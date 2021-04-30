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Эксперт: Опросы показывают рост доверия россиян президенту
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Уровень доверия к президенту России заметно вырос, как и позитивная оценка деятельности главы государства, свидетельствуют результаты социологического исследования «ФОМнибус», проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов. Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, позитивный тренд – реакция россиян на заявления, озвученные в послании Владимира Путина Федеральному собранию.
Согласно данным опроса, проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов социологической службой «ФОМнибус», 62% россиян позитивно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства. Напомним, в начале года этот показатель составлял 55%, сейчас он вернулся к значениям 2020 года. Вырос и уровень доверия к президенту: с 53% в начале года до 58%. Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев считает, что рост поддержки президента со стороны граждан прямо связан с содержанием послания – фокусировкой на внутренних вопросах и теме социальной поддержки.
«Людям нужна поддержка со стороны государства, особенно на фоне пандемии и ее последствий, и естественно, решение президента выделить малообеспеченным гражданам большой пакет социальной помощи, было воспринято очень позитивно», – отметил эксперт.
Подготовлен проект закона о бесплатном подключении домовладений к газу
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Правительство разработало поправку в закон «О газоснабжении в Российской Федерации» в рамках поручения президента, поправка снимает с жителей финансовую нагрузку за газификацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, который внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий, с тем чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения», – заявил Новак в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
По его словам, в России сейчас достаточно высок уровень газификации, но есть населенные пункты, к границам которых подведен газ, но не разведен по земельным участкам.
«И президент дал поручение в течение 2021–2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами, во-вторых, сделать это без привлечения средств населения», – пояснил вице-премьер.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подводку газа непосредственно к границам домохозяйств.
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Лавров назвал «эксцессом» скандальные слова Байдена о Путине
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине «эксцессом», но несмотря на это идея о проведении саммита воспринимается Москвой положительно.
«Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Напомним, интервью ABC Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон.
Между тем в пресс-службе посольства России в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС.
«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан России нет. Конкретных обращений в генеральное консульство России в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат.
В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек.
Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки.
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.
Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
«Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», – заявил президент.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
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Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.
В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.
Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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В Кремле оценили идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
В Кремле не получали официального предложения по инициативе президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он отметил, что не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. При этом он напомнил, что «сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве».
Также представитель Кремля заявил, что контакты между политсоветниками президентов Украины и России осуществляются в рамках поручения глав государств. С российской стороны принимает участие Дмитрий Козак, уточнил Песков.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».
Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность.
«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении.
Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами.
Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Путин пообещал оказывать содействие французскому бизнесу
Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России. «Со своей стороны оказывали и будем, безусловно, оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Он также пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. «Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие», – сказал Путин.
По словам президента, «Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России». «(Страна) занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции, шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, и пятое по товарообороту», – сказал Путин.
«Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов», – добавил президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке, несмотря конфликты в отношениях с Европой и США.
В Кремле заявили о помехах в принятии решения по саммиту США-Россия из-за шагов Вашингтона
Враждебные шаги США в отношении России затрудняют анализ ситуации для принятия президентом Владимиром Путиным решения по поводу встречи с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Москве не понимают ситуацию – «мы видим, что на словах есть предложения говорить о взаимодействии в тех областях, которые интересны друг другу, нам что-то интересно, американцам что-то интересно, и вполне естественно, что мы можем взаимодействовать», однако «при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по тому самому сдерживанию России или проявление просто враждебных шагов», передает ТАСС заявление Пескова эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Это затрудняет анализ ситуации с российской стороны с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите», – добавил он.
Ранее Байден в речи перед членами обеих палат Конгресса США указал, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия.
До этого временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Песков указывал, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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Эксперты назвали эффективный механизм защиты от нечестной политической борьбы на выборах
На предстоящих выборах ожидается весьма серьезная конкуренция. Ее следствием могут быть проявления нечестной политической борьбы, противостоять которым смогут независимые наблюдатели, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Так они они прокомментировали призыв Владимира Путина к участникам предвыборной гонки вести конкурентную борьбу честно.
Владимир Путин во вторник на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании обратился к тем, кто планирует принять участие в предстоящих выборах с призывом быть ответственными по отношению к избирателям: «Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим».
По мнению, заместителя председателя Общественной палаты Пермского края, руководителя Общественного штаба по наблюдению на выборах в Пермском крае Михаила Мухина, на предстоящих выборах конкуренция будет по-настоящему серьезной. «Я очень надеюсь, что кандидаты и партии услышали призывы главы государства и будут им следовать. К сожалению, нам всем известны примеры нарушения норм этики и морали, обмана избирателей, трансляции заведомо невыполнимых обещаний кандидатами желающими завоевать мандат любой ценой. Надеюсь, в этот раз с подобными явлениями мы не столкнемся», - заявил Мухин газете ВЗГЛЯД.
По его словам, Общественная палата Пермского края будет вести пристальный мониторинг предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы, краевого заксобрания и пермской городской думы. Для этого в регионе, уже создан общественный штаб по наблюдению за выборами, ведётся обучение независимых наблюдателей, будет организована работа горячей линии для всех участников избирательного процесса.
«Политическая конкуренция должна регулироваться не только законом, но и нормами политической культуры, о которой, собственно, и говорит президент. Именно с низкой политической культурой, со стремлением превратить цивилизованную борьбу в гонку без правил, связаны многие проблемы, возникающие в ходе кампаний», - заявил в свою очередь доктор политических наук Владимир Пеньков.
«Мы понимаем, насколько высока значимость предстоящих парламентских выборов, от итога которых зависит будущее законотворческого процесса, и насколько велика роль института общественного наблюдения», – подчеркнул он. По его словам, независимые наблюдатели контролируют в первую очередь «чистоту самой процедуры выборов, в отличие от наблюдателей партийных, так или иначе играющих на стороне своей политической силы».
«Сегодня наша ключевая задача – обеспечить формирование максимально добросовестного пула наблюдателей, которые будут осуществлять контроль на всех этапах кампании – от назначения выборов и вплоть до подсчета голосов», – подчеркнул Пеньков.
Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Путин заявил об успешном обеспечении макроэкономической стабильности в России
России, несмотря на сложности текущего периода, удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в режиме видеоконференции.
Путин заявил, что «мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность, нам это удается сделать несмотря на все сложности», передает РИА «Новости».
В России обеспечивается «устойчивость на финансовых рынках, при этом за счет продуманной бюджетной политики мы смогли увеличить федеральные расходы, направляемые на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы».
Глава государства также отметил, что власти активизировали работу по снижению фискальной нагрузки на бизнес, идет процесс снятия регуляторных ограничений, а в целях адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей были запущены программы льготного кредитования.
Путин подчеркнул, что Москва планирует развивать науку и технологии, прежде всего, за счет инновационных секторов – фармацевтики, биотехнологии, атомной и возобновляемой энергетики.
Он выразил заинтересованность России в сотрудничестве с иностранным бизнесом по этим направлениям.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении самого сложного этапа адаптации экономики.
Врач: Скорая помощь – это требующий постоянного напряжения профессиональный экстрим
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«Это работа, которая требует профессионализма, широкого кругозора и умения быстро принимать решения в критических ситуациях. В этой профессии очень важно владение всеми современными методами неотложной помощи», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Сергей Бойцов в связи с отмечаемым сегодня в России Днем работника скорой помощи.
«В течение последних лет служба скорой помощи находится в постоянном фокусе внимания. Это касается не только органов местных органов управления здравоохранением, но и Минздрава России, и правительства. Мы видим, какое внимание уделяет этой теме президент. Редкое мероприятие на уровне администрации президента или правительства, посвященное здравоохранению, обходится без обсуждения проблем «скорой помощи», в том числе вопросов ее материально-технического обеспечения. Речь идет о состоянии зданий, и, в первую очередь, о парке автомобилей», – сказал доктор медицинских наук Сергей Бойцов, гендиректор Национального медицинского центра кардиологии Минздрава России.
Собеседник напомнил, что в своем недавнем послании Федеральному собранию глава государства рассказал о планах в ближайшие три года направить в регионы дополнительно 5 тысяч машин скорой помощи. «Интенсивность эксплуатации парка автомобилей практически непрерывная. Техника должна обновляться постоянно. Мы регулярно слышим о том, что такое-то количество сотен или тысяч автомобилей будет обновлено при поддержке правительства. Без этого никак нельзя», – подчеркнул Бойцов.
Поддержка врачей и других медработников, работающих в «скорой помощи» крайне важна, учитывая ту нагрузку, которую им приходится брать на себя, и особенно в последнее время, отметил собеседник. «Многие мои коллеги и знакомые трудятся на «скорой», – рассказал Бойцов. – Могу сказать, что это работа, которая требует профессионализма, широкого кругозора и умения быстро принимать решения в критических ситуациях. В этой профессии очень важно владение мануальными навыками и всеми современными методами неотложной помощи, потому что часто приходится спасать пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, травмами, ожогами. Работники «скорой» должны обладать решительностью, потому что нередко приходится брать на себя ответственность в одиночку».
«Скорая помощь – это пристрастие определенного рода. Люди, попадая в эту систему, уже не могут из нее выйти, потому что это своеобразный профессиональный экстрим, который требует постоянного напряжения и концентрации», – подытожил собеседник.
В среду, в День работника скорой помощи, президент Владимир Путин посетил новую станцию скорой помощи №4 в городе Пушкин, пригороде Санкт-Петербурга. Глава государства поздравил медиков с профессиональным праздником, осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Путин также отметил – российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, что позволило быстро отреагировать на распространение COVID-19. Ранее в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив их труд во время пандемии коронавируса.
День работника скорой помощи был учрежден в 2020 году. Дата выбрана неслучайно. 28 апреля 1898 года в Москве появились первые в России организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
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