Центробанк и РДШ научат школьников финансовой грамотности

Центробанк и Российское движение школьников (РДШ) подписали соглашение о сотрудничестве, организации планируют проводить совместные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности различных целевых аудиторий.

Подписание соглашения между исполнительным директором РДШ Ириной Плещевой и руководителем Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаилом Мамутой прошло 28 апреля, сообщили в РДШ.

Перед подписанием соглашения активисты московского регионального отделения РДШ пообщались с Михаилом Мамутой и задали ему интересующие их вопросы. Старшеклассников Москвы интересовало какой должна быть инфляция для развития экономики страны, что такое облигации, чем отличаются сбережения от инвестиций, и стоит ли брать кредиты. Представитель ЦБ рассказал также о проектах Банка России, которые уже реализуются в школах страны. Посмотреть эфир можно в официальной группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы стремимся, чтобы финграмотность стала частью всех уровней образования. Банк России уже не первый год проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников. Стараемся рассказывать детям о финансах понятным и доступным языком. Мы также понимаем, что информация должна подаваться в интересном виде, поэтому активно развиваем игровые форматы. Я очень рад старту нашего сотрудничества с Российским движением школьников, потому что именно вы формируете завтрашнее поколение, которое будет управлять страной, управлять финансами», – сказал Мамута.

В рамках подписания соглашения планируется организация совместных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых аудиторий, популяризация финансовой грамотности путем проведения различных информационных кампаний, а также поддержка общественных или частных инициатив, направленных на создание и развитие качественных образовательных проектов в области повышения финансовой грамотности, в том числе содействие развитию общественных школьных инициатив, деятельности школьных общественных объединений.

«Я надеюсь, что ребятам была полезна эта встреча, потому что нам хочется не просто давать информацию, ее сейчас найти не проблема: «окей, гугл» или «привет, Алиса». А вот разобраться в этой информации, понять какая правильная, а какая нет, как с ней работать, как ее применить в жизни, вот с этим всегда сложнее. И заключая сегодня соглашение, мы хотим помочь всем активистам Российского движения школьников быть не просто экономными школьниками, но еще и финансово грамотными» – отметила Плещева.