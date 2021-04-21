В США признали уязвимость американской армии перед Россией

В счетной палате США признали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, следует из отчета ведомства.

В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников, передает RT.

«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», – указывается в документе.

В частности, фиксируется сравнительное снижение показателей боеготовности на «море», хотя отмечается усиление на «земле». Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.

Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64.

По космической сфере в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.

Отметим, что американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.

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