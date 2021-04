Власти Нидерландов продлили карантин до 28 апреля Рекордное число случаев коронавируса выявлено в Турции 13 апреля 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59187 заболевших, свидетельствуют данные минздрава республики. «Сегодня выявлено 59187 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2723 больных. Умерли 273 больных, с начала пандемии – 34455. В тяжелом состоянии находится 2951 больной», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. В прошлый четверг в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Днем позже Турция вновь приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса. В минувшие пятницу и субботу в Турции также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Туристу, купившему поездку в Турцию до 1 июня, туроператоры могут предложить перенос даты отдыха, другое направление или частичный возврат денежных средств, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал телеканалу «Москва 24», что полностью вернуть деньги за купленный тур в Турцию, с которой с 15 апреля будет приостановлено авиасообщение, будет невозможно. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам. «Есть несколько вариантов решения проблемы туристов, которые уже купили туры. Какой вариант будет выбран туристом или туроператором, зависит от конкретной ситуации. Первый вариант: перенос тура на другую дату без потерь, доплат для туристов с сохранением тех же условий. Второй: перенос на другое направление, но это напрямую зависит от того, есть ли у туроператора возможность предложить альтернативный тур на другое направление», – говорит Ломидзе. На данный момент альтернативных Турции направлений не очень много, поэтому туроператор может предложить вариант отечественного отдыха на российских курортах, продолжает эксперт. «Следующий вариант, это возврат средств. Все будет зависеть от того, какой статус закрытия страны будет сформулирован Роспотребнадзором. То есть можно ли будет в зависимости от этого статуса считать ситуацию форсмажорной или нет. Также многое зависит от условий договора. Все эти три обстоятельства являются ключевыми при определении, сколько турист получит денег и как быстро. В любом случае туристам очень важно в нынешней ситуации понимать, что все нервничают и находятся в стрессовом состоянии», – отмечает собеседник. Она объясняет, что не стоит требовать вернуть все денежные средства уже завтра, поскольку это попросту невозможно. Процедура возврата средств занимает определенное время – минимум две недели на рассмотрение заявки и дальше определение порядка возврата средств. При этом надо понимать, что туроператоры не возвращают деньги за уже оплаченные туры. «Есть еще такое обстоятельство, как страховка от невыезда. Если такая есть и там, в страховом полисе, предусмотрено закрытие страны, причем неважно, по каким причинам, а такие опции появились после 2020-го, то, соответственно, турист может получить деньги от своей страховой компании. Это быстрее и в полном объеме. Но какая именно стратегия будет выбрана туроператорами, мы не знаем. Туроператоры сейчас находятся в очень жестком цейтноте», – заключила Ломидзе. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил опасность отдыха в Турции и призвал россиян отдать предпочтение отечественным курортам, поскольку это безопаснее для здоровья. Россиян призвали проявить патриотизм и отказаться от отдыха в Турции 13 апреля 2021, 10:11 Текст: Евгения Шестак

Россиянам, которые ранее запланировали отдых в Турции, следует проявить патриотизм и отказаться от поездки в страну, чьи власти заявили об «аннексии» Крыма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к теплому морю, а не к родине», – написал Косачев в Facebook. При этом вице-спикер обратил внимание, что российские граждане запланировали свой отдых задолго до слов турецкого лидера о том, что Турция не признает «аннексию» Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины. Тем не менее он выразил надежду, что после таких заявлений хотя бы часть россиян посчитали бы для себя невозможным ехать в страну, которая посягает на права и свободы миллионов их сограждан. Он подчеркнул, что такое решение должно быть принято по собственному выбору, а не из-за отмененных рейсов. Также сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тыс. россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну. «В Крыму живет около двух миллионов граждан России, в Севастополе – еще около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а (президент Украины Владимир) Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми», – сказал он. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Названы сроки начала производства «Спутника V» в Италии 13 апреля 2021, 17:20 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины «Спутник V» в Италии начнется на заводе итало-швейцарской компании Adienne в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив, готовность фонда поделиться технологиями производства вакцины с другими странами. Как отметил Дмитриев, РФПИ создает в других странах рабочие места, а также возможности для компаний. «Одна из таких компаний, например, – это Adienne, итало-швейцарская компания. Мы ожидаем, что производство на итальянском заводе начнется в ближайшие пару месяцев», – приводит его слова РИА «Новости». Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства. Ранее председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико сообщил, что два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентств. В марте премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. Названы главные признаки постковидного синдрома 13 апреля 2021, 18:08

