Михалков назвал условие встречи с Гузеевой

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НОВОСТЬ ЧАСА

Суд запретил блогеру Билу определенные действия

3 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Нефть поверила в коллективный иммунитет

Рост цен на нефть выглядит необычным после решения ОПЕК+ REUTERS/Lucy Nicholson
Решение ОПЕК увеличить добычу нефти привело к необъяснимой реакции нефти: вместо логичного падения черное золото, наоборот, выросло в цене. Почему так произошло, о чем саудиты говорили с США во время заседания ОПЕК и как последние события на рынке нефти отразятся на России? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Как заурядный русский князь был обессмертен русской литературой

«Слово о полку Игореве» сохранило память о заурядном в целом русском князе Б. Лапшин/РИА «Новости»
870 лет назад, 2 апреля 1151 года, на свет появился будущий князь удельного Новгорода-Северского Игорь Святославович. Личность этого человека могла бы полностью затеряться во тьме веков, если бы он не стал главным героем великого литературного произведения. «Слово о полку Игореве» является одним из главных украшений русской литературы – и раз за разом находятся люди, объявляющие «Слово» фальшивкой и новоделом. Подробности...
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США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

В Москве предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США Сергей Аверин/РИА Новости
Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Кудрин опять посчитал бюджетников

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях. Подробности...
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Вместо благодарности нам наносят ущерб

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем. Подробности...
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Россия – это добрая сила, а не мягкая

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, экс-советник премьер-министра Киргизии, экономист
Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Русских разбавят казахами

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За что интеллигенция любит Грузию

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В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд запретил блогеру Билу определенные действия
    Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского Российский военный спутник сгорел в атмосфере США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной Михалков назвал условие встречи с Гузеевой
    Глава Союза добровольцев Донбасса предсказал эскалацию боевых действий В минобороны ФРГ заявили о «росте вызовов» из-за действий России Вероятного убийцу телеведущего из Ингушетии арестовали в Москве Умерла актриса Нина Зоткина
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    Главная тема


    Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

    Defender Europe 2021


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    «амбассадоры Грузии»


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    «устоять на трапе»


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    Видео

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    Михалков назвал условие встречи с Гузеевой

       3 апреля 2021, 14:52
    Фото: Вечерний Ургант/YouTube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Режиссер Никита Михалков во время программы «Вечерний Ургант» пошутил по поводу возможной встречи с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой, заявив, что перед этим ему нужно распить пару бутылок шампанского.

    Запись выпуска передачи была опубликована на YouTube.

     

    В течение всего эфира Михалков пил шампанское, что вызывало тревогу у ведущего.

    «Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», – сказал Ургант.

    В ответ режиссер сказал, что для этого ему «нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить».

    В 1984 году Михалков и Гузеева сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Гузеева исполнила роль юной Ларисы Огудаловой, а Михалков перевоплотился в соблазнителя главной героини Сергея Паратова.


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    TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине
       2 апреля 2021, 18:17
    Фото: ПУШКА/YouTube

    Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине».

    Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua».

    «Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том:  всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко.

    В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша.

    Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко.

    Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она.

    Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube. 

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    В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым
       2 апреля 2021, 23:58
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

    «Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».

    По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – заявил Арестович в эфире UKRLife.TV.

    Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.

    Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

    В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.

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    Коментарии (156)
    Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

    2 апреля 2021, 18:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.

    «Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

    Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».

    Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией

    Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.

    Коментарии (154)
    Мультфильм из России возглавил топ Netflix

    2 апреля 2021, 15:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» занял первое место по просмотрам на Netflix, картина побила собственный рекорд, сообщила пресс-служба «Роскино».

    Мультфильм режиссера Алексея Цицилина снимала студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ, сценарий писался при участии иностранных специалистов, передает ТАСС.

    Картина вышла 25 марта для зарубежных зрителей, по итогам первых выходных она заняла вторую позицию по просмотрам в США и в мире. Сейчас лента занимает первое место, на территории России ее прокатывают в кинотеатрах с 18 марта.

    «Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы. За этим успехом стоит, прежде всего, огромная работа и талант создателей мультфильма – компании Wizart, чьи проекты много лет были лидерами российского экспорта. Вместе с тем, не менее важную роль сыграли и государственные инициативы по поддержке российского кино и экспорта», – указала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.

    По ее мнению, подобные достижения работают на имидж страны и повышают доверие к российским индустриям. «Благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках. Мы будем продолжать системную работу по продвижению отечественного контента на международных рынках. Уверена, что новые рекорды и победы российских производителей не заставят себя ждать», – добавила Маркова.

    Генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев сообщил, что создатели не предполагали, что картине будет уделено так много внимания.

    Согласно сюжету мультика, повзрослевшая Гретель становится агентом Отдела магической безопасности, она занимается расследованием похищения короля, а ее напарником становится родной брат – Ганзель.

    В феврале бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что запускает на стриминговой платформе Netflix новое шоу для детей под названием «Вафля и Моти».

