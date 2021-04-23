Выборы-2021: ЕР готовит предвыборную программу к июню, «зеленые» борются с охотниками

Спикер Госдумы, единоросс Вячеслав Володин анонсировал принятие в июне около 10 новых законов, нацеленных на улучшение социального самочувствия россиян. Лидер «Родины» Алексей Журавлев нанес визит в Донецк. Партия «Зеленая альтернатива» потребовала отклонить «живодерские поправки» к Лесному кодексу, принятия которых добивается «охотничье лобби».

В четверг состоялось совместное заседание бюро высшего совета, президиума генсовета и комиссии по подготовке предвыборной программы «Единой России». Проект программы должен быть готов уже к началу июня, сообщил глава высшего совета Борис Грызлов. Он напомнил, что основой программы станет послание президента. Тем более, обратил внимание Грызлов, что к 1 июня партия планирует подвести итоги предварительного голосования по отбору кандидатов в Госдуму, пишет ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, также участвовавший в заседании, анонсировал принятие около 10 новых законов, призванных реализовать инициативы из послания президента. Володин отметил, что ряд законов должен вступить в силу уже с 1 июля. «Это значит, что нам их надо принимать в мае – начале июня», – сказал он, добавив, что законопроекты, связанные с больничными листами и экологией, необходимо начать рассматривать «сразу после мая». В частности, речь идет об оплате больничного листа в полном размере родителям дошкольников.

Лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев начал визит в ДНР. Он принял участие в форуме «Единство русских: защита прав и свобод», посвященном нарушениям прав русских на Украине, а также поиску путей их защиты. «Донбасс всегда был русским!» – заявил Журавлев на форуме и призвал к «реальным мерам» для защиты соотечественников, причем не только на Украине. Политик подчеркнул, что поддерживать пророссийские организации сейчас на Украине практически невозможно, пишет сайт «Родины».

Депутат также сообщил, что в Донбассе бурно обсуждают слова Путина о «красной черте», за которую никто не имеет права зайти – в том числе, как уверены в Донецке, и то правительство, которое сегодня руководит Украиной. «Красная черта сегодня проходит уже по сердцу», – признался Журавлев.

Лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов выступил против «живодерских поправок», предложенных депутатами Госдумы в Земельный кодекс. Речь идет о принятых в первом чтении поправках в статью 78 Земельного кодекса и статью 114 Лесного кодекса (они уточняют условия осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на отдельных земельных и лесных участках). Если эти поправки утвердят, предупреждает Хвостов, то охотникам разрешат убивать зверей на землях сельхозназначения, расположенных в 30-километровой зоне от границ населенных пунктов, а также в «зеленых зонах». По его мнению, поправки через парламент проталкивает «охотничье лобби», сообщает сайт партии.

«Зеленая альтернатива» и представители зоозащитных организаций направили в Госдуму свое обращение, в котором сказано, что законопроект нарушает конституционные права граждан России на жизнь и безопасность.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев расценивает мобилизацию в ЕР как вполне закономерную. «Она связана с постановкой новых задач в послании президента и с началом «горячей фазы» предвыборной кампании. Заявленная Путиным в его послании программа носит ярко выраженный социальный характер. Единороссы обещают оперативно превратить «социальные» инициативы президента в действующие законы. Нельзя сказать, что это будет решающий ход в предвыборной борьбе, но, очевидно, что это ход грамотный. Естественно, он добавит популярности «Единой России». В глазах избирателей за счет этого она станет более социальной партией. Вот почему законы, подтверждающие это на деле, нужно разрабатывать оперативно», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Политолог отметил, что «Единой России» нужно активно набирать очки у электората после «достаточно тяжелой пенсионной реформы». «Как мы понимаем, не будь этой реформы, ответственность за которую «Единая России» взяла на себя, ее рейтинг так бы не снизился. Но сейчас, благодаря политически правильным и активным шагам в социальной сфере, партия выправляет ситуацию», – полагает Григорьев.

«Родина» с самого начала занималась темой Донбасса, напомнил политолог, комментируя поездку Журавлева в Донецк. «Журавлев сам и его соратники ездили туда, поддерживали и непризнанные республики, и лично подбадривали защитников ДНР и ЛНР. Здесь нет предвыборного лукавства, это все правда. Одно время «Родина» вообще была практически единственной из российских партий, которые там физически присутствовали. Поэтому определенная память в Донбассе об этом сохраняется», – отметил Григорьев

«Даст ли это «Родине» существенный прирост голосов за счет дончан, обладающих российскими паспортами, покажет время. Дело в том, что «Родине» придется бороться там за избирателей с партией «Справедливая Россия – За правду», поскольку ее сопредседателя Захара Прилепина в республиках тоже хорошо знают. Кроме того, к нему лично очень хорошо относился покойный Александр Захарченко. Прилепин бывал там непосредственно в окопах», – заключил Григорьев.

Политолог скептически отнесся к инициативе «Зеленой альтернативы» бороться с расширением зон охоты, которое предусматривает поправки к Земельному и Лесному кодексам. «Не думаю, что это сильно добавит им голосов, при этом каких-то охотников они обидят. С одной стороны, все логично. Это же «зеленая» партия, она должна охранять природу, «зверушек» – на то у нее своя аудитория», – признал Григорьев.

«Но я не уверен, что такой ход заметят в общероссийском масштабе. Надо было сделать по-другому. Вот президент в послании сказал: кто нанесет ущерб экологии, будет за это отвечать, будет платить. «Альтернативе» следовало сразу после этого заявить, что она берет на себя общественный контроль. Пригвоздить, так сказать, к позорному столбу 5-10 «антиэкологичных» предприятий или проектов. А потом написать президенту: мы, «Зеленая альтернатива», выполняем такие-то тезисы из вашего послания. Тогда бы партия привлекла бы к себе больше общественного внимания», – посоветовал глава Фонда исследования проблем демократии.

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