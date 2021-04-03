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В Киеве зарегистрирован максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии
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Медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Еще 2053 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Всего (заболели за время пандемии) 166658. Еще 50 летальных случаев от вируса (всего 3545)», – написал мэр в Telegram-канале. Он также сообщил, что выздоровели 696 человек, а с начала пандемии – 107484.
По информации мэра, за сутки госпитализировали 240 больных COVID-19 и 394 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медики на Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано помимо Киева в Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 5 апреля в Киеве ужесточают карантин. В городе введут проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро, закроют школы и детские сады.
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине
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Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине».
Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua».
«Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко.
В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша.
Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко.
Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она.
Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube.
Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Добнассе
Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.
«Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией
Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.
В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым
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На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – заявил Арестович в эфире UKRLife.TV.
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
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Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.
«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.
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ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов ЛНР
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Киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь велся из 122-мм арторудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, передает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине
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Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – сказал Песков.
На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что «все, которые необходимы», передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Так он ответил на вопрос о заявлении главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, что российская делегация не поддержала его инициативу предложить Москве обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия в Донбассе.
«Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик», – сказал Песков.
Кроме того, журналисты спросили у Пескова, не выдает ли российская сторона желаемое за действительное, говоря о готовящихся провокациях со стороны Киева. Песков с утверждением не согласился, подчеркнув, что у России риторика по этому вопросу «как раз абсолютно конструктивная», и российская сторона не пытается «выдавать желаемое за действительное».
«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики, я только что отвечал как раз на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, такие заявления говорят сами за себя», – добавил он.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». В ответ в Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Украина обвинила Россию в присвоении радиочастот
Министерство иностранных дел Украины не исключает обращения в суд в связи с якобы присвоением Россией телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины, заявила первый заместитель украинского министра иностранных дел Эмине Джапарова.
По ее словам, украинская телекоммуникационная система и радиочастотный ресурс фактически «украдены» Россией. По ее сведениям, Роскомнадзор якобы выдает лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины, передает РИА «Новости».
«И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования – эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается», – сказала Джапарова.
Также она подчеркнула, что на межведомственном совещании через неделю будет затронута перспектива арбитражного рассмотрения этого вопроса. «Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража», – пояснила замминистра.
Ранее служба безопасности и Украинский государственный центр радиочастот закрыли радиостанцию из-за трансляции российской музыки.
В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России
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Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости».
«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%.
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Академик РАН сравнил масштаб заболеваемости COVID-19 в России и Франции
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Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией во Франции напрямую связана с тем, какие меры принимает местное правительство, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он уверен, что в России такого точно не повторится.
За последние сутки во Франции выявлено более 50,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От последствий заражения погибли 314 человек. Днем ранее в стране было зарегистрировано 59 тысяч заболевших.
«Не уверен, что это уже результаты третьей волны во Франции, потому что вирус циркулирует. Это скорее связано с теми мерами, которые принимают, а точнее, не принимают власти. Думаю, у нас ничего подобного не будет», – считает Зверев.
Академик подчеркивает, что с высокой вероятностью в ближайшее время в России также не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции. «Причем вакцинация тут совсем ни при чем, у нас провакцинировались всего 2–3% населения. А вот правильные меры, своевременно принятые нашим правительством, сыграли в этом основную роль. Тем более, что значительная часть людей уже переболели в легкой форме, поэтому, скорее всего, уже не будет ничего. Во всяком случае как во Франции – точно не будет», – уверен вирусолог.
Из-за большого количества заболевших COVID-19 в стране французские врачи написали открытое письмо, в котором предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии и призвали правительство немедленно закрыть границы.
США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны России о событиях на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Кравчук назвал Россию «врагом» Украины
Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России «враг», а Белоруссия – «холуй».
«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия. И это очевидно», – приводит заявление Кравчука в эфире телеканала «Украина» РИА «Новости».
«Не надо драматизировать ситуацию, что война на пороге. Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес – а это достижение мира и преодоление коронавируса», – считает Кравчук.
Накануне в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией, а также призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Кроме того, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
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Москва заявила о нежелании военного конфликта с Украиной
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Разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия никаким образом не подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации на Украине. «Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ, Россия проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, которое состоялось буквально позавчера, и рассчитывает, что ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности в Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ», – сказал дипломат.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой».
«Подобные заявления – медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель – на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей», – сказала дипломат.
Захарова добавила, что такое поведение США противоречит решениям Совета Безопасности ООН.
Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано текущее обострение на линии соприкосновения с непризнанными республиками и почему в последнее время украинские военные отличаются особо агрессивной риторикой.
Власти Чехии: Политика ЕС подталкивает к переговорам о закупке «Спутника V»
Евросоюз «непрямо вынуждает» Чехию начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, заявил премьер республики Андрей Бабиш.
«Я не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит миллион «Спутников V», и что словаки уже купили 2 млн «Спутников V» (Братислава закупила в России пока первую партию из 200 тысяч доз, а 2 миллиона – весь объем планируемой закупки – ред.ВЗГЛЯД). Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены (европейским регулятором). Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует», – приводит РИА «Новости» слова Бабиша .
Также премьер заявил о том, что ЕС «непрямо вынуждает Чехию» начать переговоры о покупке российской вакцины «Спутник V» еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора.
Ранее Бабиш раскритиковал заявление председательствующей в Евросоюзе Португалии о том, что в ЕС достигнут компромисс по разделению дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Большинство европейских стран отказались от вакцины в пользу наиболее пострадавших от пандемии Словакии, Латвии, Эстонии, Хорватии и Болгарии. Чехия в этот список не попала, хотя в октябре 2020 года и феврале 2021-го находилась на первом месте в мире по числу новых больных и умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч жителей.
Между тем, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике «Спутника V», а заявления Бабиша на эту тему носили противоречивый характер. В частности, он хвалил «Спутник V» за высокую эффективность и посетил Венгрию и Сербию, чтобы познакомиться с тем, как там применяют российскую вакцину.
В РФПИ заявили, что производство «Спутника V» на полную мощность за границей выйдет в апреле.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем меди цинском журнале The Lancet.
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
«С прискорбием сообщаем, что защищая республику от украинской агрессии, ранения несовместимые с жизнью получил военнослужащий Народной милиции», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы.
В оборонном ведомстве республики заявили, что военнослужащие ВСУ четыре раза за день открывали огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Лозовое и Голубовское.
«Украинская сторона продолжает грубо нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, дестабилизируя обстановку на линии соприкосновения», – сказал представитель пресс-службы.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач. Украинский президент Владимир Зеленский после гибели бойцов ВСУ призвал «нормандскую четверку» принять меры для сохранения перемирия в Донбассе.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.