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    ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
       2 апреля 2021, 19:30
    Фото: fbi.gov
    Текст: Алексей Дегтярев

    ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, он может быть причастен к хищению информации, заявили в американской спецслужбе.

    Коршунов, по мнению ведомства, может быть причастен в хищении данных, составляющих коммерческую тайну в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    В ФБР уверены, что Коршунов работал в одной из госкомпаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России.

    Спецслужба отмечает, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и пытался украсть у американской компании сведения, составляющие коммерческую тайну.

    «Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14», – добавили в ФБР.

    В 2020 году топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов был экстрадирован из Италии в Россию, где ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

    Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская сторона. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября 2019 года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы.

    Коментарии (22)
    На Капитолий в США совершено нападение
       2 апреля 2021, 20:43
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт в Капитолий, сообщила американская полиция.

    В результате нападения ранения получили два офицера, нападавший задержан, сообщается в Twitter полиции.

    Отмечается, что все трое доставлены в больницу. Из-за угрозы перекрыты две улицы.

    Между тем сотрудник Конгресса сообщил в соцсетях, что Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности.

    «Всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии», – цитирует его РИА «Новости».

    Позже водитель протаранившего КПП Капитолия автомобиля скончался, сообщил телеканал NBC News.

    Канал MSNBCК отметил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне перекрыты из-за инцидента.

    Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

    Коментарии (74)
    Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского
       2 апреля 2021, 23:24
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.

    «Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

    Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.

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    Коментарии (24)
    ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов ЛНР
       3 апреля 2021, 07:32
    Фото: Степан Петренко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Огонь велся из 122-мм арторудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, передает ЛуганскИнформЦентр.

    Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.

    В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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    Коментарии (29)
    Названы сроки разработки межконтинентальной ракеты «Кедр»
       2 апреля 2021, 20:35
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр» планируется начать в ближайшие несколько лет, сообщил источник в промышленном комплексе.

    «Научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023–2024 годах», – сказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что «Кедр» должен заменить находящиеся на вооружении РВСН «Ярсы» на рубеже 2030 года, новые ракеты будут как мобильными, так и шахтными, уточнил источник.

    Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что предприятия ОПК приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».

    Коментарии (24)
    В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России
       3 апреля 2021, 03:30
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.

    Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости».

    «После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.

    Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%.

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    Коментарии (22)
    Пашаев дал совет адвокату Эдварда Била
       2 апреля 2021, 18:40
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Для того, чтобы полностью прекратить уголовное дело по ДТП с участием блогера Эдварда Била, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев.

    Первого апреля на Садовом кольце в Москве автомобиль Audi, за рулем которого находился видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

    «Самая главная задача в данном деле – работа с потерпевшей. Если он (Эдвард Бил, – прим. ВЗГЛЯД) возместит и материальный, и моральный вред, то успех обеспечен. Да даже если не возместит, то это статья до двух лет и за этого его сажать нельзя, так как он является гражданином России, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Москве, есть доход. Поэтому при любом раскладе его в тюрьму не посадят», – уверен Пашаев.

    Но для того, чтобы полностью прекратить данное уголовное дело, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, продолжает юрист.

    «Тогда дело можно будет прекратить полностью, с примирением сторон или даже штрафом все закончится. Но хотя бы без судимости. То есть его адвокату просто необходимо работать именно с потерпевшими, от них все зависит», – советует собеседник.

    Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие Ведерки» Петр Шкуматов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если бы летом 2020, сразу после смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовых Департамент транспорта города Москвы поставил бы на Садовом кольце между полосами разделительный барьер, то аварии с Эдвардом Билом не было бы.

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    Россиян предупредили о потенциальной опасности пластиковых контейнеров
       3 апреля 2021, 04:32
    Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева предупредила об опасности хранения еды в некоторых пластиковых контейнерах.

    Как отметила эксперт Роспотребнадзора, некоторые виды пластиковых контейнеров не предназначены для контакта с пищевыми продуктами или же являются одноразовыми, поэтому перед использованием подобных изделий необходимо прочитать надпись на этикетке. Кроме того, существует пластиковая посуда для специализированного применения: например, для хранения продуктов в холодильнике, для разогрева готовых блюд в микроволновой печи.

    «Могут быть указания к использованию: только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи, для горячих продуктов, для разогрева в микроволновой печи», – уточнила Раева в интервью радио Sputnik.

    Эксперт предупредила, что использование пластиковых изделий не по назначению может нанести серьезный вред здоровью. Главная опасность – попадание солей тяжелых металлов или токсичных элементов в пищу. Причем риски дополнительно возрастают, если поверхность посуды имеет повреждения, даже самые незначительные.

    «Если мы на посуде многоразового использования начнем «оттачивать» ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапание приведет к нарушению целостности покрытия этого контейнера. В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается», – объяснила Раева.

