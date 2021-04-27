Пентагон обещал «пристально следить» за российскими войсками Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России 27 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники. По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico. Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам. Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования». Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии.

В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах 24 апреля 2021, 10:37

Фото: twitter.com/PolicieCZ

Текст: Наталья Ануфриева

Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву. Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец». Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным». По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин». Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание. Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности. «В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание. Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021. Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ. «Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy. Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies). Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись». Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией 24 апреля 2021, 09:45

Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт. По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360». «Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (...) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (...) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат. Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя». «Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он. Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России 26 апреля 2021, 11:33

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств. «Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Бартлом Горманом. Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», – сообщили в МИД России. Также американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено. На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США. Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом 24 апреля 2021, 10:27

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу. В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград». Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся. Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного. Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет». Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения санкций Запада 26 апреля 2021, 11:36

Фото: WU HONG/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пекин намерен усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «Мы решительно против применения односторонних санкций. ... Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», – подчеркнул он, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы, передает ТАСС. На прошлой неделе сообщалось, что власти Китая высоко оценивают политику президента России Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития страны. Кроме того, Китай после соответствующего предложения президента России Владимира Путина готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности. ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 26 апреля 2021, 00:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км. В Швеции усомнились в возвращении войск России в места дислокации 25 апреля 2021, 04:30

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил с утверждением, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России якобы является «дымовой завесой». «Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России. Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT. Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. «Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. После учений в Черном море остались два больших десантных корабля СФ 26 апреля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма, сообщила пресс-служба СФ. «Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода», – передает «Интерфакс» сообщение СФ. В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. Военный эксперт назвал сказками заявления Киева о превосходстве американских ВМС над ЧФ 26 апреля 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt якобы способны «уничтожить» Черноморский флот России, – сказки, заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее экс-замминистра Украины Юрий Грымчак заявил о планах Киева по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. По его словам, что для этих целей будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США. Грымчак уверен, что появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев может «оставить» Россию без всего Черноморского флота. Дандыкин в интервью ФАН прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту России ничего не угрожает. «Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», – сказал Дандыкин. Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ. «Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах – «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — заявил военный эксперт. Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России. «Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. … После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины – сказки», – резюмировал Дандыкин. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. Эксперт: США на России тестируют санкции против Китая 26 апреля 2021, 20:19

Фото: Andy Wong/AP/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Антироссийские санкции США являются тестовыми, впоследствии аналогичные меры Вашингтон может принимать в отношении Китая, считает директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский. «Те ограничения, которые вводятся сейчас против России, и сами механизмы до этого отрабатывались в отношении Ирана, сейчас они, в общем-то, тестируются на России для того, чтобы их потом можно было использовать в отношении Китая. Мы видим, что в отношении Китая американское давление нарастает, администрация США открыто говорила о том, что у США два противника, сдерживание которых является приоритетным для внешней политики, национальной безопасности – это Россия и Китай», – цитирует его РИА «Новости». Также он добавил, что товарооборот между Россией и США несравним с уровнем экономической взаимозависимости между США и КНР. При этом он отметил, что санкции могут быть разные и варьироваться от тех или иных задач. По его словам, если «в отношении России вводятся санкции, которые прежде всего бьют по финансовому сектору, по экспортно ориентированным отраслям российской экономики, по российскому ВПК, и сейчас американцы подбираются к нашему IT–сектору. То в отношении Китая уже проявляются меры прежде всего в научно-технологической сфере». Политолог также считает, что приход к власти Джо Байдена не изменит политику США в отношении России и Китая. При этом эксперт отмечает, что «Байден понимает, что есть сферы, в которых без диалога с Москвой и с Пекином у США будут серьезные трудности. Есть сферы, в которых просто не избежать компромиссов». С Россией, по мнению Войтоловского, это сфера контроля над вооружениями, международной безопасности, региональные конфликты, а также темы, связанные с изменением климата. А с Китаем США не обойдутся без диалога по таким темам, как международная торговля и ее регулирование, технологические вопросы, кибербезопасность, безопасность на море и региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая. В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина. На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США. На Западе включили Россию в пятерку лидеров по военным расходам 26 апреля 2021, 07:22

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти 2 трлн долларов США, Россия вошла в пятерку лидеров, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере. «В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19», – передает РИА «Новости» текст отчета. По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов. Россия вновь вошла в пятерку лидеров рейтинга и заняла четвертое место. Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов. На них приходилось 39% всех мировых военных расходов. «Увеличение военных расходов США может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов, таких как модернизация ядерного арсенала США и крупные закупки вооружений», – отмечает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер. Он добавил, что увеличение расходов «отражает растущую озабоченность» по поводу предполагаемых угроз со стороны «стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия». Второе и третье места по подсчетам SIPRI заняли Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9% и достигли 252 млрд долларов. Военные расходы Индии в 2020 году, согласно отчету, составили 72,9 млрд долларов. По данным SIPRI, военные расходы России в 2020 году составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге института. При этом отмечается, что фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9% выше, чем в 2019 году. Значительный рост военных расходов наблюдается в 2020 году также в странах НАТО. «Почти все государства-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП», – сообщается в докладе. «Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более двух процентов ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза», – заявил научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Лопеш де Сильва. Ранее в НАТО сообщали, что суммарные военные расходы государств альянса в 2020 году составят 1092,5 млрд долларов, что почти на 61 млрд больше, чем в 2019 году. Напомним, в ноябре 2020 года в британском правительстве заявили, что Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 млрд фунтов стерлингов. Во Вьетнаме предположили стратегию применения Россией комплексов РЭБ для создания «мертвых зон» 24 апреля 2021, 14:53 Текст: Наталья Ануфриева

