Псаки рассказала о досуге «лидера свободного мира» В офисе Зеленского не поверили в способность Украины попасть в НАТО за пять лет 23 апреля 2021, 07:53 Текст: Антон Антонов

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО. Его спросили, может ли Украина вступить в альянс в ближайшие пять лет. «В НАТО – нет, я думаю, что нет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка 22 апреля 2021, 18:24

Фото: Алексей Фурман/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Всемирный банк недоволен системой высшего образования Украины и выдаст Киеву кредит в 200 млн долларов на ее реформирование, итогом которой станет закрытие солидной части вузов, сообщили украинские СМИ. В банке открыто заявили, что государственные вузы на Украине представлены слишком широко, а потому система высшего образования неэффективна, поскольку в условиях сокращения населения большая сеть вузов создает проблемы «для ее финансовой устойчивости и качества услуг». По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua. Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет. Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу. В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он. Путин предложил Зеленскому приехать в Москву 22 апреля 2021, 18:37

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве. «Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. «В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.

«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко. Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе 22 апреля 2021, 12:58 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). «Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он. Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР 22 апреля 2021, 23:29

Фото: Alexey Arestovych/YouTube

Текст: Антон Антонов

Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович. По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ 22 апреля 2021, 10:01 Текст: Алина Назарова

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота, возбуждено дело о госизмене, сообщает ведомство. «В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», – говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (Государственная измена), передает РИА «Новости». В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, передает ТАСС. В марте в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» был задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Россиянин арестован. Украинских браконьеров задержали в Крыму 22 апреля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Российские пограничники задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный в Крыму украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне России, капитан судна оштрафован на 257 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму. «В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н.п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Также сообщается, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков. 21 апреля Черноморский мировой суд Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения – сетей. США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной 22 апреля 2021, 22:28 Текст: Антон Антонов

В Вашингтоне слышали объявление Москвы о том, что войска отводят из районов на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. Он заявил, что США «слышали объявление России», «слышали слова, будут ждать дел» и «внимательно наблюдать за ситуацией». «Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – приводит его слова РИА «Новости». Прайс также сообщил, что у США «была возможность пообщаться в Москве с властями», стороны продолжают обсуждать российские контрмеры в ответ на американские санкции. США «ожидают, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», но не хотят «предвосхищать, чем они закончатся». В Госдепе заявили, что решение Москвы о запрете на найм местных работников посольства отразится на его работе. При этом официального уведомления на этот счет еще не получено, уточнил Прайс. Он признал, что между странами есть «глубокие разногласия», но подчеркнул, что, по мнению США, «только через продолжение разговора и дипломатию» есть возможность добиться «стабильных и предсказуемых отношений с Москвой». В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Она отметила, что Путин и Байден «беседовали только на прошлой неделе», Путин «принял участие в саммите» по климату. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», – приводит слова Псаки ТАСС. На ваш взгляд Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США? Да, в ближайшей перспективе

Да, в среднесрочной перспективе

Да, в далекой перспективе

Нет, никогда

Байден в разговоре с Путиным, по ее словам, «изложил свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск», которое в Вашингтоне «считали агрессией на границе». Псаки заявила, что Вашингтон «ясно подталкивал в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии», США «хотят деэскалации напряженности» не только в отношениях Вашингтона и Москвы, но и «на границе» России и Украины. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа и Воздушно-десантных войск успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ЛНР заявил о готовности встретиться с Зеленским в Донбассе 22 апреля 2021, 20:32 Текст: Елизавета Булкина

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР)Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. «Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!» – передает заявление главы ЛНР РИА «Новости». Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Российский лидер Владимир Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик. «А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал Путин. Лидер ДНР предложил Зеленскому встретиться в Донбассе 22 апреля 2021, 21:57 Текст: Абдулла Шакиров

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился в президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приехать на линию соприкосновения в Донбасс для «честного и открытого разговора» с лидерами ДНР и ЛНР. «Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики Леонидом Ивановичем (Пасечником – прим. ВЗГЛЯД), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска, не знаю, подконтрольны они вам или нет», – говорится в видеообращении Пушилина, опубликованном на официальном сайте ДНР. Лидер ДНР выразил готовность к общению с Зеленским и в онлайн-формате, если украинскому президенту «все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично». Тогда, отметил Пушилин, мировое сообщество сможет увидеть и услышать, «кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании». Глава ДНР обратил внимание Зеленского на то, что жители Донбасса «сыты по горло монологами» президента Украины и требуют от него перейти к реальному диалогу. «Мы, люди, в полной мере ощутившие последствия вашего «миролюбивого» президентства, дадим вам возможность не просто разглагольствовать, а воочию убедиться, что «мир на танках», самолетах, артиллерии и любых других армейских установках привезти действительно невозможно. Тем не менее мы все еще остаемся привержены Минским соглашениям и требуем их выполнения со стороны Киева», – подчеркнул Пушилин. В сообщении также отмечается, что если Киев продолжить «искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта», то такие шаг будут квалифицированы Донецком как выход из Минских договоренностей. «В таком случае, имейте смелость об этом официально заявить», – заключил глава ДНР. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик. «А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер. Россия призвала Украину немедленно прекратить военную эскалацию в Донбассе 22 апреля 2021, 16:49 Текст: Абдулла Шакиров

