В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе

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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД Чехии назвал дипломатический конфликт с Россией «размолвкой»
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Россия не является инициатором международной конкуренции и не провоцирует другие великие державы. Для этого у нее слишком много собственных ресурсов, которых хватит на поколения вперед – ей не нужно «отжимать» у других торговые пути или нефтяные месторождения. Но возможность распоряжаться этими ресурсами самостоятельно может быть обеспечена только активной внешней политикой.
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Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов.
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22 апреля 1915 года немцы впервые массово применили химическое оружие – распылили хлор. Вся Первая мировая война прошла под знаком химоружия. Недаром один из самых узнаваемых ее символов – это противогаз. Но в следующем мировом конфликте, несмотря на всю его напряженность, боевые газы никто не использовал. Почему?
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
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Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Зеленский ввел санкции против 93 украинских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 93 украинских компаний.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», – говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится перечень из 93 украинских компаний. Отмечается, что ограничения вводятся сроком на три года.
Напомним, 9 апреля Зеленский ввел санкции против ряда бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. В начале апреля Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».
Кроме того, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
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В Кремле обозначили для Запада «красные линии»
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«Красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что «красные линии» очевидны – это «наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны».
Он также отметил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля «предупредил Шерхана и прилипал», передает РИА «Новости».
Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Во Львове начали демонтаж Монумента славы в честь советских воинов
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По распоряжению властей во Львове начали демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города», – цитирует пресс-служба первого заместителя мэра города Андрея Москаленко.
Отмечается, что в настоящее время проходит демонтаж барельефов, после чего их перевезут в музей «Территория террора», а затем начнется демонтаж плит памятника.
Еще в 2017 году власти Львова собрались снести памятник, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора».
17 декабря 2018 года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы – тогда демонтировали часть тридцатиметровой конструкции. На демонтаж памятника местный бюджет потратил почти 20 тыс. долларов.
Монумент славы Советской армии или «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» был построен во Львове в мае 1970 года. Центр монументальной композиции составляет скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.
Ансамбль выполнен в граните и бронзе авторским коллективом, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. На монументе было шесть барельефов – «Рождение Красной Армии», «Гражданская война», «Освобождение Западной Украины», «Год 1941-й», «Великая Отечественная война» и «Победа». Пять из них уже перевезли в украинский «музей советского террора».
США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии»
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Власти Соединенных Штатов намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы, «для защиты от российской агрессии», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, [американских зенитных ракетных комплексов] Patriot?» – приводит ТАСС вопрос одного из журналистов руководителю пресс-службы Госдепартамента.
«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», – сказал Прайс.
Накануне в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе.
В прошлый вторник глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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Глава МИД Украины призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом», передает ТАСС.
Напомним, 19 апреля Кулеба предложил главам внешнеполитических ведомств стран ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против России. 11 апреля глава ведущей фракции Европарламента ЕНП Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Российский дипломат покинул Украину после объявления его персоной нон-грата
Дипломат российского посольства, объявленный на Украине персоной нон-грата, покинул территорию страны, сообщили в посольстве России в Киеве.
«Объявленный украинской стороной персоной нон-грата российский дипломат покинул территорию страны», – сообщил представитель посольства, передает РИА «Новости».
Ранее Москва выразила решительный протест Киеву в связи с высылкой российского дипломата и оставила за собой право объявить персоной нон грата украинского дипломата.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
После этого МИД России рекомендовал украинскому консулу покинуть страну за 72 часа. В ответ МИД Украины выразил протест, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве также должен покинуть страну в течение 72 часов.
Рубль вырос на фоне послания Путина Федеральному собранию
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг в моменте 76,465 рубля, следует из данных торгов.
По данным на 13.17 мск, евро снизился на 0,65% и в моменте торгуется по 91,82 рубля, передает ТАСС.
Рубль укрепляется на фоне заявлений президента России по вопросам международных отношений, сделанных в ходе послания Федеральному собранию.
Нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина.
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ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота, возбуждено дело о госизмене, сообщает ведомство.
«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (Государственная измена), передает РИА «Новости».
В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, передает ТАСС.
В марте в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» был задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Россиянин арестован.
В России спрогнозировали влияние новых выплат беременным на рождаемость
Инициатива президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно снизить число абортов в стране, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость», – цитирует ТАСС Огуля.
Между тем ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что объявленные президентом меры социальной поддержки семей не приведут к демографическому взрыву, но будут способствовать росту рождаемости в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
«Акцент оправдано был сделан именно на малообеспеченных семей с детьми, так как риск бедности для семей с детьми значительно превышает риск бездетных семей, а более 80% всего малоимущего населения страны проживает как раз с несовершеннолетними детьми», – сказала Хейфец.
По ее словам, предложенные механизмы – еще один шаг в сторону обеспечения уверенности семей и будущих родителей в завтрашнем дне, они направлены на корректировку текущей социальной конъюнктуры, что в долгосрочном периоде окажет положительное влияние на достижения национальных целей развития в части демографии.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке.