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы могут быть использованы для создания «мертвых зон», попав в которые вражеские БПЛА и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, считают эксперты из Вьетнама. Вьетнамские эксперты рассказали о средствах, с помощью которых будут создаваться «мертвые зоны», где вражеские беспилотники и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, передает ФАН со ссылкой на портал Soha. «Россия, как известно, потратила значительные ресурсы на развитие системы радиоэлектронной борьбы. За последние годы воинские подразделения страны получили более 20 типов комплексов РЭБ, выполняющих множество задач, начиная от помех радиолокаторам на истребителях и разведывательных самолетах противника до подавления связи на уровне штабов армий и военных операций», – отмечают специалисты. Указывается, что усилия российских разработчиков РЭБ и финансы не были потрачены напрасно, так как это дало России превосходство над США в этой сфере. Так, вьетнамские эксперты отмечают, что недавно более 20 подразделений радиоэлектронной борьбы провели учения по созданию «мертвых зон» на 15 полигонах в Западном и Южном военных округах. В национальном масштабе подобные учения запланированы на 2022 год. В середине апреля 49-я общевойсковая армия ЮВО впервые испытала станции РЭБ «Поле-21», способные создавать сплошную зону радиопомех в радиусе 50 километров. На вооружении ВС России был принят самый мощный в мире мобильный наземный комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с радиусом действия 5 тыс. километров. Первый такой комплекс появился в Северном военном округе в 2014 году, а в 2017 году он был развернут в Крыму. Еще через год комплекс «Мурманск-БН» получила группировка ВС РФ, дислоцированная в Калининградской области. Ранее российские СМИ сообщили о запуске Минобороны программы создания «мертвых зон» – районов страны, полностью защищенных от проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. До этого в Челябинской области прошли учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов. В учениях были задействованы станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай» и «Ниобий». США отправили в Европу самолет-разведчик из-за действий России 25 апреля 2021, 21:06 Текст: Абдулла Шакиров

Самолет U-2 ВВС США вылетел с авиабазы Фэрворд в Великобритании для разведывательной миссии в Европе в связи с напряженной ситуацией на российско-украинской границе, сообщают британские СМИ. Соединенные Штаты решили отправить самолет-разведчик на континент после того, как Россия начала возвращать войска с масштабных учений в пункты постоянной дислокации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Daily Mail. Авторы публикации отмечают, что присутствие американского самолета – это «предупреждение Москве». На этой неделе палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России. Володин призвал Запад «вести себя прилично» 24 апреля 2021, 15:21

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию у него состоялся разговор с зарубежными СМИ, в ходе которого он высказал ряд тезисов об отношениях Москвы и Запада. Володин в своем Telegram-канале опубликовал основные тезисы разговора с зарубежными СМИ, «чтобы быть честным и избежать выдергиваний из контекста». Так, он призвал Запад заняться внутренними делами и правами собственных граждан: «Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?». «Понятно совершенно, что у вас все трещит и вы не можете выдержать экономической конкуренции с Китаем. Но послушайте, ведите себя прилично. Весь мир может скатиться в этот ужас. Есть страны, к которым относятся и Соединенные Штаты Америки, и Британия, и европейские государства, которые могут остановить это скатывание, но при этом им надо поступиться своими амбициями, не стандартами», – указал он. Председатель Госдумы подчеркнул, что «никто не хочет вмешиваться в ваши (Запада) дела и не вмешивается», и «все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы» никто из представителей США и Европы не хочет обсуждать «ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах», это игнорируется, при том, что «виновные» были назначены. «Вас не устраивает одно – что Россия развивается. Почитайте доклад секретных служб Соединенных Штатов Америки, который есть в открытом доступе. Вы там конкретную ставите задачу в отношении президента страны (Владимира Путина) – ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности. Понятно совершенно. Путин – наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес – это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела – это оскорбление граждан нашей страны», – указал Володин. Он также напомнил слова главы государства о том, что именно Россия будет определять для себя «красные черты». «Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним – хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? (...) А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты», – также сказал председатель Госдумы. Он отметил, что представитель западных СМИ зачастую присутствуют на важных мероприятиях в России, участвуют в парламентских пулах, у них «есть возможность у нас спросить», им дают ответы. «Но, извините, если бы госпожа (спикер нижней палаты Конгресса Нэнси) Пелоси пригласила наш Sputnik или Russia Today для того, чтобы рассказать и объяснить, почему они так себя ведут, нам бы было более понятно. Но вы же ведете себя по-хамски. При этом считаете, что мы должны стандарты выполнять, а вы их не будете. Мы-то выполняем и от этого не теряем. Поэтому вы, что касается своих интересов и своих инструментов, эти темы заканчивайте», – сказал Володин. Он также указал, что «все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают», в России «всегда относились плохо к предателям», страну никогда невозможно было «пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала». Напомним, Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он. Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. Позже в Кремле заявили, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минобороны создадут управление по искусственному интеллекту 26 апреля 2021, 22:07 Текст: Ксения Панькова

Минобороны России планирует создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба правительства. «В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении. «Представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников поделились с участниками заседания новейшими разработками, позволяющими обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения», – отмечается в сообщении. Уточняется, что участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» сообщил, что новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.