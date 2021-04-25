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В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 780 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8828 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2526, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 611.
Всего в стране выявлено 4 762 569 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 388 008 человек, из них 7 540 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 332 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 108 232 человек.
Накануне, 24 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8828. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 48.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов
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Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ.
Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости».
Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.
«Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников.
Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков.
«Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он.
Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев.
Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа.
Словакия обещала обнародовать договор о покупке «Спутника V»
Братислава опубликует договор о покупке российской вакцины «Спутник V» против коронавируса вне зависимости от позиции России, заявил глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский.
Он сообщил, что российскую сторону проинформировали о решении Братиславы, но даже если Москва будет против, Словакия «договор опубликует». При этом ждать ответ в Братиславе готовы «максимально несколько дней». Ленгварский подтвердил, что Словакии грозят финансовые санкции, если текст документ будет обнародован без согласия Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». После этого «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
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Вирусолог объяснил снижение заболеваемости гриппом в пандемию коронавируса
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На значительное снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии коронавируса повлияли меры против распространения COVID-19, а также большой интерес к вакцинации против данного заболевания, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
На фоне коронавирусной инфекции в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа. На конец 2020 года в Северном полушарии активность гриппа находилась на таком же низком уровне, как и летом что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из статьи в журнале Science.
«Грипп, как всякое инфекционное заболевание, не находится с нами постоянно, а приходит к нам дважды в год: глубокой осенью и ранней весной. То есть это происходит тогда, когда на лицо четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и на душе тоскливо. Соответственно, из-за пандемии коронавируса, поскольку мы ей озабочены, мы начали забывать о том, как происходили наши встречи с гриппом», – говорит Зуев.
Врач напоминает, что все столкновения человека с данным вирусом отличались по интенсивности заболеваемости, которая зависела от целого ряда факторов. Соответственно, если осень была более сухая, то заболеваемость была меньше, если были скачки температуры и более ветренная и сырая погода, то количество заболевших было выше. Кроме того, если вакцинный штамм соответствовал эпидемическому штамму, который вызывал заболеваемость, то число гриппозных больных также было меньше.
«Не нужно ждать, чтобы каждый раз было десять тысяч больных, ни больше ни меньше. Это все очень колеблющуюся цифры, величина которых и время наступления зависит от целого ряда обстоятельств. Что касается нынешних обстоятельств, то в большой степени затушевал всю гриппозную картину, конечно, коронавирус. Здесь надо помнить, что отчасти те пациенты, которые приходили к врачу с жалобой на повышение температуры, кашель, насморк и так далее, болели как раз гриппом, но не были зафиксированы», – полагает собеседник.
Но по большей части влияние на заболевание гриппом во время пандемии коронавируса оказали два фактора, продолжает вирусолог. Первый, страхи заболеть COVID-19, благодаря которым граждане исправно соблюдали противоэпидемические меры: обязательное ношение масок в общественных местах, регулярное соблюдение гигиены, дистанция, а также полная изоляция дома в периоды обострения.
«Грипп, как и коронавивус, является острой респираторной вирусной инфекцией. Соответственно, все те меры, которые были применены против распространения коронавируса, повлияли и на передачу гриппа – вирус практически не распространялся. То есть благодаря эпидемии COVID-19, страхам, которые окутали граждан, народ стал серьезнее относиться к инфекционным заболеваниям», – считает Зуев.
Второй фактор, который повлиял на снижение заболеваемости – вакцинация против гриппа, подчеркивает врач. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, отмечая, что впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети.
«При всей той лености, которую наше население проявляет в вакцинации, это тоже сыграло большую роль. Народ должен понять, что нет времени рассуждать, нужна ли она или нет, полезна ли – это только говорит о санитарной малограмотности. Еще с давних пор известно, что надежнее и эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало. Поэтому прививаться регулярно просто необходимо, причем как от гриппа, так и от коронавируса. Только так мы можем поспособствовать улучшению ситуации», – утверждает вирусолог.
В конце октября британская газета Daily Mail писала, что общее число случаев заболевания гриппом в мире резко сократилось на 98 %.
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Google обвинил RT в нарушении правил распространения информации о COVID-19
Часть контента RT удалили с YouTube в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявила пресс-служба Google.
Каналам RT вынесено «предупреждение из-за нарушений политик, включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». Кроме того, в Google заявили, что материалы RT «не содержали контекста, необходимого для удовлетворения» существующих требований к образовательному, документальному, научному и художественному контенту. Как заявила пресс-служба, у YouTube есть правила, которые должны обеспечивать безопасность пользователей. Подчеркивается, что такой подход применяется «одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране» создан контент, передает ТАСС.
RT в Telegram сообщал, что «YouTube заблокировал четыре видео на английском канале» якобы «за дезинформацию о COVID-19». «Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции», – говорится в сообщении. Уточняется, что «все эти видео старые, что достаточно симптоматично».
Заблокированы «перевод интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому», «подкаст республиканца Уэйна Дюпри о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID» и две «новостные трансляции протестов против локдауна в Англии».
