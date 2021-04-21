В США признали уязвимость американской армии перед Россией

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21 апреля, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма
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Творчество Моргенштерна – это подражание реперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит всю ту же нищету и криминал.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В США признали уязвимость американской армии перед Россией
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В счетной палате США признали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, следует из отчета ведомства.
В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников, передает RT.
«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», – указывается в документе.
В частности, фиксируется сравнительное снижение показателей боеготовности на «море», хотя отмечается усиление на «земле». Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.
Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64.
По космической сфере в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.
Отметим, что американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет выглядеть битва России и США в космосе.
Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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Советский дипломат сказал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США
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«Отъезд американского посла в Вашингтон не будет лишним, поскольку сейчас определяется дальнейшая судьба российско-американских отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя отъезд американского посла в Вашингтон для консультаций после настоятельных рекомендаций со стороны Москвы.
«Время от времени столицы отзывают своих послов для политических консультаций. Это общепринятая практика. В одних случаях это связано с подготовкой к каким-то серьезным переговорам. Но бывают и выезды совершенно иного качества – когда МИД демонстративно вызывает своего посла в качестве знака неудовлетворения поведением своего партнера на международной арене», – отметил экс-замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН Александр Белоногов.
«Ситуация, когда Москва вызывает своего посла из Вашингтона и настаивает на краткосрочном отъезде посла США, отвечает двум обозначенным выше целям. Кроме того, с участием посла иногда необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки после «смены караула» в одной из стран», – пояснил собеседник.
«Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения двух стран. Новой администрации США и президенту Джо Байдену полезно из первых уст узнать мнение посла, представляющего интересы Соединенных Штатов в России», – считает дипломат.
При этом Белогонов не считает, что отношения России и США в настоящее время ухудшаются. «Плохие отношения между странами наступили гораздо раньше. Но есть и позитивные моменты в виде телефонных разговоров между главами государств и другими высокопоставленными лицами. Кроме того, на столе переговоров по-прежнему остается предложение президента России касательно встречи пятерки лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – добавил собеседник.
«Потому отсутствие послов едва ли мешает развиваться нашим отношениям. Никто не скрывает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся консультации по ряду вопросов, в частности, по стратегическим вооружениям. Эта тема является сердцевиной отношений между нашими державами», – убежден Белоногов. «Но, безусловно, сейчас российско-американский диалог достиг низкой точки, в связи с чем в обеих столицах будет решаться вопрос, что делать дальше», – заключил дипломат.
Во вторник посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. В Госдепе сообщили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и выступил с противоречивыми заявлениями, которые не вызвали доверия в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом подобные действия Вашингтона отразятся на российской экономике.
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Американский адмирал рассказал об отставании ядерного комплекса США от России
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Процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая в комитете Сената по делам Вооруженных сил.
По мнению адмирала, Россия является «ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая в настоящее время составляет около 80%», передает ТАСС.
«Легче описать то, что они (Россия) не модернизируют: ничего. Под это (модернизацию) попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Ричард.
Как подчеркнул адмирал, в части модернизации ядерного оружия США «находятся на нуле».
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Россия официально ограничила зону полетов над Крымом и Черным морем
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Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом, следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).
Всего Россия издала три NOTAM. Они с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается, передает ТАСС.
Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11,9 тыс. метров (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других – выше 6,1 тыс. метров, а где-то перекрытие зон от уровня моря.
Ранее сообщалось, что по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями.
В США испугались российского «оружия апокалипсиса»
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В России продолжаются испытания устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой, которая может стать серьезной угрозой для США, сообщил журнал Popular Mechanics.
По данным издания, беспилотный подводный аппарат будет обладать почти неограниченной дальностью действия и сможет быстро приближаться к целям на побережье США. Тесты дрона продолжатся в этом году, а развертывание оружия, согласно планам, состоится в течение десятилетия, передает РИА «Новости».
Поначалу «Посейдон» описывали как гигантскую торпеду или даже большую подводную лодку без экипажа. По словам экспертов, она может самостоятельно путешествовать через Тихий и Атлантический океаны, неся ядерную установку. Высокая скорость затруднит ее перехват.
