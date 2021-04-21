В Ростуризме назвали процент качественного номерного фонда в отелях России Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии 21 апреля 2021, 19:49 Текст: Евгения Шестак

В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости». Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00. С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены. «Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис. По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая.

В Европе перечислили конкретные меры поддержки Украины 21 апреля 2021, 11:06

Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне якобы имеющихся «негативных действий и провокаций» со стороны России, а также приветствует проводимые Киевом реформы, на реализацию которых с 2014 года было выделено уже больше 16 млрд евро, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Боррель резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle. Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет якобы сталкивается с «российской агрессией», и Европа должна призывать Москву «к деэскалации и разрядке напряженности», а также противодействовать якобы имеющим место попыткам России «изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте». По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины. «Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии», – заявил глава европейской дипломатии. Боррель также назвал «провокационным» решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По его мнению, это якобы нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву. Кроме того, наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Также, по его словам, ЕС поддерживает проведение в Украине реформ, так как они укрепляют страну, однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией. В целом Европа выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ – больше, чем какой-либо иной стране. В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель. Напомним, ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы. Боррель тогда заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Позже дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дети в России из-за пандемии разучились понимать причины эмоций 20 апреля 2021, 22:06 Текст: Елена Мирошниченко

За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. «У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, - понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план. Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса. Ректор Сеченовского университета: Отношение общества к врачу изменилось 21 апреля 2021, 14:52

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Для медика материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу, которые на сегодняшний день кардинально изменились, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Я считаю, что врачи себя проявили как высококлассные профессионалы, а если брать и гражданскую позицию, то как герои, спасая население нашей страны. И мы на Совете ректоров по инициативе министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко договорились о создании памятника ко Дню медицинского работника, который будет посвящен подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. В пандемию врачи проявили себя очень достойно», – говорит Глыбочко. Он объясняет, что медики рисковали своими жизнями в первую очередь потому, что это заложено в данную профессию исторически, да и в принципе учебные заведения воспитывают врачей в духе «пожертвования собой, чтобы спасти пациента». Причем такая политика у врачей была во все времена без исключения. В пример он приводит эпидемии чумы, холеры и обострение других заболеваний, где врачи всегда стояли на передовой, оказывали медпомощь и жертвовали собой. «Это передается из поколения в поколение и заложено в наших генах», – объясняет ректор. Академик также рассказывает, что точное число медработников, ушедших из жизни во время пандемии назвать не может, но подчеркивает, что таких случаев не мало. «У нас ушел из жизни зам главного врача по лечебной работе ГКБ №4, другие сотрудники. Поэтому реально есть люди, которые работали в красных зонах и ушли из жизни, потому что помогали больным коронавирусной инфекцией. Причем потери были не только среди врачей, но пострадали и люди из среднего медперсонала, мне известны и случаи смерти среди волонтеров, которые сами заболевали и уходили из жизни», – подчеркивает собеседник. Но несмотря на тот подвиг, который совершили и продолжают совершать медицинские работники, лучшим вознаграждением для них является то, что современное общество, население России, стали понимать, насколько ценен труд врача и насколько хорошо он подготовлен в плане оказания медицинской помощи, продолжает профессор. «Даже само отношение к врачу в обществе изменилось – это самое главное и является важным посылом. Мы это видим и в СМИ, и среди населения, появилось уважение к профессии врача. Более того, сегодня мы видим, что в университете у нас сверхвысокий конкурс при поступлении молодых ребят, которые хотят пойти в медицину, оказывать помощь пациентам. Мне кажется, что это очень важно, что люди стали очень уважительно и достойно относиться к врачам. Ведь для врача материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу», – заключил Глыбочко, подчеркнув, что сегодня это отношение кардинально изменилось, а пандемия это показала. На открытии V Всероссийского форума волонтеров-медиков глава Минздрава Михаил Мурашко высказался, что добровольчество вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения. Австрия отказалась регистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС 21 апреля 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Австрия не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет дожидаться результатов проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил новый австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн. «Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата. По словам министра, объем имеющихся данных о препарате «пока немного скудный». «Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», – заявил Мюкштайн в эфире телеканал ORF-2. «Для меня важно, чтобы каждый австриец знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина», – сказал министр, добавив, что не знает подробностей, как выглядит будущий договор с Россией о приобретении «Спутника V». Напомним, в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», применять которую планируется после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств. 10 апреля канцлер Австрии объявил о завершении переговоров с Россией о приобретении «Спутника V». Ранее Курц заявлял, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гинцбург рассказал о передаче иммунитета к COVID-19 от привитой матери новорожденному 20 апреля 2021, 21:45 Текст: Ксения Панькова

Новорожденный ребенок получает с молоком привитой от коронавируса матери антитела к COVID-19 и приобретет иммунитет на шесть-восемь месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери», – сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС. Ранее Гинцбург сообщил, что определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту. Напомним, в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, в Японии мать передала иммунитет к COVID-19 новорожденному. Гинцбург: 70% россиян будут привиты от коронавируса к ноябрю 20 апреля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

В России привьют около 70% населения от коронавируса к ноябрю текущего года, заявил в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата, допустим «Спутник V», то в течение года все производственные мощности Соединенных Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата. Чудес не бывает. Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения», – цитирует его ТАСС. Также он уточнил, что вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Ранее Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии 21 апреля 2021, 12:19 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию выразил благодарность медикам, ученым и всем гражданам России за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. В частности, Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией и ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией, передает РИА «Новости». «Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса», – напомнил президент. По его словам, эти и другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Так, Путин упомянул труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ. Он поблагодарил всех, кто ответственно выполняет свой долг. «За кратким перечислением мер — огромный, напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», – сказал глава государства. Кроме того, Путин поблагодарил руководителей конфессий. «Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. На Украине продлили режим ЧС и карантин 21 апреля 2021, 13:30 Текст: Ксения Панькова