Глава отделения телеканала RT в Германии Динара Токтосунова позднее сообщила, что «YT решил, что мочить эртэшные ресурсы лучше оптом и кинул страйк RT DE», запретив «две недели публиковать видео». «У нас уже висит страйк за интервью с известным практикующим врачом Кенляйном, который, помимо прочего, неодобрительно высказывается о ПЦР тестировании на ковид. И хотя ведущая для баланса приводила контраргументы и данные ВОЗ, все равно нельзя!» – сообщила она в Telegram.
«Второе видео – это сюжет с протестов в Мельбурне, от октября 2020! YT не объяснил, что там не так, но у нас есть идеи. Когда одного из протестующих уволакивали полицейские, он крикнул: «COVID не существует!» YT, видимо, считает, что мы должны были телепортироваться к скептичному герою и, перед тем как его запихнули в демократический австралийский автозак, успеть ему убедительно возразить», – заявила Токтосунова.
Она пояснила, что это лишь «догадки», поскольку «YT крайне не прозрачен в своих решениях». «Да им и не нужно – вся «прогрессивная» общественность будет рукоплескать, если нас-таки выдавят с платформы. И ждать осталось недолго, ведь если придет третий страйк, канал сразу удалят», – сказано в сообщении.
Напомним, YouTube уже не в первый раз предъявляет претензии RT из-за «недостаточного контекста». Так, в марте RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления экс-президента США Дональда Трампа. Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ.
Женщина в США после вакцины J&J умерла из-за тромбов
В США из-за тромбов умерла 50-летняя пациентка, которая сделала прививку от коронавируса вакциной Johnson&Johnson, сообщил департамент здравоохранения штата Орегон.
Как сообщает ABC, женщина умерла в течение двух недель после прививки. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний начали расследование. Прививку женщина сделала в начале апреля. По информации властей, женщина умерла в результате образования тромбов. Указывается, что пока нет доказательств, подтверждающих связь тромбоза с вакцинацией, передает ТАСС.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
Санду поблагодарила Россию за «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В республику спецбортом привезли 142 тыс. доз препарата, еще около 40 тыс. привезут в мае.
«Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 тыс. доз вакцины «Спутник V», что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей. Вакцинация и сохранение защитных мер – это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы за короткий период как можно больше граждан привились, чтобы мы берегли жизнь и здоровье наших близких. Государству еще нужно сделать все возможное, чтобы в страну привезти как можно больше доз вакцины, но и обеспечить доступ ко многим видам вакцины, чтобы граждане могли выбирать», – написала Санду на своей странице в Facebook.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Санду назвала сроки визита в Россию
Молдавский лидер Майя Санду заявила о готовности нанести визит в Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
«Я готова к визиту в Москву, хотя санитарный кризис по всему миру стал препятствием для встреч с главами государств. У нас есть много проблем, которые нужно решить с Россией, например, просьбы о получении вакцин, а также продление беспошлинного экспорта некоторых видов товаров. Я готова поехать в Москву обсудить эти темы, когда позволит пандемическая ситуация», – заявила Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».
По ее словам, диалог с Москвой поддерживается на уровне посольств обеих стран.
До этого Санду ездила с рабочим визитом на Украину, в Бельгию и Францию.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
В среду Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Медицинские регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины J&J
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В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson&Johnson).
Они полагают, что вакцину необходимо использовать. По мнению регуляторов препарат безопасен и эффективен. Как заявили CDC и FDA шанс того, что вакцина вызовет тромбоз, является «очень низким». Они пообещали внимательно следить за возможными проявлениями этого побочного эффекта, передает РИА «Новости».
Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, передает ТАСС.
Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.
В Турции объявили о решении начать использовать «Спутник V» в ближайшее время
В ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
«Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина «Спутник V», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет.
В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу.
Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V».
ЦКПЗ США выступили за возобновление использования вакцины J&J
Плюсы применения вакцины от коронавируса Johnson&Johnson перевешивают риск возможных побочных эффектов, заявили эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Состоялось голосование по вопросу о том, нужно ли рекомендовать «экстренное использование вакцины» для лиц в возрасте 18 лет и старше. 10 членов экспертного совета выступили за то, чтобы людей старше 18 лет снова начали прививать данным препаратом, четверо были против, еще один воздержался, передает ТАСС.
При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на вакцину Johson&Johnson увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Большинство из тех, у кого была выявлена опасна реакция – женщины в возрасте от 30 до 40 лет, передает РИА «Новости».
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
Россия предложила Индии поставлять ремдесивир
Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир, который используется при лечении коронавируса, также обсуждаются поставки медицинского кислорода, сообщают СМИ.
Издание The Economic Times сообщает со ссылкой на источники, что поставки могут начаться уже в ближайшие 15 дней. По данным СМИ, Москва якобы предложила поставлять 300-400 тыс. инъекций ремдесивира в неделю, объем поставок может быть увеличен, передает РИА «Новости».
Также в ближайшее время могут начаться переговоры о поставках медицинского кислорода из России в Индию по морю.
Индийские больницы сообщают об уменьшении поставок кислорода из-за резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом в стране, кроме того, запасы противовирусного препарата ремдесивир, используемого для лечения этой болезни, также заканчиваются.