Основные признаки постковидного синдрома – нарушение сна, головные и мышечные боли, аритмия, расстройство сердечно-сосудистой системы, а также проблемы с желудком и кишечником, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили. По его словам, выявление постковидного синдрома и его своевременное лечение также важно, как и лечение самого коронавируса. Как отметил Мацкеплишвили, синдром проявляется по-разному. «Среди симптомов – и длительное повышение температуры до 37,1 – 37,2, иногда по несколько месяцев. С одной стороны, все эти симптомы связывают с хроническим воспалением, но сейчас мы приблизились к разгадке самой сути постковидного синдрома, и более того, мы близки к разгадке того, как его лечить», – сказал врач в беседе с «Комсомольской правдой». Кардиолог также сообщил, что у переболевших коронавирусом наблюдается много серьезных изменений со стороны дыхательной системы. По его данным, у некоторых людей развивается фиброз легких, неврологические проявления, кожные проявления, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, таким людям не мерещатся различные симптомы – они действительно нездоровы. Он добавил, что входит в состав международной группы, сформированной из ученых со всего мира. Мацкеплишвили подчеркнул, что в ближайшее время планируется выход научной статьи, где будет разгадка феномена постковидного синдрома. Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации. Глава ЕК пригрозила не терпеть повторения скандала со стульями в Анкаре 13 апреля 2021, 11:17

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что не потерпит ситуацию, подобную скандалу в Анкаре на переговорах с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают СМИ. Представители дипломатических кругов в Брюсселе сообщили, что глава ЕК заявила об этом на встрече с Мишелем накануне, 12 апреля, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA. По их сведениям, сам Мишель признал, что повторение аналогичных инцидентов в дальнейшем недопустимо, и намерен еще раз принести извинения на встрече с представителями Европарламента 13 апреля. Ранее Мишель заявил, что глубоко сожалеет по поводу инцидента со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и с тех пор плохо спит по ночам. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса 13 апреля 2021, 19:58 Текст: Елизавета Булкина

В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. «Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00. Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).



В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов с 23 мая 13 апреля 2021, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Власти Израиля работают над программой по началу приема групп вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, разрешить въезд в страну планируется с 23 мая, сообщили израильские министерства здравоохранения и туризма. «Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах. С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», – цитирует документ ТАСС. Напомним, 8 апреля в Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан. Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства. Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле. В США рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID препаратом Johnson & Johnson 13 апреля 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. «Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», – передает РИА «Новости» заявление FDA.



