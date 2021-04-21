Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции

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НОВОСТЬ ЧАСА

Чехия выдвинула России ультиматум из-за высланных дипломатов

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Россия втянута в крупнейший кризис мировой электроники

Фабрики электронных компонентов Юго-Восточной Азии загружены до предела Wan shanchao/Reuters
Мировая промышленность столкнулась с невиданным доселе глобальным кризисом. Речь идет о внезапном дефиците ключевых компонентов, от которых зависит функционирование всех современных электронных устройств, от ноутбуков до мобильных телефонов. В чем причина происходящего и насколько серьезно это затронет Россию?  Подробности...
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Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

Анналена Бербок является худшим кандидатом с точки зрения интересов России и российско-германского сотрудничества в целом Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В сентябре в Германии пройдут выборы, после которых эпоха Ангелы Меркель завершится. В случае, если к тому моменту рейтинг правящей партии опустится еще ниже, канцлером может стать другая женщина, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок. Еще больше шансов на то, что Бербок возглавит МИД страны. С точки зрения интересов России Бербок на любом из этих постов – худший кандидат из возможных. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Над страной раскрыли президентский зонт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...
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Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки, тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
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Главный враг России в Германии

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Послание Путина Федеральному собранию

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Кто превратил Украину в аграрную провинцию

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Чехия выдвинула России ультиматум из-за высланных дипломатов
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    на ваш взгляд


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    Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции

    21 апреля 2021, 19:56

    Текст: Алина Назарова

    Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

    «Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

    20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.


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    МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400

    20 апреля 2021, 23:24

    Текст: Антон Никитин

    Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.

    «Турция продает беспилотники тем, у кого есть на них потребность. Эта сделка [с Украиной] не направлена против России. Если у России будет необходимость приобрести нашу продукцию, то она сможет ее купить точно также, как мы купили у нее С-400», – приводит ТАСС текст заявления министра, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.

    Напомним, 9 апреля турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. В декабре 2020 года в Минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ.

    В августе 2019 года украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence договорились о создании совместного предприятия для разработки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения Akinci.

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    Анкара захотела обсудить с Москвой безопасность российских туристов

    20 апреля 2021, 23:46

    Текст: Антон Никитин

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.

    «Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией из-за роста числа случаев коронавируса. Господин [президент России Владимир] Путин говорил об этом по телефону с нашим президентом [Тайипом Эрдоганом]. За этим нет политического мотива», – приводит ТАСС текст заявления Чавушоглу, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.

    «В прошлом году после снижения числа случаев заражения коронавирусом мы создали модель сотрудничества с Германией [о создании условий безопасного туризма в Турции]. Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества», – заявил министр иностранных дел Турции.

    По словам Чавушоглу, в поездке в Россию делегацию МИД Турции могут также сопровождать представители турецкого министерства культуры и туризма.

    При этом турецкий министр отметил, что сначала в Турции должно снизиться число случаев заражения коронавирусом. Он также напомнил, что в Анкаре ждут визита российской делегации, которая должна ознакомиться с принимаемыми мерами в курортных регионах по обеспечению безопасности туристов.

    В понедельник в Росавиации назвали число вернувшихся из Турции за три дня россиян. В прошлый четверг стало известно число российских туристов в Турции и Танзании. 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

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    Дети в России из-за пандемии разучились понимать причины эмоций

    20 апреля 2021, 22:06

    Текст: Елена Мирошниченко

    За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

    «У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, - понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости».

    Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план.

    Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса.

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    Ректор Сеченовского университета: Отношение общества к врачу изменилось
       21 апреля 2021, 14:52
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Для медика материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу, которые на сегодняшний день кардинально изменились, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко.

    Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров.

    «Я считаю, что врачи себя проявили как высококлассные профессионалы, а если брать и гражданскую позицию, то как герои, спасая население нашей страны. И мы на Совете ректоров по инициативе министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко договорились о создании памятника ко Дню медицинского работника, который будет посвящен подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. В пандемию врачи проявили себя очень достойно», – говорит Глыбочко.

    Он объясняет, что медики рисковали своими жизнями в первую очередь потому, что это заложено в данную профессию исторически, да и в принципе учебные заведения воспитывают врачей в духе «пожертвования собой, чтобы спасти пациента». Причем такая политика у врачей была во все времена без исключения. В пример он приводит эпидемии чумы, холеры и обострение других заболеваний, где врачи всегда стояли на передовой, оказывали медпомощь и жертвовали собой. «Это передается из поколения в поколение и заложено в наших генах», – объясняет ректор.

    Академик также рассказывает, что точное число медработников, ушедших из жизни во время пандемии назвать не может, но подчеркивает, что таких случаев не мало. «У нас ушел из жизни зам главного врача по лечебной работе ГКБ №4, другие сотрудники. Поэтому реально есть люди, которые работали в красных зонах и ушли из жизни, потому что помогали больным коронавирусной инфекцией. Причем потери были не только среди врачей, но пострадали и люди из среднего медперсонала, мне известны и случаи смерти среди волонтеров, которые сами заболевали и уходили из жизни», – подчеркивает собеседник.

    Но несмотря на тот подвиг, который совершили и продолжают совершать медицинские работники, лучшим вознаграждением для них является то, что современное общество, население России, стали понимать, насколько ценен труд врача и насколько хорошо он подготовлен в плане оказания медицинской помощи, продолжает профессор.

    «Даже само отношение к врачу в обществе изменилось – это самое главное и является важным посылом. Мы это видим и в СМИ, и среди населения, появилось уважение к профессии врача. Более того, сегодня мы видим, что в университете у нас сверхвысокий конкурс при поступлении молодых ребят, которые хотят пойти в медицину, оказывать помощь пациентам. Мне кажется, что это очень важно, что люди стали очень уважительно и достойно относиться к врачам. Ведь для врача материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу», – заключил Глыбочко, подчеркнув, что сегодня это отношение кардинально изменилось, а пандемия это показала.

    На открытии V Всероссийского форума волонтеров-медиков глава Минздрава Михаил Мурашко высказался, что добровольчество вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения.

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    Австрия отказалась регистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС

    21 апреля 2021, 02:31

    Текст: Антон Никитин

    Австрия не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет дожидаться результатов проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил новый австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

    «Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата.

    По словам министра, объем имеющихся данных о препарате «пока немного скудный». «Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», – заявил Мюкштайн в эфире телеканал ORF-2. «Для меня важно, чтобы каждый австриец знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина», – сказал министр, добавив, что не знает подробностей, как выглядит будущий договор с Россией о приобретении «Спутника V».

    Напомним, в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», применять которую планируется после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств.

    10 апреля канцлер Австрии объявил о завершении переговоров с Россией о приобретении «Спутника V». Ранее Курц заявлял, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

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    Гинцбург рассказал о передаче иммунитета к COVID-19 от привитой матери новорожденному

    20 апреля 2021, 21:45

    Текст: Ксения Панькова

    Новорожденный ребенок получает с молоком привитой от коронавируса матери антитела к COVID-19 и приобретет иммунитет на шесть-восемь месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери», – сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС.

    Ранее Гинцбург сообщил, что определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту.

    Напомним, в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, в Японии мать передала иммунитет к COVID-19 новорожденному.

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    В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине

    21 апреля 2021, 14:29

    Текст: Евгения Шестак

    Россия будет отдельно рассматривать перспективу военно-технического сотрудничества с Турцией в случае поставок беспилотников из Анкары на Украину, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

    На вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине, Борисов ответил: «Будем конкретно смотреть в конкретном случае», передает ТАСС

    Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.

    Напомним, в декабре 2020 года в минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. 9 апреля 2021-го турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. 

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    Гинцбург: 70% россиян будут привиты от коронавируса к ноябрю

    20 апреля 2021, 21:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    В России привьют около 70% населения от коронавируса к ноябрю текущего года, заявил в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата, допустим «Спутник V», то в течение года все производственные мощности Соединенных Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата. Чудес не бывает. Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения», – цитирует его ТАСС.

    Также он уточнил, что вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

    Ранее Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек.

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    Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии

    21 апреля 2021, 12:19

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию выразил благодарность медикам, ученым и всем гражданам России за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса.

    В частности, Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией и ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией, передает РИА «Новости».

    «Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса», – напомнил президент. По его словам, эти и другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России.

    Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Так, Путин упомянул труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ. Он поблагодарил всех, кто ответственно выполняет свой долг. «За кратким перечислением мер — огромный, напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», – сказал глава государства.

    Кроме того, Путин поблагодарил руководителей конфессий. «Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса.

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    На Украине продлили режим ЧС и карантин

    21 апреля 2021, 13:30

    Текст: Ксения Панькова

    Правительство Украины продлевает режим ЧС и карантинные меры до 30 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

    «Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», – сказал он на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. При этом 3 апреля медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.

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    Стало известно о попытках хакеров украсть разработки России по вакцинам

    21 апреля 2021, 12:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские разработки противовирусных вакцин пытались украсть хакеры из-за границы, заявил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

    «Особый интерес для злоумышленников представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин», – цитирует Мурашова ТАСС.

    Большая часть атак проводилась из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Главными целями были объекты государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, здравоохранения и транспорта.

    Мурашов добавил, что иностранные спецслужбы пытались получить доступ к охраняемой информации и нарушить работу объектов критической информационной инфраструктуры.

    Также росту кибератак способствовал введенный режим удаленный работы.

    Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году хакеры совершили почти в два раза больше атак на российские банки, чем годом ранее, а объем похищенного увеличился на 38% – до 32 млн рублей.

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    Аргентина запланировала производить миллионы доз «Спутника V» ежемесячно

    21 апреля 2021, 15:55

    Текст: Абдулла Шакиров

    Аргентина планирует производить в месяц 4 – 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ежегодные объемы выпуска препарата могут составить 500 млн доз, заявила советник президента республики Сесилия Николини.

    «Сейчас возможности завода позволяют производить примерно от 4 до 5 млн доз в месяц. И мы ожидаем, что со вторым заводом, который сейчас находится в стадии строительства и который, мы надеемся, будет достроен в будущем году, его максимальная производительность составит до 500 млн доз вакцины в год», – передает слова Николини РИА «Новости».

    Производство российского препарата стартовало в Аргентине во вторник. Российский фонд прямых инвестиций осуществил трансфер технологий для фармацевтической компаниии Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества вакцины. Полномасштабное производство «Спутник V» начнется в Аргентине в июне.

    В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года.

    В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить препаратом всю Латинскую Америку.

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    В Индии нашли новый вид коронавируса

    21 апреля 2021, 11:01

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия, сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

    «B.1.618 – новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», – передает РИА «Новости» слова Скарии.

    Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

    Мутация E484K в белке-шипе является общей для «южноафриканского», «бразильского» и «бангладешского» штаммов. При этой мутации в белке происходит замена глутаминовой кислоты лизином в аминокислотной позиции 484, что, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса.

    «Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии», – отметил Скария.

    По словам ученого, «эта линия характеризуется делецией (хромосомной перестройкой) 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо E484K и D614G в белке-шипе. Другие варианты находятся в генах ORF1ab, ORF3a, ORF7a, ORF7b и N».

    Он также отметил, что «доля B.1.618 в индийском штате Западная Бенгалия значительно выросла в последние месяцы».

    Напомним, 10 апреля в Индии зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки – 145 тыс. человек.

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    В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса
       21 апреля 2021, 11:45
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 8271 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8271 новый случай коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1988, Санкт-Петербурге – 693, Московской области – 586.

    Всего в стране выявлено 4 727 125 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 352 873 человек, из них 9644 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 706 человек.

    Накануне, 20 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8164. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 107.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Путин: У России есть все, чтобы отразить угрозу эпидемии
       21 апреля 2021, 13:33
    Фото: RT на русском/Youtube
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в финале обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии, у страны все для этого есть.

    «Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы: здравоохранения, науки, образования, промышленности. Нам, безусловно, нужно идти вперед», – сказал Путин.

    «Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы пред собой поставили», – добавил президент, обращаясь к гражданам России, передает РИА «Новости».

    Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут.

    За прошедшие годы выступления Путина перед законодателями продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. До этого рекорд продолжительности послания принадлежал Дмитрию Медведеву, который, будучи президентом, в 2009 году выступал почти 1 час 40 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации – около 48 минут.

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