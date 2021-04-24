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В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8828 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8828 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2541, Санкт-Петербурге – 689, Московской области – 596.
Всего в стране выявлено 4 753 789 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 380 468 человек, из них 9254 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 107 900 человек.
Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8840. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилась на 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Словакия обещала обнародовать договор о покупке «Спутника V»
Братислава опубликует договор о покупке российской вакцины «Спутник V» против коронавируса вне зависимости от позиции России, заявил глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский.
Он сообщил, что российскую сторону проинформировали о решении Братиславы, но даже если Москва будет против, Словакия «договор опубликует». При этом ждать ответ в Братиславе готовы «максимально несколько дней». Ленгварский подтвердил, что Словакии грозят финансовые санкции, если текст документ будет обнародован без согласия Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». После этого «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
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Вирусолог объяснил снижение заболеваемости гриппом в пандемию коронавируса
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На значительное снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии коронавируса повлияли меры против распространения COVID-19, а также большой интерес к вакцинации против данного заболевания, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
На фоне коронавирусной инфекции в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа. На конец 2020 года в Северном полушарии активность гриппа находилась на таком же низком уровне, как и летом что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из статьи в журнале Science.
«Грипп, как всякое инфекционное заболевание, не находится с нами постоянно, а приходит к нам дважды в год: глубокой осенью и ранней весной. То есть это происходит тогда, когда на лицо четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и на душе тоскливо. Соответственно, из-за пандемии коронавируса, поскольку мы ей озабочены, мы начали забывать о том, как происходили наши встречи с гриппом», – говорит Зуев.
Врач напоминает, что все столкновения человека с данным вирусом отличались по интенсивности заболеваемости, которая зависела от целого ряда факторов. Соответственно, если осень была более сухая, то заболеваемость была меньше, если были скачки температуры и более ветренная и сырая погода, то количество заболевших было выше. Кроме того, если вакцинный штамм соответствовал эпидемическому штамму, который вызывал заболеваемость, то число гриппозных больных также было меньше.
«Не нужно ждать, чтобы каждый раз было десять тысяч больных, ни больше ни меньше. Это все очень колеблющуюся цифры, величина которых и время наступления зависит от целого ряда обстоятельств. Что касается нынешних обстоятельств, то в большой степени затушевал всю гриппозную картину, конечно, коронавирус. Здесь надо помнить, что отчасти те пациенты, которые приходили к врачу с жалобой на повышение температуры, кашель, насморк и так далее, болели как раз гриппом, но не были зафиксированы», – полагает собеседник.
Но по большей части влияние на заболевание гриппом во время пандемии коронавируса оказали два фактора, продолжает вирусолог. Первый, страхи заболеть COVID-19, благодаря которым граждане исправно соблюдали противоэпидемические меры: обязательное ношение масок в общественных местах, регулярное соблюдение гигиены, дистанция, а также полная изоляция дома в периоды обострения.
«Грипп, как и коронавивус, является острой респираторной вирусной инфекцией. Соответственно, все те меры, которые были применены против распространения коронавируса, повлияли и на передачу гриппа – вирус практически не распространялся. То есть благодаря эпидемии COVID-19, страхам, которые окутали граждан, народ стал серьезнее относиться к инфекционным заболеваниям», – считает Зуев.
Второй фактор, который повлиял на снижение заболеваемости – вакцинация против гриппа, подчеркивает врач. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, отмечая, что впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети.
«При всей той лености, которую наше население проявляет в вакцинации, это тоже сыграло большую роль. Народ должен понять, что нет времени рассуждать, нужна ли она или нет, полезна ли – это только говорит о санитарной малограмотности. Еще с давних пор известно, что надежнее и эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало. Поэтому прививаться регулярно просто необходимо, причем как от гриппа, так и от коронавируса. Только так мы можем поспособствовать улучшению ситуации», – утверждает вирусолог.
В конце октября британская газета Daily Mail писала, что общее число случаев заболевания гриппом в мире резко сократилось на 98 %.
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Google обвинил RT в нарушении правил распространения информации о COVID-19
Часть контента RT удалили с YouTube в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявила пресс-служба Google.
Каналам RT вынесено «предупреждение из-за нарушений политик, включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». Кроме того, в Google заявили, что материалы RT «не содержали контекста, необходимого для удовлетворения» существующих требований к образовательному, документальному, научному и художественному контенту. Как заявила пресс-служба, у YouTube есть правила, которые должны обеспечивать безопасность пользователей. Подчеркивается, что такой подход применяется «одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране» создан контент, передает ТАСС.
RT в Telegram сообщал, что «YouTube заблокировал четыре видео на английском канале» якобы «за дезинформацию о COVID-19». «Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции», – говорится в сообщении. Уточняется, что «все эти видео старые, что достаточно симптоматично».
