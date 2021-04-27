Посол назвал необоснованным решение Польши о высылке российских дипломатов

Варшава приняла ничем не обоснованное решение о высылке российских дипломатов в стремлении продемонстрировать лояльность США, заявил посол России в Польше Сергей Андреев по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Как уже стало традицией, очередные американские санкции введены под явно надуманными предлогами, России предъявляют какие-то абсурдные обвинения без малейших доказательств, а польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США и подкрепить ее ничем не обоснованной высылкой российских дипломатов. С российской стороны на эту недружественную акцию дан адекватный ответ. Ничего нового в наши отношения этот эпизод не вносит», – сказал он ТАСС.

При этом Андреев отметил, что российско-польские отношения сейчас находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны. «Проблема в том, что польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию, по сути, разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях. Мы об этом, конечно, сожалеем, считаем, что отказываться от нормальных отношений с соседями неразумно и нерационально, но особо по этому поводу не переживаем: в конце концов обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли», – указал посол.

По словам Андреева, переломный момент в отношениях двух стран произошел в 2014 году, после чего российско-польские отношения пришли к их нынешнему состоянию. «В польском политическом и информационном пространстве с 2014 года не прекращается оголтелая русофобская кампания, со стороны официальных лиц неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания следуют каждый день, ведущие политические силы состязаются в том, кто из них «круче» по части демонстрации бескомпромиссности в отношении России, основные СМИ неукоснительно исповедуют принцип «о России или плохо, или ничего», – отметил он.

«Конечно, это не может не сказываться на настроениях польского общества. Хотя в личных контактах между россиянами и поляками, если речь не заходит о политике или истории, все же проявления враждебности случаются крайне редко, общение, как правило, складывается вполне доброжелательно», – подчеркнул посол.

По его словам, между Россией и Польшей нет таких действительно проблемных вопросов, которые нельзя было бы достаточно просто решить при наличии обоюдной политической воли. «Но раз у польских властей такой воли нет, что ж делать, будем обходиться без этого», – заключил Андреев.

Он также напомнил, что польские власти продолжают сносить памятники, установленные после Второй мировой войны в честь советских воинов-освободителей. Как указал посол, в перечне памятников советским воинам-освободителям от 1997 года значился 561 объект. «По данным проверки, проведенной посольством и генконсульствами России в Польше с середины 2020 года по начало 2021 года, из них осталось на местах в изначальном виде 112», – сказал он, подчеркнув, что сносить продолжают и сейчас.

По словам посла, спасение Польши Советским Союзом от уничтожения Третьим рейхом является краеугольным, судьбоносным фактом во всей истории российско-польских отношений. «Сегодня Польша есть на карте, и поляки живут на своей земле благодаря победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, в которую решающий вклад внес СССР. Польша была освобождена Красной армией ценой огромных жертв. В ее рядах за свободу своей страны сражались и две армии Войска Польского», – отметил Андреев.

«В нынешней Польше про это стараются вспоминать поменьше, естественное чувство благодарности поляков Советскому Союзу за освобождение объявляют «ложным», на СССР пытаются возлагать равную с гитлеровской Германией ответственность за Вторую мировую войну, само освобождение Красной армией отрицают, стремятся его девальвировать и завалить грузом всевозможных исторических обид на нашу страну. С весны 2014 года польской официальной политикой стала война с памятниками советским воинам-освободителям на территории Польши», – указал он.