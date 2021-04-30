Путин запретил изымать домашних животных за долги

Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.

По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.

Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.

Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.