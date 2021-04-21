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На акцию в поддержку Навального на Камчатке пришли не более 30 человек
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На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Петропавловск-Камчатском пришли не больше 30 человек, задержания в ходе акции не проводились, сообщают очевидцы.
Аналогичная акция прошла в Магадане, на ней присутствовали не более 40 человек, которые после акции пошли гулять по центру города. Задержаний в ходе акции также не проводилось.
Накануне МВД России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.
Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных
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В Сети опубликована копия подписанного гендиректором «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления о преступлении в отношении французской компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные.
Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере.
При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован.
«Этот документ доказывает, что именно «Ив Роше» стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании, что годами пытались доказать либеральные СМИ. То есть братья Навальные развели крупную международную компанию, пользуясь служебным положением, нанесли «Ив Роше» ущерб, и те захотели разобраться по закону», – сообщает Telegram «Опер пишет...».
Алексей Навальный в 2014 году был приговорен за мошенничество по делу «Ив Роше Восток» к трем с половиной годам условно. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Олег Навальный летом 2018 года вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше».
Накануне акции оппозиции соратник Навального Милов уехал из России
Соратник Алексея Навального Владимир Милов провел на «Навальный Live» эфир вместе с Леонидом Волковым и рассказал, что накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
«Мы посоветовались с коллегами и решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы», – пояснил Милов, слова которого приводит телеканал «Дождь».
Он добавил, что сейчас занимается международными связями и добивается усиления международного давления на власти России.
Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении в России несанкционированной акции в поддержку блогера, которая пройдет, в среду, 21 апреля.
Отметим, что глава штабов Алексея Навального Леонид Волков уехал из страны в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В начале апреля Волков опроверг сообщения о своем скором возвращении в Россию.
В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
В ПАСЕ заверили в нежелании выхода России из Совета Европы
Доклады Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с осужденным за мошенничество блогером Алексеем Навальным не преследуют цель добиться выхода России из организации, заявил французский депутат Жак Мэр.
«Нет, мы хотим не этого», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности запуска так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы в случае невыполнения Россией озвученных в его докладе призывов. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и на финальном этапе при отсутствии консенсуса может привести к исключению из Совета Европы страны, в отношении которой был начат мониторинг, передает ТАСС.
«Если будет прогресс и мы увидим конкретные признаки улучшения ситуации с Навальным – его освобождение и прочее, – то в таком случае у нас не будет необходимости заходить дальше. [Если же его не освободят], то уже Комитет министров Совета Европы будет искать способы и средства. Моя цель в данном случае не добиться выхода России из Совета Европы, а добиться через диалог, чтобы Россия соблюдала свои обязательства», – отметил депутат.
По его словам, у российских властей есть несколько возможных вариантов «юридического решения, которое было бы совместимо с российским правом и удовлетворяло бы Совет Европы». «Однако не мне указывать России, что нужно делать», – добавил Мэр. Как отметил депутат, его доклад о задержании Навального в России, возможно, еще будет скорректирован и принят 22 апреля. «Затем у меня будет возможность возобновить работу над его продолжением, оно может быть готово в ближайшие месяцы, в течение полугода», – рассказал он.
Как рассказал Мэр, поездка в Россию для подготовки доклада о задержании Навального, которую депутат анонсировал еще в январе, так и не состоялась, и пока нет конкретных планов на этот счет. По его словам, российская сторона письменно ответила на ряд вопросов.
Согласно проекту резолюции ПАСЕ, который будет вынесен на голосование в четверг, ассамблея призывает освободить из тюрьмы Навального до 7 июня, когда начнется трехдневное заседание Комитета министров Совета Европы, посвященное ситуации с соблюдением прав человека в странах – участницах СЕ.
Ранее сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Сам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая накануне по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Политолог: В случае с Навальным Запад повторяет сценарий голодовок Сенцова и Савченко
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«Попытка приурочить митинг ко дню послания президента показывает, что вся эта кампания чувствует себя неуверенно», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев призыв сторонников Навального выйти на акцию протеста в поддержку голодающего блогера. При этом он отметил схожесть между Навальным и украинским режиссером Олегом Сенцовым, устраивавшим в тюрьме показную голодовку.