Напомним, Путин в ходе послания уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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Поручение Путина позволит избавиться от второй и третьей смены в школах
Поручение президента Владимира Путина о постройке новых школ даст возможность исключить вторую и третью смены, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
«Около 1,3 тыс. новых школ построят в России. Это напрямую связано с задачей ликвидации обучения в третью смену, а затем и во вторую посредством создания дополнительных мест... Та волна детей, которых сейчас устроили в детские сады, неизбежно придет в школы. Российская система образования должна перейти к односменному обучению в средних школах», – цитирует Тутову ТАСС.
Парламентарий добавила, что меры, озвученные главой государства, касающиеся образовательной сферы, потребуют больших финансовых ресурсов. «Но такие затраты государства, на мой взгляд, являются обоснованными», – указала депутат.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что до 2024 года в стране построят еще 1,3 тыс. новых школ для 1 млн школьников. Также глава государства поручил в середине августа провести единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
ЕС предложил России возродить диалог по разоружению
Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано.
Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
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Украинских браконьеров задержали в Крыму
Российские пограничники задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный в Крыму украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне России, капитан судна оштрафован на 257 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.
«В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н.п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Также сообщается, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.
21 апреля Черноморский мировой суд Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения – сетей.
Политолог: Путин сконцентрировал внимание на наиболее острых внутренних проблемах
«Социальная направленность, пристальное внимание именно к внутренним вопросам развития страны, а не к внешним громким скандалам, еще раз доказывает, что президент ориентируется на реальную, а не медийную повестку дня», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.
«Некоторые зарубежные политологи и журналисты в преддверии послания президента наперебой называли якобы самые страшные и главные вызовы, стоящие перед Россией, которые, дескать, окажутся краеугольными в послании президента. Говорили об обострении на Украине, о ситуации с Алексеем Навальным, о санкциях Запада, об отношениях с Джо Байденом. Но президент вместо этого сосредоточился на реальных вызовах стране», – отметил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Владимир Путин сосредоточил внимание на том, что волнует сегодня подавляющее количество россиян: о жизненном уровне и качестве жизни, о решении демографической проблемы, помощи отечественной науке и развитии инфраструктуры, перечислил собеседник.
В этой связи странным выглядит удивление по поводу того, что президент не уделил внимания, например, Украине, заметил Матвейчев. «Любому разумному человеку понятно, что ни на какие нападения ни на кого – тем более на Россию – Украина сейчас не способна. Владимир Зеленский пытается военным спектаклем поднять свой рейтинг на фоне экономического коллапса и чудовищного положения в стране с COVID. Так зачем главе нашего государства вестись на этот цирк?» – задается вопросом эксперт.
Матвейчев отметил, что острота социальных вопросов, господдержка отдельных групп населения приобрела особенную остроту и важность на волне последствий пандемии коронавируса, до сих пор еще не пройденной до конца. «В этом смысле трудно переоценить объявленные Путиным и продление материнского капитала, и помощь неполным семьям, и систематизацию помощи государства в трудоустройстве граждан», – считает политолог.
«Меня, как человека науки, особенно впечатлила анонсированная президентом масштабная поддержка фундаментальных исследований. Очень воодушевляет то, до 2024 года будет выделен 1 трлн 630 млрд рублей», – отметил профессор Матвейчев.
Послание содержало информацию, близкую и интересную максимально широкому кругу граждан, далеко не в последнюю очередь – жителям регионов, подчеркнул собеседник. «В частности, это сообщение президента об упрощении газификации частных домов. Эта проблема долгие годы была камнем преткновения для многих сельских жителей, дачников. Рядом с ним идет газовая труба, а оплатить отводку от нее до их участка – пресловутую «последнюю милю» – они не могут из-за дороговизны. Газпром и «Межрегионгаз» не хотели до сих пор этим заниматься, но теперь придется», – констатировал Матвейчев.
Важный, но на первый взгляд неприметный вопрос о газификации частных домов связан с двумя важными моментами, отметил собеседник. «Это огромная программа, которая даст гигантский кумулятивный эффект: толчок к развитию получат и металлургия, и трубопрокат, и строительная отрасль, – отметил Матвейчев. – Газпром начнет, наконец, в полной мере осваивать огромный внутренний рынок. То есть поднимая уровень жизни соотечественников, мы будем одновременно развивать внутренний спрос, диверсифицировать экономику».
Во-вторых, «и в истории с газификацией, и по другим сюжетам» президент несколько раз указал на необходимость ликвидации бюрократического крючкотворства, подчеркнул эксперт. «Административные препоны замедляют или искажают смысл поручений президента, которые требуют безусловного исполнения в намеченные сроки. Антибюрократический пафос послания Путина был столь же четко выражен, как и социальная его направленность», – отметил Матвейчев.
В послании Федеральному собранию, которое президент озвучил в среду, глава государства уделил особое внимание социальным проблемам.
В частности, Путин говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля в России будут назначены выплаты в 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что перечень поручений по итогам послания будет подготовлен оперативно. Правительство в течение двух лет потратит порядка 400 млрд рублей на социальные инициативы, содержавшиеся в обращении президента, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», передает ТАСС.
Напомним, нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина.
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В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине
Россия будет отдельно рассматривать перспективу военно-технического сотрудничества с Турцией в случае поставок беспилотников из Анкары на Украину, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
На вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине, Борисов ответил: «Будем конкретно смотреть в конкретном случае», передает ТАСС.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
Напомним, в декабре 2020 года в минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. 9 апреля 2021-го турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar.
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