Правительство Украины продлевает режим ЧС и карантинные меры до 30 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», – сказал он на заседании кабинета министров, передает ТАСС. В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. При этом 3 апреля медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе. Стало известно о попытках хакеров украсть разработки России по вакцинам 21 апреля 2021, 12:38 Текст: Алексей Дегтярев

Российские разработки противовирусных вакцин пытались украсть хакеры из-за границы, заявил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. «Особый интерес для злоумышленников представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин», – цитирует Мурашова ТАСС. Большая часть атак проводилась из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Главными целями были объекты государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, здравоохранения и транспорта. Мурашов добавил, что иностранные спецслужбы пытались получить доступ к охраняемой информации и нарушить работу объектов критической информационной инфраструктуры. Также росту кибератак способствовал введенный режим удаленный работы. Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году хакеры совершили почти в два раза больше атак на российские банки, чем годом ранее, а объем похищенного увеличился на 38% – до 32 млн рублей. Аргентина запланировала производить миллионы доз «Спутника V» ежемесячно 21 апреля 2021, 15:55 Текст: Абдулла Шакиров

Аргентина планирует производить в месяц 4 – 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ежегодные объемы выпуска препарата могут составить 500 млн доз, заявила советник президента республики Сесилия Николини. «Сейчас возможности завода позволяют производить примерно от 4 до 5 млн доз в месяц. И мы ожидаем, что со вторым заводом, который сейчас находится в стадии строительства и который, мы надеемся, будет достроен в будущем году, его максимальная производительность составит до 500 млн доз вакцины в год», – передает слова Николини РИА «Новости». Производство российского препарата стартовало в Аргентине во вторник. Российский фонд прямых инвестиций осуществил трансфер технологий для фармацевтической компаниии Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества вакцины. Полномасштабное производство «Спутник V» начнется в Аргентине в июне. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить препаратом всю Латинскую Америку. В Индии нашли новый вид коронавируса 21 апреля 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия, сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария. «B.1.618 – новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», – передает РИА «Новости» слова Скарии. Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией. Мутация E484K в белке-шипе является общей для «южноафриканского», «бразильского» и «бангладешского» штаммов. При этой мутации в белке происходит замена глутаминовой кислоты лизином в аминокислотной позиции 484, что, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса. «Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии», – отметил Скария. По словам ученого, «эта линия характеризуется делецией (хромосомной перестройкой) 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо E484K и D614G в белке-шипе. Другие варианты находятся в генах ORF1ab, ORF3a, ORF7a, ORF7b и N». Он также отметил, что «доля B.1.618 в индийском штате Западная Бенгалия значительно выросла в последние месяцы». Напомним, 10 апреля в Индии зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки – 145 тыс. человек. В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса 21 апреля 2021, 11:45

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 8271 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8271 новый случай коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1988, Санкт-Петербурге – 693, Московской области – 586. Всего в стране выявлено 4 727 125 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 352 873 человек, из них 9644 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 706 человек. Накануне, 20 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8164. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 107. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин высказался об упрощении процедуры получения электронных виз иностранцами 21 апреля 2021, 13:18 Текст: Алексей Дегтярев

Приезжающие в Россию после открытия границ иностранные туристы должны иметь возможность получить электронную визу за четыре дня, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», – заявил он. Кроме того, глава государства заявил о льготных кредитах для строительства и восстановления гостиниц. «В ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры», – заявил он. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет, она будет составлять 3-5%, указал глава государства. Он назвал несколько пилотных проектов: развитие Шерегеша, горнолыжного центра Кузбасса, создание курорта «Балаклавская бухта» в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. «С учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры, например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца», – заявил Путин. При этом развитие туризма должно затронуть малые города, такие как Боровск, Гороховец, Муром, Палех, Старая Русса, Таруса, Тутаев, Кисловодск. В ходе послания президент также предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки. Также глава государства заявил, что у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку от коронавируса Путин: У России есть все, чтобы отразить угрозу эпидемии 21 апреля 2021, 13:33

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в финале обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии, у страны все для этого есть. «Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы: здравоохранения, науки, образования, промышленности. Нам, безусловно, нужно идти вперед», – сказал Путин. «Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы пред собой поставили», – добавил президент, обращаясь к гражданам России, передает РИА «Новости». Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут. За прошедшие годы выступления Путина перед законодателями продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. До этого рекорд продолжительности послания принадлежал Дмитрию Медведеву, который, будучи президентом, в 2009 году выступал почти 1 час 40 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации – около 48 минут. Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V» 21 апреля 2021, 17:38 Текст: Абдулла Шакиров

В Мексику из Москвы доставили четвертую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщило посольство России в Мехико. «В международном аэропорту Мехико рейс встретили посол России в Мексике Виктор Коронелли, генеральный директор по вопросам Европы МИД Мексики Бернардо Агилар и глава Birmex Педро Сентеро», – говорится в Twitter диппредставительства. Как сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter, новая партия составляет 200 тыс. доз «Спутника V». Он также поблагодарил за вакцину Россию и президента Владимира Путина. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса. Вакцинация препаратом началась в республике в конце февраля.