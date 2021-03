МИА «Россия сегодня» возмутилось блокировкой новостей со стороны Facebook Стало известно о планах США устроить кибератаки против России 8 марта 2021, 07:12

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей, заявили источники в американской администрации. Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями. Также глава американского государства Джо Байден, по данным газеты, собирается подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем США. Американские кибератаки, как пишет издание, ожидаются в течение ближайших трех недель и должны стать ответом на приписываемую Москве хакерскую атаку через ПО SolarWinds, передает ТАСС. Напомним, сама SolarWinds воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит заявил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия».

США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19 6 марта 2021, 07:49 Текст: Антон Антонов

Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс». Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами. Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России 5 марта 2021, 11:54

Фото: Ohde/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Новые санкции США против России могут нанести ущерб в том числе американским инвесторам и привести к обвалу рынка. Потому вряд ли Вашингтон пойдет на столь жесткие меры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал подготовку Лондоном и Вашингтоном санкций против суверенного долга России и некоторых бизнесменов. «Закон о химическом и биологическом оружии 1991 года, согласно которому американцы ввели санкции против России 2 марта, предполагает два этапа ввода ограничений. Первый они уже осуществили, когда объявили о запрете экспорта в Россию военной продукции. Но мы ее и так не получаем. Также речь шла о кредитах со стороны правительственных структур США, но их мы тоже не получаем», – рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев. «Что касается второго этапа, то в случае с ним президент США должен выбрать три опции из шести. Одна из них наиболее существенная – это запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга. В прошлом, а именно в августе 2019 года, они применяли этот закон по делу Скрипалей, но он был применен мягко. Американцы тогда запретили лишь покупку российских правительственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. А доля их небольшая», – отметил собеседник. «Потому сейчас главный вопрос состоит в том, будут ли новые меры столь же мягкими? Или запрет будет распространен на облигации федерального займа в рублях? Во втором случае это может привести к оттоку иностранных инвесторов и вызвать колебания на рынке, что нанесет ущерб в том числе американским инвесторам. Тем не менее через три месяца Вашингтон должен будет принимать какое-то решение. Но я не думаю, что они примут жесткие меры, которые приведут к обвалу рынка», – добавил эксперт. «Что касается бизнесменов, то Вашингтон может пойти на санкции против них. В апреле 2018 года уже был такой прецедент, когда против ряда наших бизнесменов и их активов вводились санкции. На эти санкции рынки реагируют хуже. Причем здесь стоит вопрос не только в ущербе российской экономике, но и в возможном ущербе нашим партнерам за рубежом. Потому, думаю, американцы подойдут к этому вопросу аккуратно, и новые санкции не приведут к масштабным потерям для экономики», – заключил Тимофеев. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны». Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар). Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США и Британия готовят санкции против госдолга России 5 марта 2021, 09:05

Фото: Guadalupe Pardo/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и некоторых бизнесменов, сообщают западные СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны». Британские власти якобы намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы Москва предоставила ответы по «использованию» запрещенных веществ, передает «Царьград». Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар). Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии. Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности 7 марта 2021, 06:57

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США. Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС. По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации. Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств. Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем. Главный инфекционист США похвалил «Спутник V» 6 марта 2021, 14:24

Фото: Miguel Gutierrez/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи. Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости». По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят. Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами. Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД 7 марта 2021, 14:20

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Компания Facebook заблокировала новость газеты ВЗГЛЯД, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России. В феврале ФСБ России сообщила, что сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература. Сообщение об этом также было размещено на странице газеты ВЗГЛЯД в Facebook. Однако в субботу соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». Источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году. Стоит отметить, что Facebook заблокировал аналогичную новость ТАСС, сообщило агентство в своем Telegram-канале. Соцсеть отметила заметку как «ложную». Агентство отмечает, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета. Редакция планирует обратиться за разъяснениями к руководству соцсети и привлечь внимание к ситуации Роскомнадзора. Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США пошли по пути Украины во вопросах цензуры. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России 5 марта 2021, 22:55 Текст: Антон Антонов

Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом. По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости». Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями 5 марта 2021, 13:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия не ждет, чтобы ответить на санкции Соединенных Штатов, «мы их скоро порадуем», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Захарова также заявила, что Россия готова симметрично ответить на препятствование Германии работе российских СМИ в стране. «Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии – такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», – сказала она. Напомним, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая. Россия расценила отказ немецких банков сотрудничать с Ruptly и RT как политическое давление и нарушение обязательств ФРГ в сфере свободы слова и готова принять жесткие ответные меры в отношении работающих в нашей стране немецких средств массовой информации. Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина» 5 марта 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Телеканал «112 Украина» был заблокирован под давлением украинских властей, заявили представители телеканала. «Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление телеканала. Как отметили представители «112 Украина», действующие власти Украины «теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ». В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Эксперт: Москве не удастся сломить «двухтрековый подход» в отношениях с США 5 марта 2021, 11:00

