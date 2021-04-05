Украинцы пожелали переехавшей в Россию актрисе Василенко никогда не возвращаться

Украинские пользователи соцсетей устроили травлю в отношении переехавший из Днепра в Москву украинской актрисы и блогерши Лизы Василенко, пожелав девушке никогда не возвращаться на родину.

Буквально на второй день после выхода интервью Василенко на родине ее внесли в базу «Миротворца», а также назвали провокатором и предателем национальных интересов. Особенно оскорбили чувства украинцев слова Лизы о том, что «Киев и Москва – это как земля и небо», что «в России намного больше возможностей для молодежи», а также что «всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине».

Кроме того, украинские пользователи Сети устроили настоящую травлю по поводу высказываний блогерши.

«Эта подруга договорилась до того, что ее внесли в список «Миротворца». Пусть теперь там и сидит. Она не думала своей головой, когда такое ляпала про страну, в которой седьмой год идет война с Россией, гибнут люди. Она тупая, могла бы просто не говорить на эту тему, но, как видим, бумеранг летел недолго», – написала Дарина Иваненко, сообщает ФАН.

«Эта девочка просто не понимает, что Россия – это не только Москва. Если ей не нравится Украина, то пускай сдает украинский паспорт и получает российское гражданство!» – написала Валентина.

«Если бы не украинский сериал и не наша база фанов, которые поддерживали ее в самом начале, никто бы и не знал про существование Василенко. Не обязательно хаять страну, которая тебя прославила. Надеюсь, после этого интервью украинской базы фанов у Василенко не станет», – написала Анастасия Борисенко.

«Желаю, чтобы твои желания исполнились. А вообще, очень хорошо, что подобные деграданты покидают нашу страну. Уезжай насовсем сама и забирай с собой своих друзей!» – написал bro big.

«Спасибо, что уехала от нас к москалям! Главное – никогда не возвращайся! Счастья тебе! Слава Украине – героям слава!» – добавила Орися Рущак.

«Неблагодарная девица! Надеюсь, от нее уйдут все подписчики, которые считают себя украинцами. Нельзя открещиваться от своей родины», – отметил piter grait.

Сама Василенко считает, что подписчики проявляют ненависть к ней исключительно из-за плохого отношения Украины к России, и это, по ее словам, ненормально. Впрочем, несмотря на травлю земляков, девушка о переезде не жалеет.