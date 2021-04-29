Выборы-2021: Экс-солистка «Тату» на праймериз ЕР, а КПРФ и ЛДПР занялись репатриацией

На праймериз «Единой России» выдвинулись известные личности – замминистра обороны, создатель «Молодежки ОНФ», бывшая американская политзаключенная, и бывшая поп-звезда. Тем временем лидеры КПРФ и ЛДПР на встрече с премьер-министром предложили план масштабного возвращения соотечественников в Россию.

В среду сразу четверо широко известных россиян подали документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для отбора кандидатов в депутаты Госдумы. Среди них замминистра обороны РФ, бывший командующий войсками в Сирии, возглавивший в 2018 году Главное военно-политическое управление Вооруженных сил России, генерал-полковник Андрей Картаполов, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта, создатель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич (выдвигается в Воронежской области), бывшая заключенная американской тюрьмы Мария Бутина (выдвигается в Кировской области). Неожиданно для многих на праймериз также пришла бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, подавшая документы на предварительное голосование в Ивановской области.

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский призвали к запуску программы массового переселения русскоязычных из-за рубежа в нашу страну. Правда, планы двух партий различаются. Зюганов предлагает начать «репатриацию» по примеру Израиля и Германии: помогать переселенцам с жильем, работой и выплачивать им пособие. Жириновский предложил ввести юридический термин «русский» и выдавать в течение трех недель российский паспорт тем иностранцам, кто сам себя официально признает русским.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев по-разному оценил шансы медийных фигур, подавших заявление на праймериз «Единой России». По поводу Марии Бутиной, Андрея Картаполова и Игоря Кастюкевича политолог высказался однозначно: «Эти три фигуры ассоциируются с большим патриотическим трендом и имеют все шансы и пройти предварительное голосование, и стать потом депутатами».

«Андрей Картаполов – это вообще очень уважаемый человек, освободитель Пальмиры и главный идеолог нашей армии. Боевой дух нашей армии силен, как мы знаем, значит этот генерал работал хорошо на своем посту. Кому как не ему в нашем парламенте принимать нужные законы?», – отметил Матвейчев. Замруководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич, по мнению эксперта, – также весьма яркая фигура – и в этом смысле безошибочная для партии. «Его активная деятельность в «Молодежке» Народного фронта, которую он фактически и создал, волонтерство во время пандемии, организация донорского проекта – все это говорит о том, что Кастюкевич неравнодушный и при этом эффективный управленец. Ко всему прочему, он – спортсмен, практикующий боевые искусства. Это тоже в плюс: нам в управлении страной хлюпики не нужны», – сказал Матвейчев.

Иначе эксперт смотрит на перспективы бывшей певицы Юлии Волковой, поскольку группу «Тату» сейчас уже мало кто помнит. «Прежде чем идти на праймериз, Волковой, возможно, следовало бы заявить о себе какой-то другой деятельностью. Например, поработать региональным депутатом, проявить себя в общественных организациях, в волонтерстве. Сумеет ли она доказать, что она политик? Давайте послушаем ее сначала. Может, бывшая солистка «Тату» начнет говорить важные и интересные вещи, привлечет внимание к острым проблемам общества», – предложил Матвейчев.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин видит определенную логику в инициативах КПРФ и ЛДПР по возвращению соотечественников. «Особенно привлекательно предложение Жириновского. Облегчить получение российского гражданства тем, кто чувствует себя русским, но волею судьбы оказался за границей – это нормально, равно как и введение обобщающего юридического понятия «русский», – полагает политолог.

Более критично он отозвался о варианте репатриации, предложенном Зюгановым. «После развала СССР прошло уже 30 лет. Кто хотел вернуться на родину предков, уже сделал это. Дать возможность приезжать, натурализоваться в России, безусловно, надо. Но вводить особые преференции, выделять им деньги, – совершенно несправедливо. Надо учесть, сколько у нас своих граждан, которые здесь живут, работают, но все равно годами находятся в трудном положении. Думаю, такая идея не встретит поддержки даже у базового электората КПРФ», – предположил Данилин.

«В предвыборной гонке сами по себе инициативы КПРФ и ЛДПР относительно репатриации русскоязычных ничего им не дадут: тема эта волнует единицы людей, и такие избиратели, чаще всего, уже «разобраны» по различным партийным проектам. Другое дело, если Зюганову и Жириновскому удастся убедить правительство в том или ином виде реализовать свои предложения. Тогда это, конечно, добавит партиям популярности», – предсказывает Данилин.

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