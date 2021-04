Роскосмос рассказал о постепенном выходе из проекта МКС В НАСА заявили о сотрудничестве с Россией по безопасной работе МКС 21 апреля 2021, 07:47 Текст: Антон Никитин

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) продолжит тесное сотрудничество с Россией над обеспечением безопасной работы Международной космической станции (МКС), сообщила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц. «НАСА и Роскосмос работали и продолжат тесно работать как партнеры над тем, чтобы безопасным образом проводить операции на МКС», – приводит слова Ширхольц ТАСС. При этом официальный представитель американского космического ведомства посоветовала обратиться в Роскосмос относительно «всех конкретных деталей их будущего плана», не став комментировать его от лица НАСА. «Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере по 2024 год, как и НАСА, а также японское, европейское и канадское космические агентства», – добавила также она. Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США. Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости». Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Обнародовано заявление «Ив Роше» по делу о мошенничестве братьев Навальных 20 апреля 2021, 15:32

В Сети опубликована копия подписанного гендиректором «Ив Роше Восток» Бруно Лепру заявления о преступлении в отношении французской компании «Ив Роше», за которое были осуждены братья Алексей и Олег Навальные. Документ, как следует из фото, был подан на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников «Ив Роше Восток» заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Главное подписное агентство». В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с этим «Ив Роше Восток» с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном размере. При этом в 2012 году ряд журналистов, выступая в защиту Навального, утверждали, что заявления от «Ив Роше» якобы не существует. Представители российского отделения французской компании также заявляли, что не подавали жалобы и судебные иски, в которых фигурировали бы братья Навальные. Отметим, что в заявлении, подписанном Лепру, действительно не фигурируют братья Навальные, однако сам факт обращения в СК задокументирован. «Этот документ доказывает, что именно «Ив Роше» стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании, что годами пытались доказать либеральные СМИ. То есть братья Навальные развели крупную международную компанию, пользуясь служебным положением, нанесли «Ив Роше» ущерб, и те захотели разобраться по закону», – сообщает Telegram «Опер пишет...». Алексей Навальный в 2014 году был приговорен за мошенничество по делу «Ив Роше Восток» к трем с половиной годам условно. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Олег Навальный летом 2018 года вышел из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где провел три с половиной года после приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше». В Молдавии заявили, что склад боеприпасов в Чехии взорвал не Николае Попа 20 апреля 2021, 19:00

Молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, является фальшивым, Агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу. «В контексте появившейся в СМИ информации о паспорте гражданина Молдавии, выданном на имя Николае Попы, рожденного 18 июля 1979 года, Агентство государственных услуг сообщает, что в государственном регистре населения Молдавии не существует человека с указанными данными. Паспорт гражданина Молдавии с номером A3194368 был выдан на имя другого человека», – передает сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости». Власти Молдавии проводят внутреннее расследование в связи с появившейся в СМИ информацией об использовании российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым молдавского паспорта. Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будет анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу. Российские суда начали стягиваться к месту укладки «Северного потока – 2» 20 апреля 2021, 15:31 Текст: Абдулла Шакиров

Российские суда снабжения начали стягиваться к трубоукладчику «Академик Черский», который готовится к укладке участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщил сервис отслеживания судов MarineTraffic. В непосредственной близости от трубоукладчика находятся суда «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери», передает ТАСС. Координаты «Академика Черского» соответствуют координатам первой точки укладки газопровода, утвержденным Морским управлением Дании, отмечается в сообщении. В начале апреля «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2». Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига. Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96 20 апреля 2021, 12:30

«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ. «Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства. В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он. «Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт. «Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник. Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум. «Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум. Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных. В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию» 20 апреля 2021, 09:17

Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны, заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию». «Фактически русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», – заявил Непран в своем блоге на портале «Обозреватель». По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Он отметил, что большую беду представляет то, что потеряв газотранспортную систему (ГТС), Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой. Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По мнению вице-президента ТППУ, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять ГТС как последний рычаг влияния на мировую политику. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер. Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов 20 апреля 2021, 17:41

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты. «Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, который их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – передает заявление чешского министра ТАСС. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что Прага готовит меры в отношении России после решения Москвы выслать 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства России персонами нон грата. «Мы с господином вице-премьером обсуждали дальнейшие шаги по отношению к России. Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к России]», – сказал глава правительства Чехии. Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений. Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины 20 апреля 2021, 11:00

Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных. Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС. Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму». Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства». Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы. В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ 20 апреля 2021, 17:49

Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram. По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он. Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков. В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты. Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ. В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией 20 апреля 2021, 12:27 Текст: Алина Назарова

Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери. «У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости». По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек. Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек. Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева. Боровой рассказал новую версию гибели Дудаева 20 апреля 2021, 11:22

Российский политик Константин Боровой, называющий себя другом первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева, изменил свою версию событий в день его гибели. В частности, Боровой заявил, что ракетный удар по чеченскому лидеру был совершен через два часа после их разговора по спутниковому телефону, а не в момент беседы. «Знаете, то, что Алла (вдова Джохара Дудаев) рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты», – сказал Боровой интервью «Ленте.ру». По его словам, Дудаев рассказывал ему, что с помощью специального кабеля относил трубку на расстояние около 50 метров от телефонного аппарата. «Он мне звонил, ему звонить было невозможно – такой телефон был. Он говорил, что на него во время разговора совершаются покушения. Видимо, в тот день он не воспользовался этим кабелем. У меня было ощущение, что он погиб примерно через два часа после разговора со мной. То есть он с кем-то еще разговаривал», – вспомнил Боровой. При этом ранее он утверждал, что связь прервалась прямо во время его разговора с Дудаевым, о чем в 2011 году писала «Комсомольская правда». В прошлом году последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов рассказал газете ВЗГЛЯД, как ликвидация президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева в 1991 году оказалась сорвана по вине первого президента России Бориса Ельцина. Напомним, Дудаев был первым президентом провозглашенной Ичкерии, в 1991 году провозгласил независимость республики от РСФСР и СССР, что и послужило началом первой чеченской войны, в результате которой в декабре 1994 года Россия ввела войска в Чечню. Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы на складах в Врбетице не являются терактом 20 апреля 2021, 15:18

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Об этом заявил генпрокурор Чехии Павел Земан. Как отметил Земан, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. «По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», – написал он в своем Twitter. По словам генпрокурора Чехии, «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ». Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет». Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма. Он также отметил, что Россия не нападала на Чехию. Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию. Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белого медведя-сироту в зоопарке Екатеринбурга убил мячик посетителя 20 апреля 2021, 18:35

В екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, которому кинули в вольер детскую игрушку, сообщили в пресс-службе городского учреждения. «Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», – цитирует сообщение зоопарка РИА «Новости». Там добавили, что Умка родился в дикой природе и рано остался без матери, его подобрали у поселка Биллингс в Чукотском автономном округе, на него напала стая поселковых собак. Он четыре месяца прожил в сарае, в апреле 1998 года его решили перевезти. Его доставили самолетом из Чукотки в Москву, после чего – на Урал, и Умка поселился в екатеринбургском зоопарке. В мае 2020 года в Москве в возрасте 84 лет умер миссисипский аллигатор Сатурн, которого якобы любил Адольф Гитлер. Синоптик рассказал о погоде на майские праздники 20 апреля 2021, 11:56

На майские праздники в России погода будет нестабильна: в первые – достаточно прохладной, а ко вторым намечается потепление, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в мае граждан Москвы и Центральной России ожидают климатические качели. Он уточнил, что в начале месяца будет достаточно прохладно, а позже произойдет перелом в сторону стабилизации и даже превышения нормы. «Первые майские праздники будут холодными с кратковременными дождями и температурой в дневные часы не выше плюс 5–10 градусов. А вот вторые майские праздники с большей долей вероятности больше будет довольно тепло, ближе к норме, в пределах плюс 10-15 градусов», – говорит Леус. Если говорить конкретно о Москве и Московской области, то температура в первые дни последнего весеннего месяца будет чуть выше, +7–12 градусов в дневные часы и временами с дождями, а вторые майские праздники уже будут более теплыми. Температура в эти дни будет держаться в пределах 12–17 градусов. «Климатические качели – это термин, обозначающий сильную нестабильность погоды. Такое явление мы наблюдаем в течение всей зимы и прошедшей первой половине весны, за все это время у нас не было длительных периодах тепла или холода. Три-четыре дня и резкая смена погоды. Такое колебание с резкой сменой погоды сохранится до конца весны», – рассказывает синоптик. Причем сложно сказать, почему в этом году синоптическая ситуация складывается именно таким нестабильным способом, продолжает специалист. Он подчеркивает, что ничего необычного для переходных периодов нет, а весна и осень в принципе характерны быстрым перемещением атмосферных образований, соответственно, быстрой и частой сменой погоды. То есть это идет переход атмосферы из зимнего состояния в летнее, что и дает такой результат. «И, поскольку в этот период наблюдается колебание атмосферного давления, колебание влажности воздуха, все это, безусловно, влияет на метеозависимых людей», – подытожил Леус, добавив, что точные прогнозы на май составлять еще рано, поэтому все цифры, которые он назвал, являются предположительными. Ранее в Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщили, что во всей России ожидается теплый май с небольшими периодами похолодания. Также там отметили, что в большинстве регионов среднесуточная температура будет держаться в пределах нормы. Суд в Гааге не получил спутниковые снимки от США по делу MH17 20 апреля 2021, 10:03 Текст: Евгения Шестак

Окружной суд в Гааге так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, расследование дела продолжается, сообщила судья Мария Кнайф. «Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании... Как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу», – сказала судья в интервью РИА «Новости». Голландский суд ранее неоднократно направлял США запрос о спутниковых снимках места авиакатастрофы, однако ответа так и не было получено. Также Кнайф отметила, что Окружной суд Гааги до конца года не планирует выносить приговоры фигурантам дела о крушении Boeing, поскольку впереди еще много работы. «На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», – сказала судья. По ее словам, суд намерен начать рассмотрение дела по существу в июне, а предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду. Кнайф подчеркнула, что судебные слушания по существу дела могут начаться до завершения всего расследования. Начало разбирательства дела по существу запланировано на 7 июня 2021 года. Ранее суд в Нидерландах опросил представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.