Греция заявила об открытии границ для россиян с 14 мая

В РСТ объяснили резкий рост цен на отдых в Сочи

Отдых в Сочи действительно подорожал, но это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и уменьшением количества свободных мест, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эксперты туриндустрии рассказали, что после введения ограничений на авиасообщение с Турцией, стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50 %. Тем не менее, как только полеты снова возобновятся, есть вероятность, что цены существенно снизятся.

«Это не соответствует истине, потому что это средняя температура по больнице. То есть у одних подорожание пошло на 5 %, а у других на 100 %, из-за чего и получилось 50 %. В целом отдых действительно подорожал, причем не только в Сочи, но и в Анапе, и в Крыму на 5–7 %», – говорит Барзыкин.

Он объясняет, что это абсолютно нормальное предпраздничное повышение цен, которое происходит ежегодно. Кроме того, чем меньше остается предложений, тем выше становится цена, что также абсолютно никак не связано с тем, что россияне не смогут полететь в Турцию из-за ограничения авиасообщения.

«Это явление временное. После десятого мая цены стабилизируются. И если мы посмотрим на объем, который принимает Сочи, то увидим, что он схож с тем, сколько принимает вся Турция вместе взятая. То есть это около семи миллионов туристов принимается в год. Крым примерно столько же принимает», – сообщает собеседник.

Поэтому, по его мнению, в данной ситуации нет никакого повода для проверки Федеральной антимонопольной службой, ведь небольшое повышение цен в Сочи связано в связи с возросшим спросом и приближающимися праздниками, уверен эксперт.

«Я сам заходил, смотрел, все осталось в пределах нормы. Тем более, что не все, кто не смог полететь в Турцию, ринулись в Сочи. Туда поездку приобрели только 10–15 % туристов. Остальные отправятся на Кубу, забронировали Кипр, кто-то на дачу к себе поедет. Поэтому не вся масса ринулась на краснодарские курорты, чтобы те в связи с ситуацией в Турции существенно цены подняли. Такого нет», – убежден Барзыкин.

Тем не менее, тем, кто не приобрел отдых в Сочи заранее, а нынешнюю стоимость считает завышенной, эксперт предлагает отправиться в Крым, другие курорты Краснодарского края или Калининград по «очень хорошим ценам».

В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация.