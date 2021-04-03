Михалков назвал условие встречи с Гузеевой

TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине

Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине».

Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua».

«Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко.

В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша.

Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко.

Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она.

Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube.