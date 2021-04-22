Посол Грузии вернулся на Украину спустя почти год после отзыва

План Саакашвили по дезорганизации работы парламента Грузии провалился

Численность депутатов Грузии, включая оппозиционеров, которые подтвердили готовность работать в высшем законодательном органе страны, составила 117 человек, а это на четыре мандата больше, чем необходимо для конституционного большинства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом провалился план радикальной оппозиции во главе с экс-президентом, ныне – главой украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили по дезорганизации работы избранного осенью прошлого года парламента, сообщает в четверг imedinews.ge.

При этом из его «Единого национального движения» готовность работать в парламенте продекларировали пока только бывшие глава МИД Григол Вашадзе и экс-постпред Грузии при ЕС Саломе Самадашвили, которые за это подвергаются буллингу со стороны радикалов.

В следующий вторник парламент должен начать рассмотрение вопроса амнистии участников антироссийских акций июня 2019 года в Тбилиси и полицейских, превысивших полномочия при их разгоне. Это позволит выйти на свободу и лидеру антироссийских выступлений Никанору Мелия, который штурмовал парламент.

Сейчас радикальная оппозиция требует, чтобы амнистия не коснулась полицейских. Срыв акта помилования является последним шансом Саакашвили дестабилизировать ситуацию, считают эксперты. Однако Запад целиком и полностью поддержал выработанный президентом Евросовета Шарлем Мишелем документ о преодолении внутриполитического кризиса в Грузии, который предусматривает амнистию для всех арестованных по делу о событиях июня-2019.

В парламенте Грузии 150 мандатов. По итогам прошлогодних выборов, признанных ОБСЕ и другими компетентными международными институтами, правящая «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий – 60. Если на осенних местных выборах «ГМ» не наберет 43%, то, по документу, в 2022 году состоятся новые выборы в парламент Грузии. Кроме того, оппозиция теперь получит ключевые должности в парламенте и в ЦИК, состоится судебная реформа с тем, чтобы не было таких дел, которые могут восприниматься как политические.