Заблокированы «перевод интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому», «подкаст республиканца Уэйна Дюпри о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID» и две «новостные трансляции протестов против локдауна в Англии».
Глава отделения телеканала RT в Германии Динара Токтосунова позднее сообщила, что «YT решил, что мочить эртэшные ресурсы лучше оптом и кинул страйк RT DE», запретив «две недели публиковать видео». «У нас уже висит страйк за интервью с известным практикующим врачом Кенляйном, который, помимо прочего, неодобрительно высказывается о ПЦР тестировании на ковид. И хотя ведущая для баланса приводила контраргументы и данные ВОЗ, все равно нельзя!» – сообщила она в Telegram.
«Второе видео – это сюжет с протестов в Мельбурне, от октября 2020! YT не объяснил, что там не так, но у нас есть идеи. Когда одного из протестующих уволакивали полицейские, он крикнул: «COVID не существует!» YT, видимо, считает, что мы должны были телепортироваться к скептичному герою и, перед тем как его запихнули в демократический австралийский автозак, успеть ему убедительно возразить», – заявила Токтосунова.
Она пояснила, что это лишь «догадки», поскольку «YT крайне не прозрачен в своих решениях». «Да им и не нужно – вся «прогрессивная» общественность будет рукоплескать, если нас-таки выдавят с платформы. И ждать осталось недолго, ведь если придет третий страйк, канал сразу удалят», – сказано в сообщении.
Напомним, YouTube уже не в первый раз предъявляет претензии RT из-за «недостаточного контекста». Так, в марте RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления экс-президента США Дональда Трампа. Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ.
Санду назвала сроки визита в Россию
Молдавский лидер Майя Санду заявила о готовности нанести визит в Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
«Я готова к визиту в Москву, хотя санитарный кризис по всему миру стал препятствием для встреч с главами государств. У нас есть много проблем, которые нужно решить с Россией, например, просьбы о получении вакцин, а также продление беспошлинного экспорта некоторых видов товаров. Я готова поехать в Москву обсудить эти темы, когда позволит пандемическая ситуация», – заявила Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».
По ее словам, диалог с Москвой поддерживается на уровне посольств обеих стран.
До этого Санду ездила с рабочим визитом на Украину, в Бельгию и Францию.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
В среду Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Медицинские регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины J&J
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В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson&Johnson).
Они полагают, что вакцину необходимо использовать. По мнению регуляторов препарат безопасен и эффективен. Как заявили CDC и FDA шанс того, что вакцина вызовет тромбоз, является «очень низким». Они пообещали внимательно следить за возможными проявлениями этого побочного эффекта, передает РИА «Новости».
Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, передает ТАСС.
Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.
Песков отверг возможность введения локдауна в майские праздники
Речь о новом локдауне на майские праздники не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне решения главы государства сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
«Нет, никакой речи о локдауне не идет», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, последует ли за соответствующим указом президента рекомендация или требование ограничить работу баров, ресторанов и музеев на этот период.
Ранее в пятницу президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.
Найдены помогающие коронавирусу уклоняться от антител молекулы
Ученые Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа, Королевского колледжа и Университетского колледжей Лондона обнаружили, что природные молекулы билирубин и биливердин, образующиеся при распаде гемоглобина, могут подавлять связывание антител со спайковым белком SARS-CoV-2.
Их открытие может помочь объяснить, почему некоторые люди тяжело болеют COVID-19, хотя анализы выявляют у них высокий уровень антител к вирусу SARS-CoV-2, передает «Интерфакс».
Исследователи обнаружили, что спайковый белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином, молекулой, которая придает этому белку необычную зеленую окраску. Они использовали сыворотки крови и антитела от людей, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2, и обнаружили, что биливердин может подавлять связывание человеческих антител с шипом на целых 30-50%, причем некоторые антитела становятся неэффективными при нейтрализации вируса.
Используя криоэлектронную микроскопию и рентгеновскую кристаллографию, исследователи обнаружили, что биливердин прикрепляется к «шипу» коронавируса и стабилизирует его так, что тот не может раскрыться, соответственно, некоторые антитела не могут получить доступ к своим целевым участкам (сайтам) и нейтрализовать патоген.
По мнению ученых, когда SARS-CoV-2 заражает легкие пациента, он повреждает кровеносные сосуды и вызывает увеличение числа иммунных клеток, оба этих эффекта могут способствовать повышению уровня биливердина и билирубина в окружающих тканях.
В результате получается, что вирус может «извлечь выгоду» из побочного эффекта уже нанесенного им ущерба.
Ученые продолжат исследование, в том числе с измерением уровней биливердина и других метаболитов гемоглобина у пациентов с COVID-19, а также изучение возможности захвата сайта связывания, используемого биливердином, чтобы потенциально найти новые способы «прицеливаться» в вирус.
Напомним, в ноябре ученые выяснили, что белки и метаболиты влияют на тяжесть заболевания COVID-19.