«Судя по многим публикациям, в послании главы государства будет анонсирован целый ряд социально значимых шагов. Наверняка будут озвучены действия власти по преодолению коронавирусных проблем. Наверняка будут объявлены и решения по развитию экономики, и названы социальные меры поддержки для многих россиян. Те, кто пытается каким-то образом «смазать» это мероприятие, проявляют себя, прежде всего, как люди, которые выступают против нужных для страны решений, в том числе фактически против мер социальной направленности. Я уверен, что наши избиратели, в большинстве своем, увидят этот факт», – предполагает президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
«Впрочем, более-менее заметное количество людей вряд ли вообще выйдет на митинг. Мы уже видели, что все рассказы сторонников Навального о сотнях тысяч, которые собираются на акции, оказались фикцией. Когда «база данных сторонников Навального», которую собирал Фонд борьбы с коррупцией появилась на прошлой неделе в Сети, стало очевидно, что она представляет из себя просто обман. Выяснилось, что некоторые люди, помеченные как потенциальные участники протестных митингов в конкретных населенных пунктах, там вообще не проживают. Часть базы просто украдена из других источников, – полагает эксперт. – Так что, даже чтобы сделать картинку для западных телеканалов, организаторам вряд ли удастся собрать мало-мальски значимую толпу».
Организаторы митинга, в большинстве своем, уже перебрались на Запад, живут в комфорте, и теперь оттуда собираются посылать молодежь, в том числе и несовершеннолетних, на противоправные акции, подчеркивает Григорьев. «Это довольно-таки подлая тактика. Помните, как Навальный обещал всем, кто будет выходить на запрещенные митинги и нарвется на административный штраф, компенсировать эти расходы за счет выигрыша в ЕСПЧ? Но таких случаев в реальности не было, никому ничего не компенсировали», – отметил член ОП.
«Понятно, что Россия – это не Америка. Наша полиция не станет отстреливать или душить участников незаконного митинга. Но административную ответственность манифестанты могут понести, особенно, если будут перекрывать дороги. И очевидно, что молодые люди, которые все же сочтут нужным выйти на митинг в среду, вполне могут испортить себе жизнь этим правонарушением», – предупредил Григорьев.
Политолог видит явные параллели межу голодовкой Навального и отказом от приема пищи отбывавшего тогда 20-летний срок за планирование взрывов в Симферополе украинского режиссера Олега Сенцова, который вел голодовку на протяжении 145 дней. «Западные страны раскручивают стандартные шаблонные схемы, несмотря не внешнюю разницу между двумя персонажами.
Если «кинорежиссер» Сенцов собирался провести явный теракт в Крыму, то Навальный хотел политически взорвать нашу страну. Но оба они, будучи за решеткой, апеллировали к «общественному мнению», жаловались на свое здоровье адвокатам, устраивали показные голодовки.
В случае с Сенцовым – точно фейковые, поскольку этот режиссер заявлял, что голодал несколько месяцев подряд, а такое просто физически невозможно. Аналогичная история в свое время была и с Надеждой Савченко. Из этих преступников начинают лепить образы страдальцев, им начинают активно «сострадать» наши либеральные деятели в унисон с западными политиками», – говорит Григорьев.
При этом те же самые либералы или западные правительства отчего-то не выражали озабоченности по поводу здоровья заключенного Джулиана Ассанжа, здоровья политзаключенных, сидящих в украинских тюрьмах, а ведь они там подвергались явному насилию. «Ни Белый дом, ни наши «правозащитники» не пытаются узнать про здоровье американцев, посаженных в тюрьму за митинг у Капитолия. Все их «человеколюбие» сосредоточилось на Навальном, как ранее – на Сенцове. Они делают это затем, чтобы набрать очки в глазах антироссийской аудитории, которая в США и Британии традиционно велика», – заключил Григорьев.
Как сообщалось, в конце марта Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области объявил голодовку, «с требованием пустить приглашенного врача». Позднее соратники Навального, в том числе глава «штабов Навального» Леонид Волков, анонсировали на среду 21 апреля уличную акцию в поддержку блогера. Поводом для акции стали сообщения сторонников Навального о том, что его состояние здоровья в результате голодовки ухудшилось.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.
