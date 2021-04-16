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Греция заявила об открытии границ для россиян с 14 мая
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Власти Греции снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.
«Мы уже начали постепенное снятие ограничений. 500 человек было предыдущим лимитом въезда, мы уже подняли его до 4000. Мы будем рассматривать и другие изменения, чтобы облегчить путешествия. Все это – по пути к 14 мая. Но с 14 мая Россия будет частью ограниченного набора стран, с которыми у нас не будет запретов по туристическим путешествиям», – цитирует ТАСС Теохариса.
По его словам, Греция готова принять россиян, которые планировали отдыхать в Турции. «Сможем сделать это так, чтобы обеспечить их безопасность, чтобы в то же время была обеспечена безопасность и наших граждан», – сказал он.
При этом министр отметил, что страна будет пускать россиян со справками о вакцине, антителах или отрицательным ПЦР-тестом.
Ранее власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 4 тыс. россиян в неделю до 19 апреля при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
«Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии
Российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, сообщил вице-премьер правительства республики Игор Матович.
«Спутник V» успешно прошел все 14 из 14 испытаний в Биомедицинском центре Академии наук Словакии», – передает слова Матовича ТАСС.
Вице-премьер заявил, что Словакия могла уже сейчас прививаться «Спутником V», однако этому помешала «политизированная позиция Государственного института по контролю лекарств [выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, поставившего под сомнение надежность] очень востребованного в мире препарата». «Одна десятая часть населения [пятимиллионной] Словакии хотят привиться только «Спутником V», – отметил Матович.
В четверг премье-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что Словакия уже в мае может начать вакцинацию российским препаратом, если он успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). По словам Хегера, «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V».
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
В РСТ объяснили резкий рост цен на отдых в Сочи
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Отдых в Сочи действительно подорожал, но это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и уменьшением количества свободных мест, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Эксперты туриндустрии рассказали, что после введения ограничений на авиасообщение с Турцией, стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50 %. Тем не менее, как только полеты снова возобновятся, есть вероятность, что цены существенно снизятся.
«Это не соответствует истине, потому что это средняя температура по больнице. То есть у одних подорожание пошло на 5 %, а у других на 100 %, из-за чего и получилось 50 %. В целом отдых действительно подорожал, причем не только в Сочи, но и в Анапе, и в Крыму на 5–7 %», – говорит Барзыкин.
Он объясняет, что это абсолютно нормальное предпраздничное повышение цен, которое происходит ежегодно. Кроме того, чем меньше остается предложений, тем выше становится цена, что также абсолютно никак не связано с тем, что россияне не смогут полететь в Турцию из-за ограничения авиасообщения.
«Это явление временное. После десятого мая цены стабилизируются. И если мы посмотрим на объем, который принимает Сочи, то увидим, что он схож с тем, сколько принимает вся Турция вместе взятая. То есть это около семи миллионов туристов принимается в год. Крым примерно столько же принимает», – сообщает собеседник.
Поэтому, по его мнению, в данной ситуации нет никакого повода для проверки Федеральной антимонопольной службой, ведь небольшое повышение цен в Сочи связано в связи с возросшим спросом и приближающимися праздниками, уверен эксперт.
«Я сам заходил, смотрел, все осталось в пределах нормы. Тем более, что не все, кто не смог полететь в Турцию, ринулись в Сочи. Туда поездку приобрели только 10–15 % туристов. Остальные отправятся на Кубу, забронировали Кипр, кто-то на дачу к себе поедет. Поэтому не вся масса ринулась на краснодарские курорты, чтобы те в связи с ситуацией в Турции существенно цены подняли. Такого нет», – убежден Барзыкин.
Тем не менее, тем, кто не приобрел отдых в Сочи заранее, а нынешнюю стоимость считает завышенной, эксперт предлагает отправиться в Крым, другие курорты Краснодарского края или Калининград по «очень хорошим ценам».
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Финляндия начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщило финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру.
«Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины», – передает сообщение РИА «Новости».
Глава министерства заявила об этом в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо.
В Финляндии зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. При этом страна, как многие страны Европы, испытывает дефицит вакцины из-за проблем с поставками.
Между тем в феврале сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС.
Уехавших на отдых в Турцию россиян предупредили о сложностях с возвращением
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Отдыхающие в Турции российские туристы, которые не успели выехать из страны до ограничения авиасообщения, будут отправлены на родину транзитом через третьи страны, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
В связи с ограничением авиасообщения с Турцией, многие российские туристы, уже столкнулись с проблемой при возвращении на родину, получив уведомления от авиакомпаний об отмене обратных рейсов. Об этом сообщает издание «Интерфакс».
«Возвращать всех россиян однозначно будут транзитом. У тех, кто летит через Стамбул, у них ситуация сложнее. Но, тем не менее, и турецкие авиалинии через третьи страны возвращают, через Минск в Россию, например. Такой алгоритм существует», – говорит Барзыкин.
Он рассказывает, что кто-то из россиян отказывается досрочно вылетать с отдыха, не соглашаясь на предложение авиакомпании обменять обратный рейс, который уже недействителен из-за прерванного авиасообщения, на действующий, что усложняет ситуацию. В таком случае туристам необходимо обратиться к своему туроператору, чтобы принять данный алгоритм.
«Если же такой алгоритм не предлагается, то перевозка будет осуществляться через Стамбул нашей авиакомпанией «Аэрофлот», которая будет вывозить тех, кто не сможет вылететь транзитом. Кстати, турецкие авиалинии предлагают изменение как пункта вылета, так и прилета, транзита, даты. То есть есть достаточно разные варианты. Но и проблемы в этом есть. Во всяком случае, этим занимаются», – заключил эксперт.
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тысяч российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тысяч россиян.
Премьер Словакии назвал сроки начала вакцинации «Спутником V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может начать использоваться в Словакии уже с мая, если успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории, сообщил премье-министр республики Эдуард Хегер на совместной конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем.
«В ближайшие дни начнется тестирование вакцины «Спутник V» в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). Если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике», – передает слова Хегера РИА «Новости».
По словам словацкого премьера, в настоящее юристы изучают соглашение о поставках российского препарата. При это Хегер отметил, что «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V». Премьер-министр Чехии в свою очередь напомнил, что Прага уже имеет предложение о поставках вакцины, и в понедельник первый вице-премьер страны Ян Гамачек отправится в Россию, чтобы предварительно договориться о контракте на получение препарата.
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
Ученые сравнили риски тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna с AstraZeneca
Вероятность возникновения церебрального венозного тромбоза после вакцинации препаратами от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и Moderna сопоставима с аналогичными рисками, вызванными применением вакцины от AstraZeneca, выяснили ученые Оксфордского университета.
У более 480 тыс. человек, привившихся вакцинами Pfizer или Moderna, тромбоз в венах головного мозга может возникнуть в четырех случаях на миллион, у привившихся препаратом AstraZeneca – пять случаев на миллион, передает РИА «Новости».
Как показало исследование, что риски образования тромбов в мозге гораздо выше у тех, кто уже переболел коронавирусом. Так, у более 500 тыс. перенесших COVID-19 церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. То есть, риск образования тромбов вследствие коронавируса в десять раз выше, чем от вакцин Pfizer или Moderna, и в восемь раз по сравнению с применением вакцины AstraZeneca. Ученые отметили, что церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших коронавирусом в возрасте младше 30 лет, а вероятность возникновения тромбов из-за COVIВ-19 в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.
Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.
Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
В Италии после вакцинации AstraZeneca умерли четыре человека
В Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщило итальянское агентство по лекарствам (AIFA).
Два из смертельных случаев связаны с тромбозом внутричерепного венозного синуса, еще два человека скончались от тромбоза кровеносных сосудов, говорится на сайте агентства.
Согласно отчету AIFA, смерть вакцинированных наступила в течение двух недель после инъекции препарата. Всего же было выявлено 62 случая тромбоза после вакцинации продуктом AstraZeneca.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.
С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.
Первые партии вакцины «Ковивак» отправлены в регионы России
Первые партии вакцины от коронавируса «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова, отправлены в российские регионы, сообщил генеральный директор Центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», – сказал он, передает ТАСС.
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Голикова пообещала скорое снятие антиковидных ограничений
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Увеличение объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», – сказала она, передает ТАСС.
