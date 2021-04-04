Путин и Лукашенко обсудили полное восстановление транспортного сообщения Путин поздравил геологов с профессиональным праздником 4 апреля 2021, 09:35 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников – людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев. За минувшие десятилетия, благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу, были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны», – говорится в телеграмме. Президент выразил убеждение, что, сохраняя и развивая традиции ветеранов, геологи будут и дальше эффективно решать поставленные задачи. «В день 55-летия вашего профессионального праздника от души желаю вам здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов», – говорится в сообщении. День геолога с 1966 года отмечают в первое воскресенье апреля.

Генри Резник: Москалькова добилась системных подвижек с защитой прав граждан 1 апреля 2021, 18:11 Текст: Андрей Самохин

«Татьяна Москалькова – не только правовед высокого класса, но и неравнодушный человек. Ей удалось очень много сделать на своем посту и прекрасно, что именно она продолжит защищать права человека в нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник, комментируя предложение президента переназначить ее уполномоченным по правам человека в России. «Внесение Владимиром Владимировичем [Путиным] кандидатуры Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека – очень правильное решение, – сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член СПЧ Генри Резник. – Как эксперт я взаимодействовал со всеми предыдущими омбудсменами и могу подтвердить, что все они достойно исполняли свои обязанности, все пытались добиться подвижек в этой сфере. Но Татьяну Николаевну я бы все-таки выделил, потому, что с ее участием произошли серьезные, системные подвижки с защитой прав граждан. Принят целый ряд специальных законов, – например, о дополнительных мерах поддержки детей-сирот. То есть внимание института уполномоченных расширилось от поддержки отдельных людей на целые группы наших соотечественников». «В целом, при ней, мне кажется, значительно повысилось доверие людей к этому институту. Это выражается, в частности, в статистике обращений граждан, которую она озвучила в докладе президенту. Люди поверили, что через уполномоченного и его аппарат можно всерьез защитить свои права», – подчеркнул собеседник. По мнению Резника, успех Москальковой опирается и на личные качества омбудсмена. «Во-первых, Москалькова – глубокий правовед. У нее значительные работы в области теории права, уголовно-процессуального права, нравственных основ правосудия. Плюс к этому – богатый практический опыт. Это сочетание как нельзя лучше способствует ее деятельности», – считает адвокат. При Москальковой в полную меру заработал экспертный совет, на котором рассматриваются вопросы совершенствования законодательства, судебной практики, отметил Резник, а кроме того – значительно укрепился институт уполномоченных в регионах страны, активнее защищаются права наших граждан за рубежом. «Татьяна Николаевна – неравнодушная, отзывчивая женщина. Она способна проникнуться болью другого человека, его проблемами, – продолжает юрист. – Я лично знаю много случаев, когда она буквально срывалась с места и летела в какую-то тьмутаракань на помощь людям, чтобы разобраться в жалобе на месте. Было несколько десятков случаев, когда она лично направляла или поддерживала ходатайства защиты по конкретным делам, и это вмешательство уполномоченного приводило к изменению меры пресечения, а то и к пересмотру приговора. Вот почему я могу только приветствовать решение президента». Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год.В ходе встречи президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует, в том числе, количество обращений – более 205 тыс. за пять лет. Глава государства выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом, говорится на сайте Кремля. По итогам доклада Путин вновь внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост уполномоченного по правам человека. Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в адрес Путина 1 апреля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо на возмутительную и беспрецедентную риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале. «То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали». Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) «почил в бозе» достаточно давно. Лавров указал, что ответ президента Владимира Путина на неприемлемые заявления Байдена был дипломатичным и вежливым, Москва сожалеет, что американская сторона не воспользовалась предложением российского лидера поговорить в прямом эфире. «К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», – добавил министр. Министр также отметил, что высказывания Байдена показали необходимость неотложного масштабного анализа российско-американских отношений. «Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений», – сказал он, передает ТАСС. Лавров отметил: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики. «Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова», – резюмировал глава МИД. В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Путин и Лукашенко обсудили полное восстановление транспортного сообщения 2 апреля 2021, 19:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы в пятницу обсудили возможность восстановления транспортного сообщения между странами в полном объеме, сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного. Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Белоруссия рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения», – отмечается в сообщении на сайте Лукашенко. Лидеры стран также обсудили взаимодействие центральных СМИ и работу в сфере информационной безопасности, проработку мероприятий в союзном формате, внутриполитическую обстановку в странах, внешнюю угрозу. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств в пятницу обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом. Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии 2 апреля 2021, 10:18