Фото: RT America/YouTube

Текст: Наталья Макарова

«Посол Антонов сделал рутинное заявление, однако у него наверняка есть список из около 10 конкретных предложений для США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя намерение России предложить США позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода» в отношениях. «Российская дипломатия не очень поворотлива, поэтому она традиционно предлагает каждой новой администрации США выстраивание отношений с нуля. В этой связи заявление посла Антонова можно считать рутинным», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Эксперт также отметил, что «у Антонова наверняка есть список из около 10 конкретных предложений». «Мы недостаточно сотрудничаем во многих сферах, главная из которых – это кибербезопасность. Также важны области энергетики и экологии», – пояснил собеседник. При этом Ткаченко усомнился в том, что Москве удастся переломить «двухтрековый подход» в отношениях с Вашингтоном. «Для США Россия давно стала побочным фактором отношений с Китаем. К чему действительно стремится администрация и Джо Байдена, и предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа – это заставить Россию присоединиться к коалиции против КНР», – добавил политолог. «Но мы этого делать не будем, – продолжил эксперт. – Из-за этого Вашингтон продолжит оказывать на нас давление. Тем не менее это давление будет потихоньку снижаться. А вот с Китаем Соединенные Штаты собираются бороться по-настоящему, консолидируя все свои ресурсы. И пока Россия не вступит в ряды борцов против КНР, американцы от нас не отстанут», – заключил Ткаченко. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы предложить Вашингтону более позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода». По словам Антонова, с момента начала работы новой американской администрации под руководством президента Джо Байдена «вырисовываются общие контуры» ее политики на российском направлении. «По сути это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция «сдерживания» России», – отметил дипломат. Посол указал, что «такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН». «Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия», – заключил он. Антонов также отметил, что Москва положительно воспринимает «сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ (контроль над вооружениями)». Кроме того, российская сторона рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он указал также, что интересам сторон «отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики». Дипломат напомнил, что Россия неоднократно направляла США перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений. «Они касаются подтверждения формулы Горбачева – Рейгана о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним», – пояснил глава российской дипмиссии. «Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути. Главное, чтобы была политическая воля у новой администрации США», – заключил посол. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ряду клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь 5 марта 2021, 11:52

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, рассказали несколько участников рынка. Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, получили на десять лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет, пишет РБК. Источник, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома». «Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», – рассказал источник. По словам еще одного источника, знакомого с деятельностью комиссии, членам ГКРЧ из силовых структур придется решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учетом их позиции относительно использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Последние несколько лет участники рынка просили власти выделить им частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G, но основные пользователями этого ресурса – силовые ведомства и «Роскосмос» – выступили против, считая, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Из-за этой позиции «Ростелекому», «МегаФону» и «ВымпелКому» не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД 7 марта 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор потребовал от американской соцсети Facebook восстановить доступ к новостям российских изданий ВЗГЛЯД, РБК и ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства. «Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС. Ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор отметил, что действия Facebook нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и «являются актом цензуры». «Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей», – предупредили в ведомстве. Напомним, Facebook заблокировал новость газеты ВЗГЛЯД и агентства ТАСС, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». Отметим, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году. В декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter 6 марта 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Власти Индии угрожают сотрудникам Facebook, WhatsApp и Twitter арестом в связи с ситуацией с протестами фермеров в стране, сообщают источники. Недовольство властей страны вызвано отказом компаний удовлетворить запросы правительства о предоставлении данных и удалении контента. Как пишет Wall Street Journal, в некоторых предупреждениях упоминаются конкретные сотрудники компаний из Индии, которым грозит арест, передает РИА «Новости». В WhatsApp заявили, что компания выполняет запросы, соответствующие международным стандартам и учитывающие «права человека, надлежащую правовую процедуру и верховенство закона». В Facebook заверили, что действуют «в соответствии с законодательством» и «условиями обслуживания». В Twitter обещали отстаивать фундаментальные принципы открытого интернета. Wall Street Journal считает, что есть угроза для будущего компаний на рынке Индии, который является ключом к их глобальному росту. В Индии с конца 2020 года десятки тысяч фермеров протестуют на окраине Нью-Дели. Поводом для протестов стали законы, которые позволяют земледельцам самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая и торговать вне государственных рынков. Участники протестов считают, что такие шаги разрушат систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. 18 февраля руководство социальной сети Facebook решило ограничить возможность распространения новостей на территории Австралии из-за нового медиакодекса, который в скором времени могут принять в стране для защиты местных медиакомпаний. В итоге власти Австралии решили уступить Facebook и согласились пойти на ряд изменений. Россия отвергла претензии США по поводу прав человека 5 марта 2021, 07:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Москва отвергает претензии США по правам человека, никто не может учить Россию тому, как нужно жить, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», – передает РИА «Новости» слова Антонова в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Текст выступления посла распространило посольство. Он заявил, что Россия считает безосновательными обвинения США в якобы применении химического оружия против блогера Алексея Навального. «При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», – добавил Антонов. «Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», – сказал посол. Он также упомянул другие претензии США, которые Россия отвергает – по «вмешательству» в демократические процессы, хакерских атаках и противодействию американским военным в США. «Для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», – констатировал Антонов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Эксперт рассказал о кампании по фальсификации истории ВОВ в глазах молодежи 5 марта 2021, 18:11 Текст: Вера Басилая

Против молодежи развернута широкая информационная кампания по дискредитации истории России. Популяризируется мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение, продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом, заявил президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Проблему фальсификации российской истории в интернете уже не первый год изучают в столичной компании «Крибрум», чьи эксперты мониторят интернет на предмет распространения в нем фальсифицированных данных о Великой Отечественной войне. Эксперты этой компании в своем свежем исследовании показали определенную «цикличность» попыток дискредитации подвига Зои Космодемьянской. «Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому, «атаки» на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы» – объяснил Ашманов, сообщает «КП». По словам экспертов, героический образ Зои подвергался атакам еще в 90-х годах, тогда родились два мифа. Согласно первому «диверсионная группа Зои имела задание уничтожать дома местных жителей, и именно жителями она и была схвачена» (и как вариант мифа – ими же и казнена). Часто этот миф дополняется «сведениями» о том, что немцев в деревне не было». Другой миф «Космодемьянская была психически больна» запустили публикацией в «Аргументы и факты» №43 от 31.10.1991 г. «Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни», – отмечает Ашманов. По данным исследования «Крибрума» каждый год можно отметить несколько периодов, когда усиливается активность обсуждения Зои: в день ее рождения и смерти, в дату присвоения звания Героя Советского Союза и в День Победы. «Это происходит, каким бы ни было информационное поле», – говорится в анализе данных. Исследователи рассказывают, что все значимые пики в обсуждении персоны Зои Космодемьянской завязаны на «заявления публичных персон, акции и события, посвященные девушке, и актуализацией каких- либо альтернативных версий ее жизни». Например, «значительный отклик в социальных сетях вызвало высказывание Николая Сванидзе, что «история Космодемьянской сильно мифологизирована», после чего значительно увеличилось количество аналогичных предположений от обычных пользователей». Также прослеживается взаимосвязь медийной российской личности с активностью украинских блогеров. Так, в издании Insider появляется публикация Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. «В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей», – пишут исследователи. Высказывание Александра Невзорова в 2017 году о том, что Космодемьянская стала плодом сталинского режима, не привлекла широкого внимания, как «Зоя – фанатичная сталинистка» в 2021 году после выхода фильма «Зоя». Российское военно-историческое общество попросило проверить слова журналиста на соответствие закону из-за резких формулировок, а множество пользователей обвинили Невзорова в оправдании нацизма. «Несмотря на активные попытки дегероизировать образ Зои Космодемьянской, к 2021 году среди пользователей социальных сетей ассоциативная связь «Зоя – герой Великой Отечественной войны» по сравнению с 2014 годом только укрепилась. Количество позитивных сообщений остается высоким: пользователи по-прежнему считают ее героем. Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года», – отмечает Ашманов. В исследовании отмечается разрастание географии авторов, которые пытаются унизить заслуги советской разведчицы. В 2015- 2016 годы наибольшую активность проявляли пользователи из Украины, за то с 2017 года увеличилась доля авторов из Белоруссии и Казахстана, что может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией, считают эксперты. «Опираясь на описанные выше заявления, пользователи, поддерживающие точку зрения Невзорова, стремятся популяризировать мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение. Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста», – констатирует факты Игорь Ашманов. «Попытки информационных атак на историю России предпринимаются регулярно, и на протяжении нескольких лет используется одна и та же тактика: примерно за полгода в информационное поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события. То «осажденный Ленинград надо было сдать», то «в Сталинграде людей зря положили», то «никаких 28 панфиловцев не было», затем любой из этих тезисов используется как одна из ведущих тем при активизации дегероизационного дискурса в мае. Мы отмечаем, что к 9 мая 2021 года процесс дискредитации образа Зои Космодемьянской активизируется и станет одной из частей процесса фальсификации истории в целом», – делает вывод Ашманов. Ранее президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что «интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам».