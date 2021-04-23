Украинский чиновник потребовал отменить региональный статус русского языка в Николаеве

На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень потребовал через суд обеспечить отмену решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

«Состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на которой депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения [о предоставлении русскому языку статуса регионального], хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», то есть полтора года назад», – пояснил Кремень в соцсетях, передает ТАСС.

Он заявил, что повторно обратился в офис генпрокурора страны Ирины Венедиктовой с требованием обеспечить отмену статуса русского языка в регионе через суд.

Кремень добавил, что Николаев остается одним из немногочисленных городов, где решение о региональном статусе русского языка, принятое несколько лет назад, остается в силе. За николаевскими депутатами «осуществляются меры государственного контроля», чтобы они выступали только на украинском языке, указал он.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Но результаты опроса центра «Социальный мониторинг» показали, что более 50% жителей Украины дома в своих семьях говорят либо преимущественно на русском языке, либо на украинском и русском в равной степени.

В конце прошлого года и в начале 2021 года в стране отменили все решения местных властей о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области, решения Рубежанского и Старобельского городских советов Луганской области, статус регионального языка отменен также в Одессе.

В апреле Запорожский окружной административный суд признал недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области.