По ее словам, не стоит забывать о том, что апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости в России и без пандемии. «Это сезонные инфекции, к которым может присоединяться ковид и присоединяется», – пояснила Голикова.
Она также уточнила, что число граждан, привившихся от коронавирусной инфекции в России, превысило восемь миллионов. «Наша с вами работа по вакцинации населения – это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время. Здесь была показана цифра – более восьми миллионов, сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», – сказала Голикова.
Кроме того, она добавила, что порядка 30 млн россиян смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию. «Даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», – сказала она.
Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно. «Сейчас важно эту работу развернуть, обратив особое внимание на тех граждан, которые перенесли ковид, потому что мы с вами отлично знаем, какие последствия этой болезни имеют люди, переболевшие ковидом», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России.
ФМБА получило разрешение на вторую фазу исследований препарата «Мир-19» от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19», заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости».
По ее словам, ФМБА ожидает регистрации препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19» к концу текущего года. «Сейчас начинается вторая фаза... я уверена, она займет как минимум несколько месяцев, поэтому если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего», – сказала Скворцова.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19» – препарат для профилактики и лечения COVID-19.
Ученые раскрыли способность антител альпаки бороться с новыми штаммами COVID
Антитела альпаки могут нейтрализовывать «южноамериканский», «бразильский» и «британский» штаммы новой коронавирусной инфекции, выяснили ученые из чилийского университета Austral.
Исследования антител животных проходят в биотехнологической лаборатории университета совместно с австралийскими и европейскими коллегами. На основе антител альпак исследователи намерены разработать вакцину от COVID-19 для ее применения в Латинской Америке. Поскольку ученые ограничены в финансах, разработка антител находится пока на доклинической стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на эквадорское издание El Ciudadano.
«Недавние результаты, которые мы получили совместно с Квинслендским университетом Австралии, показали, что антитело способно нейтрализовать южноафриканский и британский варианты, а также прочно связываться с шиповидным белком бразильского варианта, поэтому мы можем предсказать нейтрализующий эффект на последний вариант, которому будет дана оценка в ближайшие недели. Поэтому мы взялись за проект с еще большей силой», – рассказал ученый университета Austral Алехандро Рохас.
В январе международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему. Помимо сложных антител, альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основной для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которого извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.
Альпака – домашнее мозоленогое (подотряд млекопитающих отряда парнокопытных) животное, разводимое в Андах (Южная Америка). На сегодняшний день там обитает около 3 млн особей, большая часть из которых населяет Перу. Альпак выращивают для стрижки шерсти, из которой изготавливают одеяла, пледы и одежду, из меха животных делают предметы для дома.
Зеленский захотел нарастить турпоток в Турцию после ограничений России
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной.
По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма, передает РИА «Новости».
«Мы с ним (Эрдоганом) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из России в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», – заявил он в видеокомментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Ростуризм назвал число находящихся в Турции и Танзании российских туристов
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В Турции сейчас находятся около 50 тыс. туристов их России по линии туроператоров, в Танзании – около 4 тыс., сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», – передает слова главы ведомства РИА «Новости».
«Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тыс.», – добавила Догузова.
Напомним, Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.
Норвегия продлила приостановку использования вакцины AstraZeneca
Власти Норвегии приняли решение пока не возобновлять, но и не отказываться окончательно от использования вакцины AstraZeneca, несмотря на рекомендации экспертов исключить препарат из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов.
«Правительство полагает, что у нас нет достаточных оснований для того, чтобы принять окончательное решение. Мы должны изучить последствия влияния на здоровье всего населения, если нам придется жить с (ограничительными) мерами дольше, чем в Европе», – приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения страны Бента Хейе.
По мнению экспертов из национального института здравоохранения, необходимо исключить вакцину AstraZeneca из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов, заявил министр. Он пояснил, что правительство в настоящее время создает группу экспертов для всесторонней оценки риска использования вакцины. Отчет они представят 10 мая.
Вакцинация препаратом AstraZeneca в Норвегии была прекращена 11 марта после того, как стало известно о случаях тромбоза среди привитых.
Ранее в Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем, AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.