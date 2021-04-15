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15 апреля, четверг | Последнее обновление — 00:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США решили не вводить американские военные корабли в Черное море
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Надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира.
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Для жизни достаточно клетушки, в которой разместится все необходимое для жизни: кровать, санузел и любимый девайс с доступом к интернету. Виртуальная жизнь – от социальных сетей до компьютерных игр – удовлетворит потребность в самореализации, признании и развлечениях (включая секс).
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Россия ограничила авиасообщение с Турцией
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Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно решению штаба, с четверга (15 апреля) все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостановлены. Сохранены только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании России и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется «Аэрофлот», компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. При этом, согласно решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС.
В среду Турция установила новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев нового коронавируса. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.
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Эрдоган заявил о нераспространении конвенции Монтре на канал «Стамбул»
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Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не будет касаться проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Нет ни малейшей связи проекта канала «Стамбул» с Монтре. Монтре – это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», – передает слова турецкого лидера РИА «Новости».
Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
Позже прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. 13 апреля суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
Определена возможная причина тромбоза после вакцины Johnson&Johnson
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Причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, заявил Питер Маркс, глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США.
«У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который дает очень редкий иммунный ответ, вызывающий активацию тромбоцитов», – приводит ТАСС слова Маркса в ходе совместной конференции FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок уточнила, что в настоящий момент это «ведущая теория по поводу того, что происходит».
Ранее первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат назвала опасные симптомы после вакцинации препаратом J&J.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
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В Сети возмутились жалобами Бородиной на приостановку авиасообщения с Турцией
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Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией.
Бородина сообщила, что планировала улететь в Турцию на весь июль, но предположила, что к этому времени направление не откроют. «Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, +65 градусов, самое оно», – написала телеведущая в Instagram, спросив совета у подписчиков.
Некоторые посочувствовали телеведущий, но нашлись и те, кто ответил на недовольство Бородиной язвительными комментариями.
«Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так-то я обычно из-за денег не летаю…» – написал один из пользователей.
Кто-то ехидно назвал ситуацию трагедией и заметил, что некоторые люди «всю жизнь никуда не летали», сообщает телеканал «360».
«Отлично, что закрыли. Нечего оттуда заразу везти! Своей хватает!» – поддержали решение российских властей в Сети.
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
При этом в Российском союзе туриндустрии предупредили, что полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы, россиянам не вернут. Оптимальным выходом будет перенос даты поездки.
Стала известна разница между антителами М и G к коронавирусу
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Антитела к коронавирусу М появляются через неделю после заражения, обычно они указывают на острое течение COVID-19, антитела G вырабатываются через две-три недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу, объяснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Пшеничная рассказала, что «в первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM», это «ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена», передает РИА «Новости».
«Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения. А самый пик концентрации, как правило, приходится на вторую неделю заболевания, к 14 дню», – добавила эксперт.
Она уточнила, что антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. Обычно при классическом иммунном ответе срок жизни IgM недолог, их концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых людей, перенесших коронавирус, они могут обнаруживаться в крови в течение нескольких месяцев, а по некоторым данным, до полугода, пояснила Пшеничная.
Антитела G появляются примерно со второй-третьей недели заболевания, они циркулируют в организме в течение более длительного времени, обеспечивают долговременный иммунный ответ и являются гораздо более эффективными в противодействии возбудителю.
При этом поставить диагноз только по тестированию на антитела нельзя, метод проверки иммунитета является дополнительным. Если у человека при регулярных скрининговых обследованиях по месту работы впервые выявляются IgM, то это повод пройти более углубленное обследование в отношении бессимптомной формы COVID-19.
«Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19», – добавила Пшеничная.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»
Первый вице-премьер Чехии, врио главы МИД Ян Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
«В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», – написал Гамачек в своем Twitter.
Напомним, 11 апреля президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer. 2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины в ЕС
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Американская компания Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз, возможности использования препарата в ЕС «должно будет определить Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA)», сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер.
«Здоровье наших граждан является для нас абсолютным приоритетом, мы придерживаемся научного подхода и, соответственно, оценок ЕМА. Мы приняли к сведению заявление Johnson&Johnson, что компания отложит дальнейшую поставку вакцин. Мы остаемся в контакте с компанией, чтобы следить за развитием ситуации», – приводит слова представителя Еврокомиссии ТАСС.
Де Кеерсмакер подчеркнул, что «пока нет ясности, есть ли прямая связь между вакциной и образованием тромбов». «ЕМА продолжает изучать эту проблему, чтобы решить какие действия посоветовать», – добавил он.
«Пока у ЕС нет никаких собственных данных о применении этой вакцины, поскольку поставки начались только вчера (12 апреля), и она в странах ЕС еще не применялась. В этой связи Европейское агентство лекарственных препаратов должно будет опираться только на информацию регуляторов государств, где эта вакцина уже использовалась, в первую очередь – США, прежде чем принять решение о наших дальнейших шагах», – заключил представитель Еврокомиссии (ЕК).
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции у привитых граждан.
При этом, по сообщениям СМИ, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов.
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Турция не увидела политических причин в решении России ограничить авиаперелеты
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении Москвы ограничить авиасообщение с республикой.
«Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова министра. Он напомнил, что делегация из России прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Между тем министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой считает, что при улучшении эпидемической ситуации в стране Россия может досрочно возобновить полное авиасообщение с Турцией.
«Мы начнем видеть влияние данного решения России уже на этой неделе. По мере снижения числа случаев заражения дата снятия ограничений на перелеты может быть сдвинута на более ранний срок», – передает ТАСС слова министра.
Эрсой добавил, что в апреле-мае общее снижение турпотока из-за рубежа в Турцию может составить до 500 тыс. человек. При этом, по его словам, на данный момент «никаких проблем с бронированием туров на летний сезон нет».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – передает его слова РИА «Новости».
Путин, выступая на президиуме Русского географического общества (РГО), выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации населения, передает ТАСС.
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Врач отверг регрессию онкозаболеваний из-за коронавируса
Коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний, многие онкобольные уже перенесли COVID-19, но массового улучшения состояния этих больных нет, заявил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.
«Предполагать, что это будет иметь какой-то массовый характер, не приходится, потому что большое количество онкологических пациентов переболело коронавирусом, и, соответственно, массовых сообщений о том, что все они начали выздоравливать или у них наблюдается улучшение, не поступало. Этого не видно и в реальной клинической практике», – цитирует РИА «Новости» Жукова.
По его словам, он встречал всего одно сообщение о том, что у пациентки с лимфомой была некая регрессия после перенесенного коронавируса, однако феномен спонтанных регрессий был описан и до коронавирусной эпохи.
«Даже если такое произошло, это некий феномен, скорее всего, иммунного характера. Рассчитывать на то, что коронавирусная инфекция или вакцинация будут излечивать пациентов, не приходится, во всяком случае на том уровне данных, который есть сейчас», – уточнил Жуков.
В марте в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
Росздравнадзор: При вакцинации «Спутником V» случаев тромбоза не выявлено
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ни одного случая тромбоза на фоне вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.
Она уточнила, что отсутствие побочных эффектов подтверждается и министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».
По ее словам, многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Сатановский объяснил желание Турции нормализовать отношения с Египтом
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«Свергнуть военных в Египте с помощью «Братьев-мусульман» у Турции не получается, потому Эрдогану приходится что-то предпринимать, чтобы не остаться в одиночестве», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о начале нового периода отношений с Египтом.
«Свергнуть военных в Египте с помощью «Братьев-мусульман» у Турции не получается, и каких-то преференций от распрей с Каиром Анкара не получает. Особенно это касается колоссальных потерь на экономическом фронте. Потому не исключено, что поссорившись с большим количеством государств, Эрдоган старается хоть как-то нормализовать испорченные отношения», – считает востоковед Евгений Сатановский.
«У Турции есть Катар в качестве союзника, Украина в качестве клиента, и еще Азербайджан. Но с учетом плохих отношений с Египтом, с Европой и даже парадоксально плохих отношений с США – этого недостаточно для крупной региональной державы. Потому Эрдогану следует что-то предпринять, чтобы не остаться в одиночестве», – считает политолог.
По мнению Сатановского, возможное улучшение отношений Каира и Анкары не затрагивает интересы России в регионе. «Поиск выгод в данном вопросе – это, извините, жлобский и мелко провинциальный подход, который наблюдается у американцев. России не стоит перенимать у них эту черту», – уверен собеседник.
В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов полагает, что Анкара оказалась в «тупиковой ситуации». «У Турции нет возможности как-то повлиять на Египет, но при этом Турции необходимо каким-то образом строить торгово-экономические отношения и решать политические вопросы, включая проблему Ливии и других спорных точек. Из-за этого Анкара делает примирительный шаг», – сказал востоковед.
«При этом когда страны находились в острой фазе конфликта, Россия пользовалась определенными противоречиями между ними. Например, продавала больше оружия и могла выступить в качестве посредника. Теперь же Москва вряд ли сможет выступить в такой роли, потому что у Анкары и Каира появляются свои каналы связи», – заключил Семенов.
В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Каир вступают в новый период отношений. «В будущем будут «и взаимные визиты, и двусторонние переговоры. Мы проведем заседание на уровне заместителей министра и дипломатов, но дата пока не определена», – добавил Чавушоглу.
Ранее источник в турецком МИД сообщил, что Чавушоглу и его египетский коллега Самех Шукри поздравили друг друга с наступающим священным для мусульман месяцем Рамадан на фоне нормализации отношений двух стран, – это был первый после 2013 года контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Напомним, турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Страны в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция – египетского.
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Названы опасные симптомы после вакцинации препаратом Johnson&Johnson
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Сделавшим прививку от коронавируса американской компании Johnson & Johnson следует обращаться к врачам при затрудненном дыхании, возникновении головной боли, боли в ногах и животе, сообщила первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат.
«Если у вас болит голова, живот, ноги или наблюдается затруднение дыхания, вы должны связаться с медицинскими учреждениями и получить помощь», – приводит слова Шушат ТАСС.
Первый замруководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США уточнила, что отслеживать перечисленные симптомы следует тем, кому в течение последних двух недель ввели вакцину Johnson & Johnson.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
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После второй дозы вакцины Moderna в Литве умер пенсионер
Мужчина в возрасте 78 лет умер в поликлинике литовского города Клайпеда сразу после получения второй дозы вакцины Moderna, сообщило национальное радио Литвы LRT.
Пациента пытались реанимировать, но спасти не смогли. В поликлинике заверили, что у мужчины не было хронических заболеваний. Как утверждает радиокомпания со ссылкой на главврача поликлиники Лорету Венцкене, где произошел несчастный случай, в момент поступления в поликлинику пациент чувствовал себя хорошо, передает ТАСС.
«Мы просто не можем представить причину и подождем расследования, мы наблюдаем, но думаем, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Не похоже ни на тромбоэмболию, ни на анафилактическую реакцию», – заявила Венцкене.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.
По словам Питера Маркса, главы одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США, причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
Напомним также, к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Помимо этого, при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек, у привившихся зафиксировали серьезные побочные эффекты. При этом Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
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Сербия начала производство «Спутника V»
В Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», – сказано в Twitter фонда.
Как отмечается в сообщении, балканская республика стала первой страной в Южной Европе, выпустившей российский препарат от COVID-19.
Ранее запуск первой фазы производства вакцины «Спутник V» в Сербии был запланирован на май. К концу этого года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». В марте он лично встретил очередную поставку вакцины из России и поблагодарил «российских друзей».
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