На Солнце произошла вспышка среднего класса

В Бундестаге поставили диагноз послу Украины в Берлине

«Слова Мельника – это бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, потребовавшего от Германии добиться вступления его страны в НАТО из-за того, что Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.

«Украина – это разменная монета в мультиглобальном проекте под названием «Противостояние России». С помощью предательства славянской общности народов украинские политики стремятся перевести полыхающий локальный конфликт в глобальную конфронтацию с Россией. Поэтому Украина пытается всеми силами втянуть в нее все страны», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По словам депутата, Украина никогда не войдет в НАТО. «Североатлантический альянс не может принять страну, находящуюся в состоянии конфликта. Более того, если такое произойдет, это будет явное объявление войны России, а на такой шаг никто не пойдет. В-третьих, НАТО не имеет будущего без модернизации. У нас есть только одна возможность выжить в этом глобальном конфликте – создать содружество суверенных государств от Лиссабона до Владивостока, потому что без России, а тем более против нее, создать архитектуру безопасности на европейском континенте невозможно», – убежден собеседник.

«Поэтому все громкие и неадекватные заявления Мельника – это очередной бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансовых вливаний в украинскую экономку», – заключил Гердт.

Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.

Немцам требования украинского посла не понравились. «У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Welt am Sonntag Paul S.

По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости».

Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина угрожает НАТО атомной бомбой.

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