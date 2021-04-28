Машков назвал своевременным фильм митрополита Тихона о революции

В фильме «Гибель империи» митрополит Тихон изучает не только исторические факты, но и духовные предпосылки октябрьской революции, считает народный артист России Владимир Машков.

«Гибель империи» – прежде всего, очень своевременный фильм», – написал Машков на своей странице в Instagram. Актер напомнил, что в 2022 году будет сто лет, как в Европейской части России завершалась братоубийственная гражданская война, однако, по его словам, «век гражданской войны закончился хронологически». «Но фактически у меня нет ощущения, что эта война прекратилась. В тех или иных формах она продолжает свое существование. Митрополит Тихон Шевкунов, помимо интересных и важных исторических фактов, касающихся экономики и политики, исследует и духовный аспект: как же так произошло?» – пояснил артист.

Он также рассказал, что на данный момент работает над спектаклем «Страсти по Бумбарашу». Как отметил актер, типологически название идет от «Страстей», написанных Евангелистами, то есть это рассказ о страданиях-страстях Христа в изложении его учеников.

«И выходит, что о страданиях Христа рассказывает Бумбараш. В нем, в Бумбараше, распинают и убивают Бога. С другой стороны, страсти – это еще и ужас, и высшее проявление эмоции, а в церковной лексике – обозначение греха. Все это есть в революции, которую мы пережили и которая, как взрыв, искалечила нашу природу. Мы должны осознать, наконец, себя одним народом», – заявил Машков, подчеркнув, что «для этого нужно вспоминать и анализировать причины, приведшие нас к этой бесконечной братоубийственной гражданской войне».

«Гибель империи» – разговор о разуме, но не только. Как сказал философ Паскаль, «чувствовать в себе Бога можно и нетрудно. Познать же Бога, что он такое – невозможно и ненужно». Если включить разум и подключить к нему чувства, понять и почувствовать, что произошло с нами сто лет назад, то, возможно, у нас появится шанс самосохраниться», – заключил он.

Напомним, в апреле телеканал «Россия 24» завершил показ документального фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок», снятый главой Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихоном (Шевкуновым).

Режиссер Андрей Кончаловский дал свою оценку фильму: «Шевкунову удается рассмотреть исторические явления, ведущие к распаду Российской Империи, используя разнообразнейшие и иногда редкие выступления, записки, воспоминания, которые дают оригинальную и убедительную картину».

Публицист Николай Стариков прокомментировал газете ВЗГЛЯД значение фильма митрополита Тихона. По его словам, «эта картина открывает глаза для той части нашей аудитории, которая не знает истинных причин февральского госпереворота и крушения Российской империи».