В Кремле подчеркнули важность единства России и Белоруссии

В Кремле придают большое значение российско-белорусскому единству, это «самый продвинутый формат интеграции» на постсоветском пространстве, а этапы данной интеграции могут быть растянуты по времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «сам факт того, что по случаю этого дня (Дня единения народов России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) президент (России Владимир Путин) отправил президенту (Белоруссии Александру) Лукашенко поздравительную телеграмму, говорит о том, что мы придаем большое значение российско-белорусскому единству и единому Союзному государству», передает РИА «Новости».

«Что касается этапов интеграции в рамках Союзного государства, то эти этапы могут быть растянуты по времени в зависимости от пожеланий одной из двух сторон, они могут расширяться по своему набору и так далее», – добавил он, отметив, что это «подвижная материя».

«Но в любом случае, это самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. И мы искренне надеемся, что этот формат будет и дальше развиваться», – заключил представитель Кремля.

В пятницу Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Лукашенко отметил, что за прошедшие с момента подписания договора об образовании Сообщества Белоруссии и России 25 лет страны многого достигли в союзном строительстве.

Путин в своей телеграмме указал, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. В 1996 году в этот день был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. 8 декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.