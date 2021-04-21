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21 апреля, среда | Последнее обновление — 03:59 | vz.ru
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В Госдепе объяснили возвращение американского посла из России в США
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американский посол Джон Салливан возвращается из Москвы в Вашингтон для встречи с семьей и проведения консультаций с представителями администрации Джо Байдена.
«Послушайте, я позволю российскому правительству выступать с любыми советами, которые они дают послу. Он возвращается домой, чтобы провести консультации с [американской] администрацией, сделать перерыв, чтобы повидаться с семьей», – приводит ТАСС ответ руководителя пресс-службы Госдепартамента США на многочисленные вопросы о том, покинул ли Салливан Москву по рекомендации российской стороны.
Отвечая на вопросы о консультациях американского посла в российском внешнеполитическом ведомстве, Прайс подчеркнул, что Салливан «не был выслан». «Послу не было приказано покинуть страну. Посол возвращается сейчас в подходящее время, чтобы провести здесь консультации, чтобы увидеть свою семью. Я ожидаю, что в ближайшие недели он снова вернется в Москву», – повторил американский дипломат.
«Это, конечно, подходящее время для возвращения посла. Он является неотъемлемым членом команды, в то время как новая администрация стремится выработать новый подход к Москве, так как мы участвовали в процессе планирования политики в отношении действий, которые были предприняты в последние недели, включая санкции, в том числе то, что вы видели на прошлой неделе. И сейчас, со всем этим позади нас, наступает хорошее время для того, чтобы посол вернулся, чтобы провести эти консультации, чтобы он смог увидеть свою семью. Без сомнений, важно, и я ожидаю, что он вернется в Москву в ближайшие недели», – сказал дипломат.
Накануне в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций.
Напомним, 16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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Посол США вернется в Вашингтон для консультаций по совету Москвы
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Посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Советский дипломат сказал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США
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«Отъезд американского посла в Вашингтон не будет лишним, поскольку сейчас определяется дальнейшая судьба российско-американских отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя отъезд американского посла в Вашингтон для консультаций после настоятельных рекомендаций со стороны Москвы.
«Время от времени столицы отзывают своих послов для политических консультаций. Это общепринятая практика. В одних случаях это связано с подготовкой к каким-то серьезным переговорам. Но бывают и выезды совершенно иного качества – когда МИД демонстративно вызывает своего посла в качестве знака неудовлетворения поведением своего партнера на международной арене», – отметил экс-замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН Александр Белоногов.
«Ситуация, когда Москва вызывает своего посла из Вашингтона и настаивает на краткосрочном отъезде посла США, отвечает двум обозначенным выше целям. Кроме того, с участием посла иногда необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки после «смены караула» в одной из стран», – пояснил собеседник.
«Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения двух стран. Новой администрации США и президенту Джо Байдену полезно из первых уст узнать мнение посла, представляющего интересы Соединенных Штатов в России», – считает дипломат.
При этом Белогонов не считает, что отношения России и США в настоящее время ухудшаются. «Плохие отношения между странами наступили гораздо раньше. Но есть и позитивные моменты в виде телефонных разговоров между главами государств и другими высокопоставленными лицами. Кроме того, на столе переговоров по-прежнему остается предложение президента России касательно встречи пятерки лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – добавил собеседник.
«Потому отсутствие послов едва ли мешает развиваться нашим отношениям. Никто не скрывает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся консультации по ряду вопросов, в частности, по стратегическим вооружениям. Эта тема является сердцевиной отношений между нашими державами», – убежден Белоногов. «Но, безусловно, сейчас российско-американский диалог достиг низкой точки, в связи с чем в обеих столицах будет решаться вопрос, что делать дальше», – заключил дипломат.
Во вторник посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. В Госдепе сообщили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и выступил с противоречивыми заявлениями, которые не вызвали доверия в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом подобные действия Вашингтона отразятся на российской экономике.
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Американский адмирал рассказал об отставании ядерного комплекса США от России
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Процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая в комитете Сената по делам Вооруженных сил.
По мнению адмирала, Россия является «ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая в настоящее время составляет около 80%», передает ТАСС.
«Легче описать то, что они (Россия) не модернизируют: ничего. Под это (модернизацию) попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Ричард.
Как подчеркнул адмирал, в части модернизации ядерного оружия США «находятся на нуле».
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины
США хотят лучше понять, каковы намерения России в отношении Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, призвав Москву быть более транспарентной.
Он призвал Россию «прояснить свои намерения», «прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентной в том, что делает». Кирби считает, что у границ Украины российских войск сейчас «определенно больше, чем в 2014 году». «Русские объясняли это учениями, но для нас это не совсем очевидно», – приводит его слова РИА «Новости».
Кирби также заявил, что сами США перебросили американские истребители в Польшу в рамках учений, «это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», а «вполне рутинная» операция – у США есть «ротационное присутствие в Польше». По его словам, переброска истребителей – «часть этого ротационного элемента подготовки», передает ТАСС.
Напомним, Кирби уже не раз выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату
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Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости».
«И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента.
Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом.
«Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля.
Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле.
Украинский генерал посоветовал не надеяться на Запад в вопросе Донбасса
Конфликт на востоке Украины в определенной мере отвечает интересам Запада, но воевать за Киев он не будет, заявил экс-глава СБУ, бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко.
«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России», – передает РИА «Новости» слова Смешко в эфире телеканала «Наш».
По его словам, противостояние в Донбассе отвечает интересам стран Запада, при этом они не знают, как обеспечить решение конфликта. «Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», – указал генерал.
Напомним, аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон заявил, что прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев.
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США не исключили появления «театра конфликта» в Арктике из-за влияния России
Растущее влияние России и изменения климата могут привести к появлению «нового театра конфликта» в Арктике, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил, что «изменения климата могут создать новые театры конфликта». Блинкен отметил, что в феврале «российский газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем». Он указал, что еще недавно «этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году», но «Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня», и «этот период становится все дольше».
Блинкен сказал, что «Россия эксплуатирует эти изменения», стремясь «установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе один – в 300 милях от Аляски». Кроме того, по его словам, «Китай также повышает свое присутствие в Арктике», передает РИА «Новости».
Госсекретарь заявил, что США «поместят климатический кризис в центр внешней политики» и стратегии нацбезопасности, но это не значит, что американская сторона будет игнорировать «плохое поведение» других государств, если те продемонстрируют «прогресс по климату». По его словам, «климат не является разменной картой, это наше будущее», передает ТАСС.
Напомним, Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации регион. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и Россия не должна игнорировать этот важный регион.
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Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов
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«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря.
«Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.
По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев.
Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев.
Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое».
Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел.
В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения».
Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
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Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США
Президент Владимир Путин примет решение о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет», – передает его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Запад должен отказаться от массового антироссийского психоза. «Тут просто, наверное, можно призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые есть», – заявил он.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций
Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций.
Дипломат уточнил, что намерен обсудить на консультациях в Вашингтоне нынешнее состояние отношений России и США, передает РИА «Новости».
Ранее в Госдепе сообщили, что Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена. Там добавили, что посол вернется в Москву в ближайшие недели.
Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
США решили предоставить Украине 63 млн долларов на «противодействие» России
США намерены предоставить Украине помощь в размере 155 млн долларов, в том числе 63 млн долларов предназначена для «противодействия российской агрессии», сообщило правительство Украины.
«США через Агентство по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов. В тесном партнерстве с правительством Украины USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев», – сообщается на сайте украинского кабмина.
Часть суммы (34 млн долларов) предназначено для поддержки украинской экономики и «улучшения состояния здоровья украинцев», 14 млн долларов – на мероприятия по противодействию коррупции, еще 44 млн долларов будут выделены на «укрепление демократии и управления» в стране.
Также отмечается, что 63 млн долларов планируется потратить на «противодействие российской агрессии» – эта сумма будет расходоваться на оказания правовой помощи украинцам, снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем «содействия подключению к энергетической сети Европы, а также укрепления украинских предприятий, которые работают на востоке страны».
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные поставки США Украине продолжатся, чтобы та могла «защищать себя».
Напомним, Кирби уже выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
МИД: Говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано
Говорить о месте и времени возможной встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена преждевременно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Этот вопрос (о встрече) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США», – отметил Рябков.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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