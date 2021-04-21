КНР назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания»

США являются крупнейшей в мире «матрицей» и империей подслушивания, это видят все, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения американской компании FireEye о кибершпионаже со стороны финансируемых Китаем хакеров.

Ранее крупная американская компания FireEye, специализирующаяся на сетевой безопасности, сообщила о кибершпионаже со стороны хакеров, финансируемых Китаем, направленном против государственных, финансовых и оборонных объектов США и Европы, передает РИА «Новости».

«На самом деле, все мы видим, что именно США являются крупнейшей в мире «Матрицей» и империей подслушивания», – заявил дипломат.

По его словам, при расследовании и профилировании инцидентов в киберпространстве необходимо основываться на убедительных доказательствах, не следует делать необоснованных предположений.

Как отметил Ван Вэньбинь Китай решительно выступает «против того, чтобы какая бы то ни было страна или организация использовали проблемы обеспечения кибербезопасности в качестве предлога для клеветы на Китай или для достижения своих политических целей».

Дипломат добавил, что «правительство Китая решительно запрещает и борется с различными формами хакерских атак, эта позиция всегда была четкой, хакерские атаки – это глобальная проблема, для решения которой требуется сотрудничество международного сообщества».

Он напомнил, что в августе прошлого года Китай выдвинул Глобальную инициативу по безопасности данных, которая получила положительные отклики многих стран мира.

Ранее источники в американской администрации сообщили, что в ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей. Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями.