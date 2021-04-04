Греция продлила разрешение на въезд россиян до 19 апреля

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 4 тыс. россиян в неделю до 19 апреля при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице, говорится в межминистерском решении.

Первоначальное разрешение, согласно которому был разрешен въезд до 500 россиян в неделю, действовало с 7 по 21 сентября 2020 года, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 21 марта власти Греции увеличили квоту до 4 тыс. человек в неделю. В новом решении, которое «будет действовать с 5 апреля до 06.00 (совпадает с мск) 19 апреля», указано, что разрешен въезд на территорию Греции «максимум 4 тыс. граждан России в неделю» исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона, передает ТАСС.

Жители России должны иметь при себе отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом.

Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. По прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания (дом родственника или гостиница) до тех пор, пока не будет известен результат анализа.

Напомним, Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией с 8 февраля, рейсы выполняются из Москвы в Афины дважды в неделю. Кроме того, с 1 апреля туристы из России могут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина.

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