По оценкам правительства, несколько недель назад мощность производства кислорода в Индии составляла 6 тыс. метрических тонн в день и был поднято до 7,8 тыс. тонн на фоне роста потребления кислорода до 4 тонн в день с 1 тыс. тонн в день до пандемии.
Индия планирует импортировать 50 тыс. тонн медицинского кислорода для удовлетворения растущего спроса. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, всего там зарегистрировано свыше 16,2 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 13,6 миллиона человек, умерли 186,9 тыс. человек.
Рост числа заболевших продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,42 млн человек.
Ранее в Индии нашли новый вид коронавируса.
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На акциях против антиковидных мер в Берлине пострадали почти 30 полицейских
В ходе акций протеста противников ограничений из-за коронавируса в Берлине пострадали почти 30 сотрудников полиции, задержаны 231 демонстрант, сообщает полиция столицы Германии.
Накануне в Берлине прошли два масштабных митинга против антиковидных мер. Акции протеста были приурочены к слушаниям в бундестаге, где принимался законопроект, ужесточающий правила введения локдаунов, передает РИА «Новости».
Первая акция прошла в среду утром на Улице 17 июня недалеко от бундестага. Демонстрантов разогнали полицейские. По данным правоохранительных органов, на митинге собралось около 10 тыс. человек. Протестующие бросали в полицию бутылки и камни, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Около 16.00 у резиденции президента ФРГ началась вторая акция, на которой собралось до 3 тыс. человек. Акцию также досрочно закончила полиция. «Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин», – сообдила пресс-служба полиции.
После протестов было заведено 388 расследований по различным правонарушениям, в том числе 100 административных правонарушений из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также уголовные нарушения, в том числе оскорбления, телесные повреждения, нарушения общественного порядка в составе группы, нападения с применением силы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и попытка освобождения задержанных.
«Во время операции пострадали 29 сотрудников сил правопорядка, один сотрудник полиции был вынужден закончить дежурство досрочно», – уточнили в ведомстве.
Между тем законопроект, который вызвал протесты, был успешно принят и подписан главой государства, он вступит в силу после официальной публикации.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран.
В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8828 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8828 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2541, Санкт-Петербурге – 689, Московской области – 596.
Всего в стране выявлено 4 753 789 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 380 468 человек, из них 9254 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 107 900 человек.
Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8840. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилась на 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна
В Турции вводится локдаун на три дня. Несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, в стране остаются российские туристы. Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что на россиян и других иностранцев действие комендантского часа не распространяется.
Россияне в Турции должны так же, как и остальные, соблюдать масочный режим, однако ограничений на их передвижение не накладывается. Путешественникам рекомендовано носить с собой ваучер отеля и электронный код, который они получают за 72 часа до вылета в Турцию, чтобы избежать проблем с законом.
«Российские туристы продолжают отдых. На них никогда комендантский час не распространялся и не будет распространяться. На территории отелей все работает в обычном режиме. Последние организованные туристы из России прилетели в Турцию 14 апреля. Они все примерно к майским праздникам на своих рейсах планово вернутся», – передает слова Горина «Ридус».
По словам эксперта, в Турции на данный момент находятся приблизительно 29 тыс. россиян, которые улетели по туристической путевке.
«По состоянию на 15 апреля 50 тыс. организованных туристов находились в Турции. 43% от этого количества отдыхающих вернулись в Россию 18 апреля. Соответственно, сейчас там остались туристы, у которых срок поездки заканчивается примерно 30 апреля. Также в Турции сейчас отдыхают самостоятельные туристы, которые полетели туда прямыми и транзитными рейсами. Их вывозом занимается Росавиация. Выполняется большое количество плановых и дополнительных рейсов», – уточнил глава транспортного комитета АТОР.
МВД Турции в четверг сообщило, что турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране.
Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.
На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
Россия призвала коллег по СБ ООН вернуться к очным заседаниям
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал коллег по Совбезу возобновить физические встречи после того, как произошло несколько сбоев во время онлайн-трансляции.
«Хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с серьезными техническими проблемами в ходе наше сегодняшней видеоконференции, основной жертвой которых стали наши американские коллеги. Данная ситуация красноречиво показывает, что Совет Безопасности не может полностью опираться в своей работе на интернет», – приводит РИА «Новости» Полянского.
По его словам, это хороший повод принять, наконец, решение о возобновлении физических встреч в зале СБ ООН. «Как вы знаете, Россия последовательно выступает в пользу такого сценария, начиная с осени прошлого года», – добавил Полянский.
Он призвал председательствующий в СБ ООН Вьетнам, а также Китай, который будет председателем СБ ООН в мае, предпринять шаги для решения этого «не просто созревшего, а перезревшего вопроса».
В четверг прошло виртуальное заседание СБ ООН по теме палестино-израильского конфликта. Во время заседания связь не раз прерывалась, а представители США смогли вступить даже не со второго раза.
СБ ООН перестал собираться вживую в марте 2020 года из-за опасений, связанных с распространением коронавируса. Летом и осенью Совбез провел несколько заседаний очно, однако затем вновь перешел в удаленный формат работы.