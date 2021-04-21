На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений с Россией будет иметь ряд негативных последствий для Киева, заявил украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

По словам Рудякова, дипотношения между Россией и Украиной существуют лишь формально, а контакты минимизированы практически полностью, передает РИА «Новости».

«И поскольку эта ситуация длится уже несколько лет, то понятно, что ни украинская, ни российская стороны в разрыве не заинтересованы. Ведь разрыв отношений – это серьезный шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться», – сказал политолог изданию «Главред».

Он отметил, что разрыв дипломатических отношений с Россией может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Украины с целой группой стран, которые имеют связи с Москвой.

«Кроме того, к этому может негативно отнестись и Китай, который после инцидента с «Мотор Сич» присматривается к нашим действиям с двойным и даже тройным интересом. То есть даже если Украина захочет это сделать, то ей просто не дадут», – заявил Рудяков.

По его словам, также данное решение негативно скажется на примерно 2,5 млн украинцах, которые ездят в Россию на заработки или же временно там проживают.

В понедельник группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призвала президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией. Позже в партии Зеленского открестились от призыва разорвать дипотношения с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Украина угрожает разорвать дипотношения с Россией.

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