По данным New York Times на основе информации от официальных лиц, случаи образования тромбов после вакцинации препаратом J&J были выявлены у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, еще одна была госпитализирована в критическом состоянии. Согласно данным CDC, препарат компании Johnson & Johnson получили около 7 млн американцев. Между тем управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов. Ранее в Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан. Патриарх Кирилл назвал не подверженными инфекции святые дары для причастия 13 апреля 2021, 17:08 Текст: Елена Мирошниченко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо. «Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», – цитирует патриарха РИА «Новости». Он также рассказал, что из общей чаши святые дары потребляют и священнослужители. «После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым», – отметил патриарх Кирилл. При этом он считает, что меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской церкви своевременно. Он уточнил, что решение «предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции». Патриарх заключил, что необходимо «продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ». Святые дары – ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. В марте 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с угрозой распространения коронавируса утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств, сообщили в Московском патриархате. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Мясников обратился к пожилым по поводу вакцинации от COVID 13 апреля 2021, 09:49 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал пожилых россиян вакцинироваться от коронавируса, указав, что боязнь препарата иррациональна. Мясников напомнил в Telegram, что в начале пандемии он сказал: «Мы все так или иначе переболеем. Кому суждено – тяжело, кому суждено умереть – умрут». «Я помню, какую бурю негодования вызвали мои слова! Но такова была ситуация на тот момент. Не было ни лекарств от коронавируса, ни вакцин. Сегодня ситуация изменилась. У нас есть средства предотвращения тяжелых вариантов течения», – добавил врач. Однако, указывает Мясников, «это кого-то не устраивает»: «Теперь иррациональный страх вакцинации. Ну вот, вам же дали альтернативу, где массовый наплыв в медцентры на вакцинацию? Особенно удивляют пожилые. Ну вы-то чего еще боитесь?! Все видели, все испытали, вам ли бояться? Чего? Вы можете мне и другим не верить, что прививка безопасна (а это факт). Но боитесь чего конкретно? Обострения хронических болезней, кабы чего не вышло?! Но эти болезни с вами уже десятилетия, и именно они объединятся с коронавирусом, если заразитесь, чтобы вас убить!». Он подчеркнул, что «у пожилых и хронически больных ставки совсем другие», вакцина может защитить этих пациентов «не так надежно, как молодых и здоровых, но в первую очередь защита нужна именно вам». «И не пренебрегайте остальными элементарными средствами защиты. Я часто говорю: интерфероны капли в нос. Помогает? Надеемся. Вреда нет, а польза весьма возможна. Мы продолжаем клинические испытания «Интерферона-гамма «капли в нос» на базе моей Московской клинической больницы. Первые данные обнадеживающие и опубликованы. Сегодня – не 20-й год! Есть защита. Дело за вами!» – заключил он. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Индия разрешила импорт российской вакцины «Спутник V» 13 апреля 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт российской вакцины «Спутник V» в Индию, сообщили в компании. В компании заявили, что Dr. Reddy's Laboratories Ltd. «получила разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии на импорт вакцины «Спутник V» в Индию для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях», передает РИА «Новости». «Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование «Спутника V» в Индии. С ростом числа случаев заболевания в Индии вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19. Это позволит нам внести свой вклад в усилия нашей страны по вакцинации значительной части нашего населения», – сказал сопредседатель и управляющий директор Dr. Reddy's Г.В. Прасад. Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии, вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли. В Турции освободили задержанных за письмо о конвенции Монтре отставных адмиралов 13 апреля 2021, 08:15 Текст: Евгения Шестак

Суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде. Накануне прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. Дело передали в суд для назначения им меры пресечения, передает РИА «Новости». Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка». Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре. Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он. В России оценили перспективы производства «Спутника V» в Индии 13 апреля 2021, 19:27 Текст: Абдулла Шакиров

К лету следующего года в Индии ежемесячный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может достичь более 50 млн доз, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы ожидаем, что объем производства «Спутник V» в Индии к лету может достичь более 50 млн доз в месяц», – передает РИА «Новости» слова главы РФПИ. По слова Дмитриева, некоторые индийские компании, планирующие производить российские препарат, уже прошли обязательные проверки и стадии контроля качества. Также гендиректор фонда сообщил, что РФПИ намерены заключить с рядом крупных индийских производителей контракты на выпуск «Спутника V» и получение готовой формы препарата. Ранее во вторник генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт «Спутника V» в страну. Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили около 40% населения Земли. Ученые не нашли связи между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью 13 апреля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Lancet. Исследователи из Великобритании провели анализ образцов госпитализированных пациентов с коронавирусом и сравнили течение заболевания среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса. «Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», – передает РИА «Новости» текст публикации. Обнаруженный в Великобритании штамм также не приводит к изменению симптомов COVID-19 или длительности заболевания, следует из еще одного опубликованного в Lancet исследования британских ученых. Авторы работы не обнаружили и связи британского варианта с вероятным ростом повторных случаев заражения. Эксперты сделали вывод, что, следуя из полученных результатов исследования, существующие вакцины против COVID-19 останутся эффективными и от британского штамма. Однако ученые все же подтвердили, что британский штамм коронавируса является более заразным. Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявил, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения.