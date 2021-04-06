Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины МИД заявил о скором завершении процедур по денонсации ДОН США ввели против Турции санкции за сотрудничество с Россией 6 апреля 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре. Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями. Само уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля. Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира, передает РИА «Новости». Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 млн долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции. Еще в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400». Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт. Напомним, США не раз требовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Также Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

Эксперты объяснили угрозу России от канала «Стамбул» 5 апреля 2021, 13:00

Фото: ABACA/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«Канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который хоронит конвенцию Монтре. Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Так он оценил аресты в Турции отставных адмиралов, выступивших с критикой проекта канала в обход пролива Босфор. «Турция не едина. Там существует серьезнейшая оппозиция всему тому, что делает Эрдоган. Не случайно его пытались свергнуть в 2016 году. Армия, которая на протяжении десятилетий решала, кто будет президентом или премьер-министром Турции, безусловно, потеряв этот статус, теперь недовольна», – отметил востоковед и политолог Евгений Сатановский. Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё – действующего с 1936 года документа об особом статусе проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. Всего под письмом в защиту конвенции поставили свои подписи 103 адмирала ВМС Турции в отставке. Военные назвали неприемлемым дискуссию о пересмотре статуса проливов, которого Турецкая Республика добилась при ее основателе Мустафе Кемале Ататюрке. Поводом для выступления отставных адмиралов был проект канала «Стамбул», который продвигают нынешние власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что канал пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Черное и Мраморное моря в обход пролива с его особым статусом. «Декларация, принятая в швейцарском Монтрё в 1936 году, определяет проход через проливы судов и боевых кораблей черноморских и нечерноморских государств», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Документ дает торговым судам всех стран свободу прохода через проливы даже в военное время. В мирное время через проливы могут проходить военные корабли любого класса черноморских государств, в том числе России – это требует лишь уведомления властей Турции. Для кораблей ВМС не черноморских держав (например, США) действуют ограничения по классу и тоннажу. Перекрыть проливы для военных кораблей Турция может только лишь во время войны, в которой сама участвует. Договор в Монтрё считается специалистами успешным компромиссом между суверенным правом Турции и претензиями мировых держав на свободное пользование проливами. «После ввода в эксплуатацию канала «Стамбул» ситуация кардинально изменится, по новому каналу они по сути будут пропускать лишь те суда, которых хотят», – отметил Багдасаров. Добавим, что, как сообщил израильский портал Newsru.co.il, среди арестованных флотских офицеров – адмирал Джем Гюрдениз, автор доктрины «Голубая родина», согласно которой Турция должна предъявить претензии на территориальные воды Восточного Средиземноморья с перспективой экспансии в Красное море и Персидский залив. Издание отмечает, что этой концепции морского могущества фактически придерживается Эрдоган – чем продиктованы нынешние претензии Турции на подводные месторождения энергоносителей и ливийско-турецкий договор о морской границе. При этом в других источниках отмечалось, что адмирал Гюрдениз выступает за сохранение отношений с Россией. «В первую очередь президент Турции продвигает свой проект против России. У нас таким образом хотят отнять Черное море, – подчеркнул Багдасаров. – Мы будем в этом вопросе в полной зависимости от Анкары. Это будет оказывать на нас мощнейшие давление. В том числе мы не сможем иметь коммуникацию по морю с Сирией». По мнению Багдасарова, выступившие в защиту конвенции Монтрё адмиралы понимают, что это может привести к обострению внешней напряженности вокруг Турции. «Эти высокопоставленные военные воспитывались еще в духе светской, республиканской, ататюрковской Турции. Им надоели имперские замашки Эрдогана, а он этот канал делает специально, чтобы быть хозяином Черного моря», – добавил политолог. «Канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, в данном случае хоронит конвенцию Монтрё. Турция создала этот проект с прицелом на звание великой пока что региональной державы, – в свою очередь отметил Сатановский. – Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились». «Кроме того, за многими из них стоят американцы, которые поддерживают с Турцией тесные отношения по оборонной части. При этом они традиционно терпеть не могут Эрдогана. Он, в свою очередь, воспринимает это как попытку удара по себе и своему статусу», – подчеркнул востоковед. Добавим, что с осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400 6 апреля 2021, 02:15

Фото: mil.ru

Текст: Евгения Шестак

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense. Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. Эрдоган: Турция не имеет планов выходить из конвенции Монтре 5 апреля 2021, 18:28

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Анкара привержена конвенции Монтре, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган после письма отставных турецких адмиралов об этом документе в понедельник. «В обращении [турецких отставных адмиралов] затронута тема конвенции Монтре. Из истории мы знаем, что это важная победа для своего времени. Мы продолжаем свою приверженность конвенции Монтре. Но обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать канал «Стамбул» с Монтре – полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость. У нас нет ни малейшего намерения и планов выходить из Монтре», – цитирует Эрдогана РИА «Новости». В то же время он назвал само письмо адмиралов неприемлемым. «Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии», – добавил он. Напомним, в воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка». В понедельник полиция задержала 10 отставных адмиралов. Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы. Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он. Раскрыты сроки начала испытаний подводной лодки «Магадан» Тихоокеанского флота 5 апреля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

Заводские ходовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» Тихоокеанского флота начнутся в июне, заявили в Минобороны России. «Заводские ходовые испытания «Магадана» планируется начать в июне», – цитирует ведомство ТАСС. Уточняется, что подводная лодка после спуска на воду находится на завершающем этапе достройки у причала завода. «Магадан» – третья подводная лодка серии субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Напомним, «Адмиралтейские верфи» (Петербург) спустили на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота в марте. США решили уничтожить самолеты для наблюдательных полетов над Россией 6 апреля 2021, 08:35

Фото: wikipedia.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Как отмечает издание, в связи с этим «возникают вопросы относительно планов президента [США Джо] Байдена по возвращению» в ДОН. Решение выйти из соглашения приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Wall Street Journal. Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B («Оу-си-135-би») больше нет необходимости. Их в ближайшие месяцы отправят на авиабазу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска) сообщил изданию, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого. «После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», – добавил законодатель. В материале приводятся слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома относительно возможности возвращения США в ДОН. «Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники», – сказал он. Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. По словам эксперта, американские специалисты могут находиться на борту самолетов союзников. «Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России», – отметил Кимболл. Как говорится в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность в том, что США не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников. Источники уточнили, что администрация Трампа в прошлом году предлагала отдать указанные самолеты союзникам, однако они не проявили интереса. Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года. При этом Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе. Ранее сообщалось также, что вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе. При этом 5 апреля Ту-214ОН заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону. «Адмирал Касатонов» начал проход через Ла-Манш 5 апреля 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Касатонов» начал проходить через пролив Ла-Манш, сообщила пресс-служба Северного флота России. «Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива», – цитирует сообщение флота ТАСС. Несколько дней назад судно закончило выполнение задач первого дальнего похода в Средиземном море, фрегат вышел в Атлантический океан. Его сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма». Поход начался 30 декабря 2020 года, за это время корабль прошел порядка 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. В конце марта сообщалось, что «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи. Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины 6 апреля 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», – сказал он ТАСС. Дипломат также заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», – сказал он. Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины. Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Пентагон заявил о слежке за действиями России в Арктике 5 апреля 2021, 22:46

Фото: AP Photo/Vladimir Isachenkov/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью России в этом регионе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть «уязвимой для расширяющегося соперничества», передает РИА «Новости». «Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики», – сказал Кирби. Он добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами. В то же время Кирби отказался озвучить детали американских разведывательных оценок относительно активности России в регионе. Ранее Россия утвердила новую программу развития Арктики: более 19,5 млрд рублей запланировано потратить на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года, свыше 3 млрд рублей будет выделено на это в 2021 году. «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря 6 апреля 2021, 07:31

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели, сообщили в Минобороны России. «В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила тысячу километров», – передает официальный сайт Минобороны. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство. Напомним, в конце декабря «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран». США заявили о готовности общаться с Россией по Украине 6 апреля 2021, 00:41 Текст: Евгения Шестак

США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил представитель госдепартамента. «Мы открыты к общению с Москвой», – цитирует РИА «Новости» представитель госдепа, добавив, что США призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации». Также он отметил, что США обеспокоены недавней «эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму». Ранее в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. МИД объяснил усиление давления США на «Северный поток – 2» 5 апреля 2021, 11:24 Текст: Алина Назарова

Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД Александр Панкин. «Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», – сказал он, передает РИА «Новости». Панкин подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. «В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?» – отметил он. Дипломат напомнил, что «Северный поток – 2» является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы. «Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане «Северный поток – 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом», – указал он. Панкин также заявил, что попытки «вставить палки в колеса» на этапе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» незаконны. «Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества», – сказал он. Дипломат также отметил, что Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог. «Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то «отравление» Алексея Навального, «вмешательство» в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане», – сказал он. По словам замглавы МИД, это «не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах». «Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну «заплатить цену» за «враждебные действия», – отметил он. Также Панкин заявил, что Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга. «Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы», – сказал Панкин. На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG. Опрос: Более половины жителей Грузии выступают за нормальные отношения с Россией 5 апреля 2021, 23:00 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

45% жителей Грузии выступают за прозападный внешнеполитический курс страны, но при этом считают, что необходимо сохранять отношения с Россией, свидетельствуют данные опроса американского Международного Республиканского института (IRI), обнародованные грузинскими СМИ в понедельник. По этому же опросу, проведенному в феврале среди 1500 респондентов, 6% выступают за пророссийский внешний курс страны при сохранении связей с ЕС, а еще 2% говорят, что внешнеполитический вектор Грузии должен быть исключительно пророссийским. 71% опрошенных полностью или частично поддерживают продолжение диалога с Россией, категорически против – всего 10%. При этом 88% респондентов видят в России самую большую опасность. Напомним, что после войны в 2008 году между двумя странами нет дипломатических отношений. Что касается вступления Грузии в НАТО, за это – 78%, а в ЕС – 83%. Назван возможный срок наказания турецким экс-адмиралам за письмо в защиту конвенции Монтре 5 апреля 2021, 18:24 Текст: Ксения Панькова

Турецким отставным адмиралам, которые подписали коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, может грозить до 12 лет лишения свободы, заявил глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч. По его словам, проблема с письмом не касается конвенции Монтре. «Суть ее в том, что 103 адмирала организовались, собрались вместе и в письменном виде выразили предупреждение правительству, что мы расцениваем как меморандум. Мы уже ответили на это, высказав свою реакцию, и прокуратура возбудила дело. В УК Турции есть статьи касательно преступлений против конституционного строя, есть статья 316 – сговор с целью совершения подобных преступлений. По ней может грозить до 12 лет тюремного заключения», – цитирует РИА «Новости» Тунча. Он добавил, что судебное расследование будет проводиться против всех, чья подпись стоит под письмом, «но если кто-то из них откажется от своих слов, то, возможно, это будет смягчающим обстоятельством». По словам Тунча, обращение адмиралов не имеет связи со свободой слова. «Каждый может свободно высказать свою точку зрения, может критиковать, но, когда собираются более ста человек, и не просто рядовых граждан, а адмиралов, высших чинов армии, это уже не просто высказывание личных мыслей, это меморандум. По закону подобное действие является преступлением», – сказал турецкий депутат. Он отметил, что «меморандум напоминают старые методы военных переворотов, которые адмиралы попытались воплотить в своей ошибочной акции, и власти не позволят происходить подобному». «Конечно, они не сами это сделали, это организованное движение, у них есть кураторы и места, откуда они получают указания», – считает Тунч. Как отметил турецкий депутат, это глобальные силы, использующие организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которые начали нападать на Турцию еще с уличных протестов 2013 года, потом была попытка переворота 15 июля 2016 года «и вот снова». «Возможно, они получают указания от них. Даже если это не напрямую FETO, то кукловоды одни и те же», – заключил он. Ранее турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё – действующего с 1936 года документа об особом статусе проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. Всего под письмом в защиту конвенции поставили свои подписи 103 адмирала ВМС Турции в отставке. Военные назвали неприемлемым дискуссию о пересмотре статуса проливов, которого Турецкая Республика добилась при ее основателе Мустафе Кемале Ататюрке. C осуждением обращения отставных адмиралов выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов. В свою очередь турецкий лидер Тайип Эрдоган после письма отставных турецких адмиралов сообщил, что Анкара привержена конвенции Монтре. «Это проект, который укрепит нашу независимость. У нас нет ни малейшего намерения и планов выходить из Монтре», – добавил он. Востоковед Евгений Сатановский, комментируя аресты в Турции отставных адмиралов, сказал газете ВЗГЛЯД, что «канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который хоронит конвенцию Монтре. Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились». МИД предупредил о наращивании мер реагирования на ракетные угрозы в ответ на планы Запада 5 апреля 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы, заявили в российском МИД. «Будем и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом объявленных Великобританией намерений. Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», – говорится в сообщении на сайте МИД. В ведомстве также указали, что новая администрация в Вашингтоне не подает Москве внятных сигналов для предотвращения обострения в ракетной сфере, а реализация военных программ США и Великобритании ведет сужению пространства для политико-дипломатического решения на этом направлении. «Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы «пост-ДРСМД» (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере. Все это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности», – отметила она. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. На параде Победы решили показать новый броневик «Тайфун-ПВО» 5 апреля 2021, 13:14 Текст: Алексей Дегтярев

На параде Победы 9 мая в Москве планируется продемонстрировать новый бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», предназначенный для перевозки расчетов ПЗРК на колесном шасси, сообщили в Минобороны. «В состав мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдет впервые», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. «Тайфун-ПВО» использует базу бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», эта машина создана специально для перевозки расчета ПЗРК. На крыше машины находится 12,7 мм пулемет, есть специальный люк для оператора ПЗРК, полная масса автомобиля – более 14 тонн, максимальная скорость – более 100 километров в час. Ранее на подмосковном полигоне Алабино прошла первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированных колонн и авиации.