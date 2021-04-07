С подозреваемого в организации съемки голых девушек в Дубае россиянина сняли обвинения

Российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно, его не будут депортировать, сообщил его брат, Владимир Концов.

«Нет, не депортируют. Я так понимаю, что он сам уедет. Обвинения просто сняты. Там пока непонятно, мы сейчас с этим разбираемся», – сказал брат россиянина телеканалу «360».

По его словам, Алексей с самого начала был задержан незаконно, потому что не имел к организации «обнаженной» фотосессии никакого отношения. В ближайшее время россиянина должны отпустить. «Я пока не понял, будет ли он там (в ОАЭ) оставаться, либо улетит», – сообщил Владимир.

Всех девушек, принимавших участие в откровенной съемке, депортируют, а какое решение примут в отношении Алексея, пока непонятно. Связаться с россиянином его брату пока не удалось. «Он там же, где и был. Поступила информация о том, что по делу полностью приняты все решения, но поступила она только вчера вечером», –сказал он.

Какие конкретно решения приняли в Дубае по дальнейшей судьбе Алексея, пока не известно.

Владимир рассказал, что Алексей ездил в Дубай как турист и не занимается никакими съемками. О том, проживал ли он в том же отеле, где была организована съемка, Владимир не знает. Он также поблагодарил губернатора Ивановской области, который ранее выступил в поддержку россиянина.

СМИ сообщали, что Концов жил в номере напротив, и заметив, как снимают девушек, сделал фото и выложил у себя в соцсети. А сам при этом не являлся организатором фотосессии. Сообщалось также, что подельником организатора съемки в Дубае мог быть петербургский фотограф Александр Т., однако ему удалось уехать в Россию до приезда полиции.

Между тем, ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать.

На днях соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.

В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины.

Кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте. При этом, по мнению эксперта, девушкам вряд ли грозит тюремный срок.