ЦКПЗ США выступили за возобновление использования вакцины J&J
Плюсы применения вакцины от коронавируса Johnson&Johnson перевешивают риск возможных побочных эффектов, заявили эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Состоялось голосование по вопросу о том, нужно ли рекомендовать «экстренное использование вакцины» для лиц в возрасте 18 лет и старше. 10 членов экспертного совета выступили за то, чтобы людей старше 18 лет снова начали прививать данным препаратом, четверо были против, еще один воздержался, передает ТАСС.
При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на вакцину Johson&Johnson увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Большинство из тех, у кого была выявлена опасна реакция – женщины в возрасте от 30 до 40 лет, передает РИА «Новости».
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов
Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ.
Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости».
Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.
«Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников.
Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков.
«Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он.
Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев.
Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа.
Из Турции и Танзании вывезли 60 тыс. российских туристов
Авиакомпании 15-21 апреля перевезли в Россию из Турции и Танзании 60,7 тыс. пассажиров, совершив около 300 рейсов, следует из сообщения Росавиации.
«За период с 15 по 21 апреля российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию выполнено 265 рейсов и перевезено порядка 58,6 тысячи пассажиров. Из Танзании российскими авиакомпаниями выполнено 8 рейсов, перевезено 2,1 тысячи пассажиров... Авиакомпании подтвердили планы по возвращению пассажиров в рамках сформированных графиков вывозных рейсов», – говорится в сообщении.
Планируется, что основные перевозки будут осуществляться до конца апреля. Несколько российских авиакомпаний («Сибирь», «ЮТэйр») и турецкие авиакомпании (Turkish Airlines и Pegasus) планируют продолжить вывозные рейсы в мае. По информации Ростуризма, из общего вывезенного числа пассажиров 38 тыс. человек – организованные туристы по линии туроператоров.
Всего российские авиакомпании с 23 по 30 апреля планируют выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и два рейса из Танзании. Турецкими авиакомпаниями запланирован 21 вывозной рейс в Москву, Санкт-Петербург и Грозный.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная, еженедельное количество зараженных из расчета на 100 тыс. населения составляет 41,6, что считается невысоким показателем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
«Сегодня в России достаточно стабильная ситуация. Осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Она уточнила, что еженедельное количество зараженных коронавирусом из расчета на 100 тыс. населения составляет в России 41,6, это достаточно невысокий показатель.
Ранее Путин пообещал держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле. Кроме того, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.
Россия ужесточила эпидемиологический контроль на границе
Роспотребнадзор ужесточил эпидемиологический контроль на границе из-за ситуации с коронавирусом, заявила глава ведомства Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.
Попова сообщила, что «мы усилили санитарно-карантинный контроль на границе, он стал более плотным», передает ТАСС.
По ее словам, в регионах ситуация с заболеваемостью различается, «в стадии снижения (заболеваемости) находятся 16 регионов, в стадии стабилизации – 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны».
В стране в данный момент развернуто более 109 тыс. коек, что в 2,6 раза ниже, чем было в пик заболеваемости.
Кроме того, 47% из общего числа вакцинированных в России – старше 60 лет или имеют хронические заболевания.
«Мы неоднократно обращали внимание глав регионов, чтобы в первую очередь в приоритетном порядке вакцинировали граждан старше 60 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении. На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет эта категория граждан, но тем не менее в некоторых регионах этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание», – добавила Голикова.
За весь период в России произведено 27,9 млн комплектов доз вакцины, 15 млн уже введено в гражданский оборот.
«Разница – это та вакцина, которая находится на контроле качества. Вы знаете, что к контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования», – добавила она.
Ранее в России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Токио из-за коронавируса ввели режим ЧС
Правительство Японии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая, заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга.
«Принято решение ввести режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая», – передает ТАСС слова Суги на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией.
С 20 апреля ограничения ужесточили в трех префектурах рядом с Токио – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также в префектуре Айти в центральной части острова Хонсю. В начале апреля стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
Путин пообещал держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле
Российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Глава государства напомнил, что оглашенное им в среду послание парламенту в значительной степени было посвящено борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолению негативных последствий пандемии - как в социальной сфере, так и в экономике. «Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле все, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере», – указал Путин.
Он также попросил Голикову и Попову доложить о том, «как складывается ситуация по борьбе с ковидом на сегодняшний день», передает ТАСС.
Кроме того, Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.
«Ростех» заявил о планах регистрации однофазной вакцины от COVID-19
«Ростех» планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 в конце этого – начале 2022 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Да, вакцин должно быть много. Вместо двух уколов нужно будет поставить только один. Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать», – приводит РИА «Новости» заявление Чемезова в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в Москве началась вторая фаза испытаний «Ковид-глобулина».
1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала.
Напомним, Владимир Путин рассказал о запуске еще одной вакцины от коронавируса «КовиВак» в гражданский оборот. В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».