    Одна из причин, по которым нельзя дважды использовать одноразовую пластиковую тару, – это как раз нарушения целостности ее покрытия, в результате которых токсичные вещества могут проникнуть в пищу. Ведь подобные изделия не рассчитаны даже на мытье, особенно жесткой губкой, добавила специалист. Сколы, царапины, изменение цвета и степени прозрачности контейнера – основные признаки того, что предмет уже не может служить емкостью для хранения продуктов.

    Кроме того, нельзя использовать пластиковую посуду, после которой еда имеет странный привкус, продолжила эксперт Роспотребнадзора. Неприятный запах – тоже признак некачественного или даже опасного изделия. «Если появился неприятный запах, то однозначно такую посуду нельзя использовать. Если после использования контейнера вы вдруг почувствовали химический привкус еды, то это тоже основание для немедленной замены контейнера. Если контейнер деформируется в процессе нагревания, то он не подходит для нагревания и может быть опасен», – рассказала Раева. В заключение она посоветовала выбирать посуду из стекла как более безопасную.

    Ранее внук Жака-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто предупредил, что океанская рыба, особенно крупная, часто содержит в себе много пластика и может быть заражена ртутью.

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    Адвокат оценил перспективы иска к Росгвардии от родственников стрелка из Мытищ
       2 апреля 2021, 19:50
    Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Попытка подать в суд на сотрудников Росгвардии, которые обезвредили преступника, как это думают сделать родственники мытищинского стрелка, является абсурдной и не имеет совершенно никакой юридической перспективы, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

    Родственники пенсионера из подмосковных Мытищ, дом которого 30 марта штурмовали силовики, заявили, что в ходе операции спецназовцы поломали домашнюю мебель и испортили ряд вещей. Они намерены обратиться в суд с иском о возмещении ущерба к Росгвардии.

    «Я полагаю, что попытка подать в суд на сотрудников Росгвардии и иных силовых структур, которые обезвредили преступника – это совершенно что-то новое в юриспруденции, и, безусловно, абсурдная затея. По-моему, для всех очевидно, что стрелок угрожал не только сотрудникам правоохранительных органов, но и соседям, вплоть до того, что даже взял в заложники собственных внуков, правда потом одумался и отпустил их», – говорит Горгадзе.

    По мнению адвоката, безукоризненно проведенная операция силовыми структурами заслуживает награды, но никак не попыток взыскать с них какой-то ущерб. Также он полагает, что у этой идеи нет никакой юридической перспективы, а сами родственники руководствуются «желанием пропиариться».

    «Не помню ни одного случая, чтобы кто-то подавал бы иск к Росгвардии, но я помню, как адвокат Игорь Трунов длительное время судился с Российской Федерацией после истории с захватом террористами театрального центра, где шел мюзикл «Норд-Ост». Тогда, к сожалению, не обошлось без жертв среди гражданского населения. Но к положительным результатам это так и не привело», – рассказывает собеседник.

    Адвокат Игорь Трунов представлял интересы 86 потерпевших по делу о теракте, произошедшему в 2002 году на Дубровке, требовавших от столичного правительства компенсации ущерба. Тверской суд Москвы признал претензии лишь 41 истца, присудив им единовременные выплаты.

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    США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной

    2 апреля 2021, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны России о событиях на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами», – приводит слова Псаки РИА «Новости».

    Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом.

    Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

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    Никас Сафронов рассказал о своей трехэтажной квартире с видом на Кремль
       2 апреля 2021, 18:07
    Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

    Популярный российский художник Никас Сафронов рассказал о своей элитной квартире с видом на Кремль площадью 1,2 тыс. квадратных метров, которая когда-то была коммерческой недвижимостью.

    По словам Сафронова, квартиру он выкупал частями. Сначала художник приобрел площади на двух этажах с видом на Кремль. Позже сосед, который был застройщиком, поставил стену, и «пол Кремля потерялось», после чего Сафронов решил выкупить у него часть площадей. «Цена была высокая, но я так хотел застеклить балкон и сделать зимний сад, что согласился на сделку. Потом он предложил купить верхний этаж, и я его купил. Я там убрал камень и поставил стекло, то есть облегчил дом», – сообщил художник в интервью на YouTube-канале портала Teleprogramma.

    Как рассказал Сафронов, его квартира находится в доме Щусева 1926 года, построенного по инициативе театрального режиссера Константина Станиславского. В нем, по словам художника, жили сам режиссер, его коллега Владимир Немирович-Данченко и поэт Сергей Есенин (умер в 1925 году – прим. ВЗГЛЯД). Также Сафронов сообщил, что по соседству с ним проживает режиссер Федор Бондарчук. «Где-то 1,2 тыс. квадратных метров общая площадь. Я понял, что один этаж могу позволить себе сделать в стиле «готика». Верхний этаж у меня с видом на Москву, а средний – готический. Я там 11 лет делал ремонт», – уточнил он.

    Квартира художника достаточно дорого обставлена, рассказал Сафронов: в ней имеется стол Наполеона, «антикварная мебель какая-то», кухня и полы XIV века, камин племянника Франциска I и многое другое. Ремонт квартиры обошелся Сафронову в 6,5 млн долларов, отметил художник.

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