В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному, сообщил по этому поводу в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Генеральная прокуратура уже предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. МВД также призывает россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.
Тем временем соратник Навального Владимир Милов накануне акции уехал на Запад, по его версии, – чтобы не подвергать себя опасности ареста. Леонид Волков уехал из страны еще в августе 2019 года после того, как СК завел уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (По решению Минюста включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). В феврале Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Волкова. Ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Прокуратура Москвы собрала доказательства экстремистской деятельности ФБК и штабов Навального
Прокуратура Москвы представила в Мосгорсуд материалы, из которых следует, что Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (включены в России в реестр НКО-иноагентов) и штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность.
Ведомство напомнило, что 16 апреля обратилось в Московский городской суд с административным исковым заявлением о признании некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального» экстремистскими и запрете их деятельности.
«В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.
Там указали, что эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России.
«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции». В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций «ФБК», «ФЗПГ» и движения «Штабы Навального», – добавили в ведомстве.
В понедельник Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями. В иске столичная прокуратура указала, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.
Навального в колонии посетили терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр
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Отбывающего наказание во Владимирской колонии №2 блогера Алексея Навального посетили сразу несколько специалистов, сообщил источник в региональном управлении ФСИН.
Навального посещали гражданские специалисты, в числе которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр, пишут «Известия». Блогеру делали МРТ, УЗИ, ЭКГ, а также электронейромиографию нижних конечностей, поскольку он жаловался на онемение ног.
По результатам Навальному был назначен курс капельниц с глюкозой, белками, аскорбиновой кислотой, витаминами B1, B6 и B12. Сделано это с его согласия, уточнил источник.
В этот же день в региональном управлении ФСИН сообщили о решении перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных. Там отметили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное. При этом в понедельник личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу.
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Окулист Навального назвала его здоровым
Личный окулист осужденного блогера Алексея Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу.
«Переводить здорового человека в больницу, где отделения разные, но все пациенты лежат с туберкулезом, это совсем жесть», – написала Васильева в Twitter.
Напомним, пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Навального экстремистской организацией
Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) экстремистской организацией, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
«В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими», – передает слова представителя Мосгорсуда РИА «Новости».
Решение о принятии иска к производству на данный момент еще не принято, дата рассмотрения не назначена.
Эксперты пояснили, что в случае признания этих НКО экстремистскими организациями, они больше не смогут работать в России. Также будет запрещена вся символика, а СМИ будут обязаны отмечать при упоминании таких организаций, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и обычным участникам и жертвователям.
Сегодня в список запрещенных экстремистских организаций включены 83 объединения общественного и религиозного толка.
В своем иске столичная прокуратура указала, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.
Активистка «Голоса Беслана» передумала голодать в поддержку Навального
В четверг «Новая газета» опубликовала информацию о том, что
сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева якобы намерена голодать в поддержку блогера Алексея Навального. Данное сообщение было построено на посте Кесаевой в соцсети, который к моменту публикации в газете уже был удален.
Как сообщает паблик «Народные новости Владикавказа» , в понедельник в 14:40 на сайте «Новой газеты» появился текст под загаловком «Наши дети тоже были в заложниках», сообщавший, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане - Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева, - объявили голодовку в знак солидарности с блогером Алексеем Навальным. Отмечается, что к этому времени активистки «Голоса Беслана» уже отказались от нее, а Элла Кесаева удалила сообщения об этом из своих социальных сетей.
Как сообщалось, в конце марта Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области объявил голодовку, «с требованием пустить приглашенного врача». Позднее соратники Навального, в том числе глава «штабов Навального» Леонид Волков, анонсировали на среду 21 апреля уличную акцию в поддержку блогера. Поводом для акции стали сообщения сторонников Навального о том, что его состояние здоровья в результате голодовки якобы ухудшилось. В понедельник стало известно, что блогера посетили терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр.
Пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила на это, что он здоров, и переводить его в больницу не было необходимости.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Политолог Максим Григорьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил схожесть между Навальным и украинским режиссером Олегом Сенцовым, устраивавшим в тюрьме показную голодовку.
В «слитой» базе сторонников Навального оказались их личные данные
«Слитая» информация о пользователях Сети, зарегистрировавшихся на акцию в поддержку блогера Алексея Навального, содержит персональные данные, следует из сообщения телеканала «Дождь».
Ранее соратники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, желающие присоединиться к ней могли зарегистрироваться на сайте мероприятия. При этом сторонников Навального уличили в накрутке данных на сайте в поддержку блогера. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей, передает «Интерфакс».
Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Иван Жданов заявил, что «слитая» информация – «это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных». Однако людям, которые зарегистрировались на митинг, в ночь на 19 апреля пришло еще одно письмо от тех, кто получил доступ к базе. В нем говорится, что слова Жданова – это обман.
В качестве доказательства в письме содержатся личные данные. Так корреспондент «Дождя» получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», – говорится в письме.
Соратник Навального Леонид Волков заявил, что утечка базы электронных адресов сторонников Навального связана с действиями бывшего сотрудника ФБК. «У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера», – сказал Волков в эфире канала «Навальный Live».
По его словам, в фонде после увольнения сотрудника не учли, что у него остался доступ к логам почты. Волков принес извинения за произошедшее, но не уточнил имени и должности этого сотрудника.
ОЗХО объяснила срыв визита в Россию по делу Навального
Визит специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Россию в свете инцидента с Алексеем Навальным не состоялся, поскольку запрос Москвы по его организации «не соответствовал требованиям», заявил гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас, не уточнив, о каких именно требованиях идет речь.
«В отношении дела господина Алексея Навального, я сообщил в ноябре относительно просьбы, полученной мною от России по поводу посещения страны... Произошел обмен письмами в связи с этой просьбой между секретариатом и Российской Федерацией с октября по декабрь 2020 года для определения юридических, технических, логистических параметров данного посещения. Вся эта корреспонденция доступна на сайте. Поскольку данная просьба [России] не смогла соответствовать требованиям для того, чтобы секретариат мог оказать помощь России так же, как она оказывала помощь другим государствам-участникам, это посещение не состоялось», – передает его слова РИА «Новости».
Ариас никак не пояснил, каким именно требованиям не соответствовал запрос российской стороны.
Ранее российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия предлагала ОЗХО провести исследование анализов Навального на базе российской лаборатории, сертифицированной самой организацией. Соответствующее предложение Москва направила в ОЗХО осенью. Однако в ОЗХО, как сообщил постпред, ответили: «Нет – не можем». Шульгин сказал, что в ОЗХО «фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия».
Напомним, в августе 2020 года Навальный попал на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
В конце февраля компетентные органы Германии в пятый раз отказались отвечать на запрос Москвы по ситуации с Навальным.
Кремль не стал комментировать угрозы США из-за Навального
В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Алексею Навальному, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на такие предупреждения от США.
Так он прокомментировал слова советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального.
Песков также указал, что Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о «критическом» состоянии Алексея Навального, передает РИА «Новости».
«Мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии», – сказал Песков.
Ранее пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Навального переведут в стационар больницы для осужденных
Медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области.
«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Эксперт: Оппозиции нужен международный скандал с Навальным
Осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального за последнее время осматривали девять медиков, причем большинство из них были приглашенными специалистами. Однако представители оппозиции все равно не удовлетворены, ибо им осмотр Навального не нужен, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.
«За два последних месяца Навального врачи осматривали 11 раз. Для этого было задействовано девять специалистов. Но важно совсем другое. Только три из них были «тюремные». Остальные шесть – это как раз те самые, приглашенные», – написал он в своем Telegram-канале.
«Но все равно, это не те! Им нужен не осмотр Навального, а скандал! Международный повод», – пояснил Карнаухов.
По мнению эксперта, Навальный, «похоже даже не человек, это просто проект, в рамках которого идет атака на Россию».
Напомним, в источник в УФСИН сообщал, что во Владимирской колонии №2 Навального посетили сразу несколько специалистов. К нему приходили гражданские специалисты, в числе которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Блогеру делали МРТ, УЗИ, ЭКГ, а также электронейромиографию нижних конечностей, поскольку он жаловался на онемение ног.
В этот же день в региональном управлении ФСИН сообщили о решении перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных. Там отметили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное. При этом в понедельник личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу.
В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт.
В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.
Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.