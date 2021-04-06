Роскачество проверило импортные вина

Роскачество проверило наиболее популярные импортные вина и выяснило, что наибольшее количество баллов набрали образцы продукции из Испании, говорится в сообщении организации.

Эксперты оценили 126 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей на полках российских магазинов. Позиции для анализа были отобраны по результатам работы аналитиков, выявивших для каждой из стран-лидеров импорта вина в Россию самые популярные образцы тиражом от 183 тысяч до 11 млн литров, импортированных в Россию в 2020 году. Исследование проводилось дегустационной комиссией «вслепую» - эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения.

«Среди стран-лидеров по числу представленных в исследовании образцов (классические страны «Старого Света» мирового виноделия: Испания, Италия, Франция) наиболее высокий средний балл оказался у вин Испании (хотя традиционные конкуренты – Италия и Франция – уступили испанцам лишь незначительно)», – передает ТАСС сообщение организации.

Как отметили аналитики, 39% вин показали оценки выше среднего по исследованию и перевалили за 81 балл по 100-балльной шкале. «В национальном зачете» наиболее ровное высокое качество показали вина Новой Зеландии и Португалии (их, правда, было в исследовании немного – всего 3 и 4 образца, соответственно). Хорошо были оценены экспертами и молдавские вина (две позиции в рейтинге).

По версии Роскачества, лучшим вином исследования с оценкой 85,01 балла стало красное сухое вино из Италии – Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti. В тройку лучших красных сухих вин также вошли два испанских вина: Crianza Rioja Gran Familia и Castillo Santa Barbara Reserva. Лучшее полусухое красное вино – Le Grand Noir Cabernet Sauvignon из Франции. Высокого эксперты оценили и полусухие красные вина из Чили: Espiritu de Chili Carmenere и Sunrise Cabernet Sauvignon.

Среди полусладких красных вин, по мнению специалистов, упоминания заслуживают испанское Vizconde de Begijar и Kvint classic из Молдавии. Популярные грузинские полусладкие красные вина не были оценены экспертами. При покупке грузинского вина Роскачество советует обратить внимание на сухие вина Мукузани (Кахетинское традиционное виноделие) и Цинандали Betaneli. При этом эксперты советуют выбирать не только по названию вина, но и по производителю.

Полусладкие вина из Абхазии получили оценки приемлемого уровня. «Выбирая эти вина, стоит сравнивать их с аналогичными по цене, но имеющими более высокие дегустационные оценки в исследованиях Роскачества. При этом они относятся к категории «столовых вин», а значит, виноматериал для них может быть произведен как в самой Абхазии, так и в других странах», – добавили в организации.

Среди белых сухих вин в топе царила почти полная гегемония новозеландских вин. Эксперты отметили наиболее высокими оценками: Taka Sauvignon Blanc Marlborough (Новая Зеландия), Le Grand Noir Chardonnay (Франция), Brancott Estate (Новая Зеландия). Лучшие оценки в категории полусухих белых показали: Cielo Puglia Trebbiano Pinot Grigio (Италия), Epicuro Pinot Grigio Terre Siciliane IGP (Италия) и Mare Alta Blanc (Португалия).

Наиболее интересными полусладкими белыми винами в исследовании стали: Santa Luz Alba Moscato (Чили) и Liebfraumilch Rhenhessen Peter Mertes (Германия).

Среди розовых вин высокие оценки набрали такие марки, как Mare Alta vinho verde Rose (Португалия), Sanprimo Rosato Puglia (Италия), Mateus rose (Португалия). Лидером среди сухих игристых вин и брютов стало Martini Prosecco. В топ-3 вошли еще два игристых из Италии Masconi Prosecco DOC и ISSI Prosecco. Среди вин с более высокой сладостью лучшим стало сладкое игристое - Gancia Asti (Италия), на втором месте полусладкое Moscato Corte Dei Rovi также из Италии. В топ лидеров вошло и сладкое игристое Cinzano Asti.

Напомним, в конце марта Роскачество проверило импортные вина и отметило ряд претензий к качеству грузинского вина, а также брендов Martini Asti и Mondoro Asti.