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах. «Четверть века назад был подписан Договор об образовании сообщества России и Белоруссии, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – отметил в поздравлении президент России, слова которого приводятся на сайте Кремля. Путин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений. Ранее в пятницу Лукашенко в поздравлении по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил, что Москва и Минск испытывают беспрецедентное давление извне, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства позволяет эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора. Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом 2 апреля 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, они обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии. Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Политики обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, отмечается в сообщении. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. В 1996 году в этот день был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. 8 декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле придают большое значение российско-белорусскому единству, это «самый продвинутый формат интеграции» на постсоветском пространстве, а этапы данной интеграции могут быть растянуты по времени. Кремль подтвердил получение приглашения Путину на саммит США по климату 2 апреля 2021, 13:27 Текст: Алина Назарова

Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый Вашингтоном саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. РФПИ назвал сроки выхода производства «Спутника V» на полную мощность за границей 2 апреля 2021, 14:10 Текст: Алина Назарова

Производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. «Мы активно работаем с российскими производителями, в том числе за три месяца построили «Спутник Технополис» с компанией «Р-Фарм», и он стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины. И также налаживаем международное производство, как вы нам и поручали», – сказал Дмитриев, передает РИА «Новости». По его словам, уже есть договоренности с десятью странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире. «Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность», – добавил глава фонда. Он также сообщил, что РФПИ инвестирует в создание робота-конвейера, который сможет делать в аэропортах 300 тестов на коронавирус в час. «Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», – сказал он. В ответ Путин заявил, что «РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки». Днем ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Тем временем иранские производители намерены поставить вакцину от коронавируса «Спутник V» на рынок до конца апреля. «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена России 1 апреля 2021, 14:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год. Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 1 апреля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в рамках телефонного разговора положительно оценили деятельность трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля. «С учетом переговоров в Баку заместителя председателя правительства РФ (Алексея) Оверчука – рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин и Алиев отметили, что обстановка в Карабахе в целом стабильная. «Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается», – говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Алиев обсудили сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19. «Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов», – говорится в сообщении. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Путин заявил об эффективности российской вакцины против всех известных вариантов COVID-19 2 апреля 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Она (российская вакцина) эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Дмитриев подтвердил, что так оно и есть. «Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что, действительно, у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций», – сказал он. Путин отметил, что и тест-системы, произведенные в России, определяют практически все варианты мутаций. «Да, это очень важно, потому что мутации – это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», – сказал Дмитриев. Он также отметил, что все желающие россияне смогут провакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V» уже до июня. «Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки. По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», – сказал он. Также он заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Пашинян посетит Москву для встречи с Путиным 2 апреля 2021, 09:44 Текст: Алина Назарова

Глава армянского правительства Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян. «В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции», – сообщила пресс-секретарь, передает ТАСС. В конце марта Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле и после нее будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. Песков сообщил об отсутствии у Путина побочных эффектов после вакцинации 2 апреля 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

У президента Владимира Путина нет побочных эффектов после первого укола российской вакциной от коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет. Никаких симптомов нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента какие-то побочные симптомы после вакцинации, передает РИА «Новости». Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. Москалькова представила Путину доклад о правозащитной деятельности за 2020 год 1 апреля 2021, 14:24 Текст: Алина Назарова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год. Москалькова традиционно представила доклад за прошедший год и информировала главу государства об основных итогах своей деятельности с момента назначения в 2016 году. Обсуждался также ряд актуальных вопросов, касающихся всего спектра защиты прав человека. Президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует в том числе количество обращений – более 205 тыс. за пять лет, выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии новой коронавирусной инфекции, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом, говорится в сообщении на сайте Кремля. Москалькова также уточнила, что в 2020 году в адрес уполномоченного по правам человека в России по вопросам реализации права на обращение в органы публичной власти поступило 448 обращений. По словам омбудсмена, больше всего, как и в предыдущие годы, поступило жалоб на организацию личного приема (57%). В каждой пятой-шестой жалобе (18%) заявители высказывали претензии к качеству ответов, получаемых от органов публичной власти. Кроме того, в каждом восьмом обращении указывалось на нарушение чиновниками запрета на передачу жалобы в орган власти, действия которого обжалуются (12%). По словам омбудсмена, граждане также высказывали недовольство случаями, когда их жалоба от вышестоящего должностного лица органа перенаправлялась, для рассмотрения его подчиненным. Уполномоченный также отметила, что достаточно обращений (порядка 10%) в связи с нарушением сроков рассмотрения обращений. Кроме того, существенное влияние на тематику поступающих обращений граждан оказала пандемия COVID-19. Так, граждане жаловались на длительное ожидание ответов на звонки в колл-центр для оформления пропуска, на затягивание их оформления, на необоснованное аннулирование выданного пропуска или отказ в выдаче пропуска, в том числе в связи с неисключением сведений о наличии заболевания из баз данных. Таких обращений зарегистрировано 38, сообщает РАПСИ. По результатам рассмотрения обращений дано 246 правовых консультаций, положительно разрешено 48 обращений, из них пять – в защиту прав неопределенного круга лиц, оказана адресная помощь 53 заявителям. Также из доклада федерального омбудсмена следует, что за 2020 аппарат уполномоченного по правам человека реализовал 12 масштабных системных правопросветительских проектов, в рамках которых организовано 44 мероприятия. Москалькова отметила, что все мероприятия могут быть объединены в две группы. Так, первую составили традиционные методы и форматы мероприятий, которые уже были апробированы предыдущей практикой деятельности уполномоченного: лекции, дискуссии, беседы, круглые столы, научно-практические конференции, дебаты, конкурсы научных и творческих работ, деловые игры, консультирование, мастер-классы. Ко второй группе относятся инновационные формы, такие как вебинары, квесты, виртуальные книжные выставки, онлайн-викторины, видеомосты, видеоконференции, личные приемы уполномоченного в режиме видео-конференц-связи. Москалькова также сообщила, что число лиц, которым уголовная ответственность за совершенные впервые преступления небольшой тяжести была заменена на штраф, существенно выросло с 2017 года. Как сообщается в документе, в первом полугодии 2020 года освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в отношении 17 937 обвиняемых, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. В 2019 году таких граждан было 34 583; в 2018 году – 18 989; в 2017 году – 9638. Москалькова выразила надежду, что процесс гуманизации уголовной политики будет продолжен. Путин решил обсудить с главой РФПИ распространение российских вакцин за рубежом 2 апреля 2021, 13:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и обсудит с ним распространение российских вакцин от коронавируса за рубежом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Путин затронет тему вакцин на встрече с Дмитриевым. «Он (глава РФПИ – прим. ВЗГЛЯД) будет сегодня на докладе у президента. РФПИ как раз отвечает за распространение вакцины за рубежом. Это очень объемная, сложная работа», – передает ТАСС слова Пескова. Помимо этого, у главы государства в пятницу запланированы внутренние встречи, а также может состояться несколько международных телефонных разговоров, уточнил пресс-секретарь президента России. Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о производстве «Спутник V» в Сербии. До этого в Сербию прибыла новая партия «Спутника V». Кремль подтвердил проведение серии совещаний по ОПК с участием Путина 1 апреля 2021, 13:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Серия совещаний по ОПК у главы государства Владимира Путина действительно будет проводиться, сроки пока уточняются, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее президент Путин сообщил, что готовится провести серию совещаний в Сочи. «Пока точных сроков нет, но действительно, обычно такая сессия проводится, такая сессия совещаний проводится. Она готовится и на этот год. Но сроки будут уточняться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, когда именно планируется серия совещаний по ОПК. Традиционно президент России проводит в Сочи серии военных совещаний. Подобные консультации – регулярная практика, как правило, они проводятся дважды в год, весной и осенью. Прошлой весной они не проводились, в последний раз такая серия совещаний состоялась в Сочи в ноябре 2020 года. Там на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК Путин заявил, что «на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами».