правительства с участием президента Владимира Путина, подчеркнул собеседник.
На этой встрече, посвященной реализации президентских посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов, глава государства отметил: «У нас есть – создаем, точнее – Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Нужно довести до логического завершения эту работу, нужно, чтобы этот регистр реально – не формально, а реально – заработал бы». Президент обозначил ожидаемый срок подготовки регистра – до конца 2021 года, и попросил участников совещание «проконтролировать это и не затягивать с его созданием».
Как рассказал Бирюков, на начало апреля уже есть информация по 22,6 млн льготополучателей, которая загружена в регистр. «Данные будут вводить до конца мая 2021 года, а к концу этого года система должна заработать в полную меру», – отметил представитель ОНФ.
Единый регистр позволит унифицировать подход к получению льгот на лекарственные препараты, уверен собеседник. «Регистр синхронизирует обеспечение различных льготных групп между разными ведомствами: соцзащиты, здравоохранения и другими органами власти, – отметил Бирюков. – Врачам и специалистам будет намного проще принимать решения. Если человек записан в регистре, то льготы ему положены, и ему не придется отстаивать свои права через суды, как это порой происходит сегодня. Такой регистр станет существенной конкретной мерой по реализации посланий президента».
На совещании в четверг глава государства призвал оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привела реализация посланий парламенту за предыдущие годы. «Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы», – отметил Путин. В числе прочего, президент поставил правительству задачу разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Кроме того, глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться с существенным ростом цен на жилье. Также президент дал указание ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети.
Одной из ключевых тем совещания можно назвать вопрос о благосостоянии граждан и конкретно – об оплате труда, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Послание Федеральному собранию 2020 года, о реализации которого шла речь на заседании с участием президента, было социально ориентированным, заметил собеседник.
Ревенко подчеркнул – «Единая Россия» и ее фракции в Госдуме и региональных заксобраниях со свой стороны приложили усилия к тому, чтобы «быстро, в кратчайшие сроки реализовать на законодательном уровне те задачи, которые ставил перед нами глава государства».
«Была введена новая система оплаты труда медработникам. Был также рассмотрен вопрос о законах в сфере образования, единые условия зачисления детей в детские сады, электронная очередь. Наше квалифицированное большинство и в Госдуме, и в региональных заксобраниях позволило нам быстро реализовать все эти пункты, – перечислил Ревенко. – Кроме того, в рамках партийного проекта «Культура малой родины» мы провели мониторинг и заложили средства в бюджет на ремонт более 1,5 тысяч зданий, например, детских школ искусств. Это масштабная работа и мы будем ее продолжать».
Депутат добавил, что особое внимание в этом году было уделено социальной поддержке семьи, семьям с детьми, например, бесплатному горячему питанию в школах, которое должно обеспечиваться из региональных бюджетов. В сфере здравоохранения – доступности медицинских услуг жителям моногородов, развитию здравоохранения на селе.
Эксперт объяснил назначение представителя КПРФ на пост врио главы Ульяновской области
«Президент готов работать с представителями различных политических структур при подтверждении их компетенции», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, политолог Константин Комков, комментируя назначение на пост врио губернатора Ульяновской области коммуниста Алексея Русских.
«Ульяновская область раньше считалась опорой КПРФ, но я не думаю, что в данном случае сыграла свою роль подобная территориальная привязка. Понятие «красного пояса» и других поясов осталось все-таки в 90-х. Сейчас другие времена. При назначении Алексея Русских, думаю, акцент все же был сделан на его профессиональные качества. Видимо, было решено, что этот сенатор, хотя и принадлежит к КПРФ, но понимает необходимость взаимодействия с федеральным центром, понимает текущие задачи нашего государства», – считает член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.
«Кстати, представление о Госдуме или Совфеде как о вотчине пенсионеров уже устарело. «И Совет Федерации, И Госдума – это площадка активной политической жизни, – заявляет эксперт. – Там присутствуют не только политики старшего поколения, но и молодые управленцы, как тот же Русских. Это потенциальные главы регионов, имеющие за плечами хорошую федеральную школу управления».
Эксперт обратил внимание на тот факт, что Русских – слушатель знаменитой «школы губернаторов», проекта, реализуемого совместно с ведущими учреждениями – РАНХиГСом, Высшей школой экономики и фондом Сколково.
«Возможно, школа губернаторов превратилась в некий «знак качества», которым, условно говоря, президент также руководствовался при назначении врио губернатора, – предположил Комков. – Представители той же школы уже не раз получали высокие назначения. Значит и для президента это является хорошим показателем компетентности того или иного управленца».
«Алексей Русских сейчас проходит обучение в числе слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС. Итого уже 39 выпускников и слушателей программы кадрового резерва [...] в настоящее время занимают должности глав регионов России, – сказал директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), генеральный директор «АНО Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – На программе обучаются слушатели с разными политически взглядами, но важно, что все они – опытные управленцы, имеющие сильные компетенции. До назначения Алексей Русских являлся сенатором Совета Федерации, членом КПРФ. Возможность объединять на одной площадке людей разных позиций – одна из особенностей «школы губернаторов».
В четверг президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских. До назначения Русских был сенатором – зампредом комитета Совета Федерации по экономике. Он также входит в Центральный комитет КПРФ.
Ранее в это же день губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об отставке по собственному желанию и о своем решении баллотироваться в Госдуму. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2005 года и считался старейшим губернатором по времени пребывания на посту. Президент принял отставку Морозова. В свою очередь, в ЦИК уточнили, что выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования 19 сентября.
«В последнее время там, на родине Ленина, все более высокую активность проявляли коммунисты», – заметил по этому поводу в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Что касается шансов бывшего губернатора Морозова стать депутатом Госдумы, то «чтобы выдвинуться в депутаты Госдумы, ему нужно пройти через партийные праймериз», подчеркнул собеседник.
В среду президент Путин назначил руководителем другого региона также выпускника «школы губернаторов». Временно исполняющим обязанности главы республики Тува стал Владислав Ховалыг.
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля.
«В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций», – говорится в сообщении.
Президенты в ходе переговоров учитывали итоги прошедших накануне российско-армянских переговоров. Лидеры стран условились активизировать контакты в различных форматах.
Напомним, накануне Путин провел встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, российский лидер назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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Путин поручил ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети
Президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах призвал ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Глава государства напомнил, что в посланиях была поставлена задача обеспечить доступ россиянам к отечественным социально значимым интернет-сервисам бесплатно, передает РИА «Новости».
«К сожалению, до настоящего времени законодательно не установлена безвозмездность услуг операторами связи. Это тоже нужно сделать с депутатами, и тоже в осеннюю сессию», – призвал он.
Путин попросил принять законы, нужные для применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения новых технологий.
Ранее в четверг в ходе совещания президент заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу.
Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в г. Монтрё (Швейцария).
Эксперт предположил цель поездки Зеленского в Турцию
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Одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать попытка приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.
«Традиционно зачем сейчас в Турцию летают? Украинская сторона, конечно, считает, что им необходимы беспилотники, именно ударного класса, чтобы повысить свою боеспособность и противостоять, как они выражаются, «агрессии России», – сказал Мураховский, передает РИА «Новости».
По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Тем не менее, эксперт выразил сомнения, сможет ли Украина приобрести столько машин.
Кроме того, вряд ли Украина заинтересована в покупке какой-то другой военной продукции турецкого производства. В стране еще сохранились оставшиеся со времен Советского Союза производители бронетехники, которые не будут довольны, если Зеленский попытается договориться с Турцией о поставках танков, бронемашин или артиллерии, уверен Мураховский. Средства связи и авиацию Украина предпочитает западных образцов, заверил эксперт.
«Что касается кораблей, Турция способна строить катера и корветы, но у них и так есть договоренности с Британией и США. А что-то более масштабное в области флота – тут по деньгам большие сомнения», – добавил Мураховский.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. «Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле», – сообщила администрация турецкого лидера.
Стали известны первые итоги токсикологических исследований «Спутника V» в Турции
Токсикологические исследования российской вакцины «Спутник V» продолжаются в Турции, промежуточные результаты хорошие, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Коджа сообщил, что «Спутник V» начали исследовать на токсикологию, «промежуточные результаты получились хорошими, мы продолжаем исследования», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.
«Вчера я говорил с министром здравоохранения России. На следующей неделе переговоры с российской стороной продолжатся», – добавил он.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».
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Песков: Путин в разговоре с Меркель назвал перемещение российских войск внутренним делом
Президент Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ответ на ее призывы отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, заявил, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое – мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, что сказал Путин в ответ на призыв Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной.
Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. В свою очередь Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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