Затем стало известно, что «Посейдон» получит термоядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн: это вдвое больше, чем у известной «Царь-бомбы». При взрыве у побережья она затопила бы близлежащий город радиоактивным цунами. По последним оценкам, ее мощность составит только 2 мегатонны, что не помешает нанести серьезный ущерб прибрежной цели.
Критики, как отметили авторы статьи, неоднократно высмеивали «Посейдон», называя его мифом и блефом, однако «теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса».
В прошлом году помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон обеспокоен разработкой в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта.
Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне
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Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия.
«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости».
«Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace.
«Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous.
«Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1.
Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила.
В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой.
В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины.
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Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов
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«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря.
«Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.
По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев.
Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев.
Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое».
Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел.
В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения».
Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
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В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату
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Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости».
«И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента.
Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом.
«Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля.
Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле.
В Госдепе США не заметили провокаций Украины на границе с Россией
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что украинские власти не причастны к провокациям на границе с Россией.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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В Госдепе объяснили возвращение американского посла из России в США
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американский посол Джон Салливан возвращается из Москвы в Вашингтон для встречи с семьей и проведения консультаций с представителями администрации Джо Байдена.
«Послушайте, я позволю российскому правительству выступать с любыми советами, которые они дают послу. Он возвращается домой, чтобы провести консультации с [американской] администрацией, сделать перерыв, чтобы повидаться с семьей», – приводит ТАСС ответ руководителя пресс-службы Госдепартамента США на многочисленные вопросы о том, покинул ли Салливан Москву по рекомендации российской стороны.
Отвечая на вопросы о консультациях американского посла в российском внешнеполитическом ведомстве, Прайс подчеркнул, что Салливан «не был выслан». «Послу не было приказано покинуть страну. Посол возвращается сейчас в подходящее время, чтобы провести здесь консультации, чтобы увидеть свою семью. Я ожидаю, что в ближайшие недели он снова вернется в Москву», – повторил американский дипломат.
«Это, конечно, подходящее время для возвращения посла. Он является неотъемлемым членом команды, в то время как новая администрация стремится выработать новый подход к Москве, так как мы участвовали в процессе планирования политики в отношении действий, которые были предприняты в последние недели, включая санкции, в том числе то, что вы видели на прошлой неделе. И сейчас, со всем этим позади нас, наступает хорошее время для того, чтобы посол вернулся, чтобы провести эти консультации, чтобы он смог увидеть свою семью. Без сомнений, важно, и я ожидаю, что он вернется в Москву в ближайшие недели», – сказал дипломат.
Накануне в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций.
Напомним, 16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», – сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны России, передает РИА «Новости».
В частности, по словам министра, «в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии». «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов», – сказал он.
Шойгк отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий. Наряду с развитием военной инфраструктуры, как отметил глава Минобороны, продолжается обеспечение военнослужащих жильем. «В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырех жилых домов на 528 квартир в Махачкале», – сказал министр.
По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
Кроме того, Шойгу подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а США и НАТО «продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря».
По оценке министра, «военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной». «Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», – добавил глава Минобороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска войск Североатлантического альянса и США к российским границам ведет к очередному витку напряжения.
Напомним, 9 апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Между тем МИД Сирии выступил с осуждением шагов США и Североатлантического альянса по переброске дополнительных сил к границам России.
Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США
Президент Владимир Путин примет решение о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет», – передает его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Запад должен отказаться от массового антироссийского психоза. «Тут просто, наверное, можно призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые есть», – заявил он.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Истребители Дании, ФРГ и Финляндии сопроводили ракетоносцы России над Балтикой
Дания, Германия и Финляндия поднимали воздух истребители для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщило Минобороны России.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, известные среди летчиков под прозвищем «Белый лебедь», совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии», – уточнили в российском военном ведомстве. Полет продолжался около восьми часов.
Между тем экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Отмечается, что полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В конце марта российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями.
МИД: Говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано
Говорить о месте и времени возможной встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена преждевременно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Этот вопрос (о встрече) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США», – отметил Рябков.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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