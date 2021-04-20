Выборы-2021: «ЕР» начала праймериз в Сети, актер Певцов сблизился с «пенсионерами»

«Единая Россия» запустила электронную регистрацию всех желающих участвовать в предварительном голосовании. В партии «Новые люди» аналогичный отбор будущих кандидатов в Госдуму начался в формате реалити-шоу – и за выходные его посмотрели миллионы зрителей. Актер Дмитрий Певцов заявил, что разделяет идеи Партии пенсионеров.

Регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму началась в понедельник. Регистрация продлится до 28 мая, уточняет сайт партии. Как пояснил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин, участвовать в праймериз может любой россиянин вне зависимости от того, состоит ли он в «Единой России». Потребуется лишь авторизация через «Госуслуги». Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Именно в нем с 24 по 30 мая будут доступны бюллетени для голосования.

Одновременно в круглосуточном режиме заработал кол-центр партии по вопросам организации праймериз – горячая линия для тех, у кого возникнут проблемы с регистрацией на сайте, с поиском региона или конкретного кандидата.

Народный артист России Дмитрий Певцов принял участие в совещании руководства Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. «Я уже нахожусь в предпенсионном возрасте и активно к нему готовлюсь. Изучив программу и тезисы Партии пенсионеров, я вижу, что наши взгляды на жизнь и социальное устройство очень близки», – отметил Певцов.

«Пандемия показала, что, на мой взгляд, пенсионный возраст надо не увеличивать, а сокращать», – считает актер. Кроме того, выступая на совещании, Певцов затронул и тему образования, раскритиковав Болонскую систему и связанный с ней ЕГЭ. «Наших детей учат якобы знаниям, а на самом деле они просто готовятся сдавать этот тест», – цитируется актер в пресс-релизе партии. По его мнению, российской школе следует вернуться к советским стандартам. В свою очередь лидер партии Владимир Бураков рассказал на совещании о том, как партия готовится к выборам в Госдуму.

В феврале появились неофициальные сообщения о том, что Певцов будет баллотироваться в парламент от одной из партий. Сам актер заявил, что у него таких планов пока нет, но полностью вариант своего выдвижения в Госдуму не исключил.

А «Новые люди» сообщили о том, что организованное этой партией реалити-шоу #ДебатыКандидаты набрало более двух миллионов просмотров за выходные 17-18 апреля. Первая же серия шоу оказалась хитом, говорится на сайте партии: «Выбирайте своего любимого кандидата, помогайте ему одержать победу и получить главный приз – 30 миллионов рублей на реализацию проекта». Кроме приза, у победителя появится шанс выдвинуться от «Новых людей» в Госдуму.

Как уже сообщалось, главным условием для отбора на #ДебатыКандидаты стало отсутствие всякого политического опыта. По условиям шоу, «полуфиналистов» селят в загородный дом (наподобие «Тик-Ток-хауса»), где на глазах у зрителей, в режиме реального времени, претенденты проходят испытания, в ходе которых «могут проявить себя и прокачать свои амбиции». Шоу транслируется на партийном YouTube-канале.

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев расценил праймериз ЕР в электронном виде как «абсолютный эксперимент». «Может, первый блин будет комом, но это не значит, что этого не надо делать. Партия готова рисковать, она использует современные методы, потому что понимает, что именно за ними будущее», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД. По его мнению, другие партии через 5-10 лет тоже перейдут на IT-праймериз. «Единороссы первыми в стране пошли не по консервативному сценарию, а, что называется, с опережением времени, намечая дорогу другим, – подчеркнул политолог. – У многих других политических сил пока вообще нет внутрипартийной демократии».

Участники праймериз из числа рядовых граждан должны проявить настойчивость и терпение, добавил эксперт, ведь им придется сперва зарегистрироваться через «Госуслуги», а затем, в конце мая – второй раз зайти в систему и только тогда уже отдать свой голос. Предсказать, насколько массовым окажется такое заочное голосование, политолог пока не берется. «Где-то, возможно, региональные власти будут призывать участвовать в таких праймериз. В таких регионах, конечно, активность будет выше. Но тут важно не «передавить», иначе эффект будет обратный желаемому», – подчеркнул эксперт.

Матвейчев в целом положительно оценил решение актера Дмитрия Певцова объявить себя сторонником Партии пенсионеров. «Если дело дойдет до того, что народный артист России будет представлять «пенсионеров» на выборах – это станет безусловным плюсом для партии. Ведь пока там нет известных, харизматичных людей. Политологи, допустим, знают Владимира Буракова, но избирателям он неведом, – в отличие от Певцова, известного практически каждому в стране», – сказал Матвейчев.

Эксперт отчасти согласен и с призывом Певцова снижать, а не повышать пенсионный возраст: «Я тоже считаю, что понятие «пенсионный возраст» должно иметь не абсолютное, а ограниченное применение». Менее конструктивным ему показался тезис Певцова об отмене ЕГЭ. «Дело не в самой Болонской системе и тестовом экзамене, а в той профанации, с которой у нас эти вещи в свое время начали внедрять. Сегодня приходится выправлять. Кроме того, предлагать просто вернуться к советским стандартам образования непродуктивно. Надо предлагать свое: свою систему, свои принципы экзаменов, свои стандарты – так, чтобы остальные страны стремились их у нас перенимать», – заключил Матвейчев.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов выразил удивление количеством просмотров реалити-шоу партии «Новые люди». «Прежде чем делать какие-то выводы о ярком успехе, я бы все же проинспектировал их на «живых подписчиков», посмотрел бы географию этих просмотров», – предложил эксперт. «В любом случае какой-то интерес к этому проекту, наверное, есть. «Новые люди» позиционируют себя как сильно продвинутых, ультрасовременных и молодежных политиков, и думают, что это им как-то поможет на предстоящих выборах. Просто «Новые люди» понимают, что в классических сюжетах политической борьбы они явно уступают не только парламентским, но и многим другим новым партиям. Вот почему они и сделали ставку на нишу, еще не вполне освоенную оппонентами», – поясняет эксперт.

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