Москва призывает украинские власти немедленно прекратить эскалацию военного конфликта в Донбассе и «имитировать переговорный процесс», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы призываем Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе Минского комплекса мер», – передает ТАСС слова дипломата. По словам Захаровой, Украина пытается всячески уклониться от прямых переговоров с Донецкой и Луганской самопровозглашенными республиками. Также представитель МИД отметила, что видеоконференция политсоветников «нормандской четверки» не дала результатов, поскольку конкретные предложения России по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе «были подвергнуты обструкции со стороны киевских властей» при поддержке Германии и Франции. «Вместо конкретных решений они предложили безадресный проект заявления о приверженности режиму прекращения огня», – сказала Захарова. Ранее источник в российской делегации, близкий к переговорам «нормандской четверки», предупреждал, что, учитывая позицию Киева, на заседании рабочей группы по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский. На прошлой неделе представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания». До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе. Песков рассказал, где проходит «красная линия» для России в отношениях с Украиной 22 апреля 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

«Красная линия» для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Красная линия» есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Ранее Песков заявил, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов. Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Самого сильного человека в мире» избрали в Раду 23 апреля 2021, 00:15 Текст: Антон Антонов

Василий Вирастюк, которого называют «самым сильным человеком в мире», победил на довыборах в Верховную раду, сообщил ЦИК Украины. Гражданская сеть «Опора» сообщила, что он «официально избран народным депутатом» по итогам выборов «в округе №87». Вирастюк был кандидатом от партии «Слуга народа». ЦИК подтвердил победу Вирастюка в одномандатном избирательном округе. Вирастюк набрал 30,5% голосов избирателей (15536 человек), передает РИА «Новости». Он родился в Ивано-Франковской области. В начале 2000-х годов занимается силовым многоборьем Strongest man (на Украине этот вид спорта известен как «Богатырские забавы»). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты. Напомним, Вирастюк позировал для 11-метрового памятника Илье Муромцу, которого на Украине считают частью украинской истории. Генпрокурор Украины оценила возможность уголовного преследования Медведчука 22 апреля 2021, 23:50

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука могут привлечь к уголовной ответственности. «Можем ли? Да, можем. Вижу ли я перспективу? Да, вижу. Работают ли правоохранительные органы? Да, работают», – заявила она, комментируя обвинения в контрабанде нефтепродуктов. Генпрокурор добавила, что следствие ведется «слаженно и системно». При этом Венедиктова не смогла назвать «дату», когда будет оформлен «процессуальный документ, подписанный генпрокурором», передает ТАСС со ссылкой на «1+1». Напомним, СНБО решил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод компании «Прикарпатзападтранс», который является частью нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было уничтожено около 14 км этого магистрали и велел найти виновных. Медведчук заявил, что не имеет отношения к трубопроводу. СНБО также ввел санкции Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще шести граждан и 19 юридических лиц. Депутат Рады предсказал изгнание из «Слуги народа» после встречи с Лукашенко 23 апреля 2021, 03:00 Текст: Антон Антонов

Украинский нардеп от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, который встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, собрался создать собственный политический проект. Шевченко считает, что его «из фракции выгонят». «Я за это поблагодарю свою фракцию», – сказал он, добавив, что «пойдет в свой открытый политический путь – создавать свой политический новый проект». Шевченко заявил, что «отцы-основатели независимости Украины, когда писали конституцию и закон о статусе» депутата Рады, знали, «что такое тоталитарный режим и правление одной монопартии, диктатуры как таковой». Как заявил Шевченко, они «заложили норму, которая позволяет народному депутату в рамках парламентско-президентской республики иметь взаимоотношения с представителями других стран». «Даже если у них нет полномочий от Верховной рады или кабинета министров, но лично как от себя, как народного депутата», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24». Напомним, Шевченко в Минске встретился с Лукашенко. При этом Шевченко, как передает БелТА, заявил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет плохих отношений с Украиной, однако Минск готов реагировать на переход «красных линий». Псаки рассказала о досуге «лидера свободного мира» 23 апреля 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как глава американского государства Джо Байден проводит свободное время. По ее словам, Байден, «как многие американцы, любит кино, у него две собаки, которых он любит». Псаки заявила, что президент США «любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране», передает РИА «Новости». Пресс-секретарь сказала, что он «очень близок со своей семьей» – не только с супругой, но и детьми, а также с «внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные». Она отметила, что «лидер свободного мира» занимается этим, когда «выдается ограниченное количество свободного времени». В апреле сын действующего президента Хантер Байдена признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.