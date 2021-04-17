Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине ВОЗ подвергла критике механизм распространения вакцин COVAX 17 апреля 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

Человечество «терпит неудачу» в деле распространения вакцин от коронавируса через механизм COVAX, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Отметив, что «равенство в вопросе о вакцинах – это вызов нашего времени», Гебрейесус вынужден был признать: «Мы терпим неудачу». По его словам, некоторые государства, которые ждали вакцину, «не получили ничего», другие не получают в срок вторую часть квоты, в результате под угрозой оказываются их планы, «касающиеся второго этапа вакцинации». В соответствии с планами через COVAX уже должны были поставить свыше 100 млн доз вакцин, но распределено только 40 млн. Свыше 82% из 832 млн прививок в мире приходится на страны с высокими и средними доходами, на страны с низкими доходами – 0,2%, передает ТАСС. Гендиректор ВОЗ призвал государства, которые зарезервировали для своих граждан лишние объемы вакцин, «немедленно сделать пожертвования COVAX». Он призвал рассмотреть «все варианты наращивания производства». В частности, предлагается рассмотреть передачу лицензий на производство вакцин другим странам, а также «инвестиции в местное производство вакцин». В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую. COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

Голикова пообещала скорое снятие антиковидных ограничений 16 апреля 2021, 11:45

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Увеличение объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», – сказала она, передает ТАСС. По ее словам, не стоит забывать о том, что апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости в России и без пандемии. «Это сезонные инфекции, к которым может присоединяться ковид и присоединяется», – пояснила Голикова. Она также уточнила, что число граждан, привившихся от коронавирусной инфекции в России, превысило восемь миллионов. «Наша с вами работа по вакцинации населения – это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время. Здесь была показана цифра – более восьми миллионов, сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», – сказала Голикова. Кроме того, она добавила, что порядка 30 млн россиян смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию. «Даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», – сказала она. Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно. «Сейчас важно эту работу развернуть, обратив особое внимание на тех граждан, которые перенесли ковид, потому что мы с вами отлично знаем, какие последствия этой болезни имеют люди, переболевшие ковидом», – добавила она. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России. Ученые выявили способность собак точно «вынюхивать» больных коронавирусом 16 апреля 2021, 17:45 Текст: Абдулла Шакиров

Собаки имеют способность определять по запаху пациентов, болеющих коронавирусом, с точностью 96%, говорится в исследовании Школы ветеринарной медицины университета Пенсильвании. В ходе эксперимента, в котором участвовали восемь лабрадоров-ретриверов и одна бельгийская овчарка породы малинуа, животных учили распознавать специальный реагент, а также отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи больных коронавирусом, при этом все образцы были дезактивированы, сообщается на сайте университета. Изучая результаты исследования, команда ученых обнаружила, что все девять собак могли легко идентифицировать положительные образцы SARS-CoV-2 со средней точностью 96%. Однако их чувствительность или способность избегать ложноотрицательных результатов была ниже ввиду строгих критериев оценки эксперимента. Специалисты отметили, что моча и слюна людей с коронавирусом имеют уникальный запах, и пришли к выводу, что в будущем дрессировка должна включать в себя большое количество разнообразных образцов, поскольку собаки со временем отбирают те образцы, запахи которых им знакомы. По мнению ведущего автора исследования Синтии Отто, результаты эксперимента можно будет развивать не только в обучении собак распознавать COVID-19, но и в работе по выявлению рака и других заболеваний. Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему собак, натренированных определять больных коронавирусом, пока нельзя применять повсеместно. Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал, что COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, а у собак достаточно острый нюх. Первые партии вакцины «Ковивак» отправлены в регионы России 16 апреля 2021, 10:35

Фото: ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/

РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Первые партии вакцины от коронавируса «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова, отправлены в российские регионы, сообщил генеральный директор Центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. «Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «Ковивак», созданной в Центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», – сказал он, передает ТАСС. В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток 16 апреля 2021, 19:45 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Санкт-Петербурга отменили ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в частности использование перчаток в транспорте и общественных местах, масочный режим сохраняется до 15 мая. «Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах…обязанность граждан по использованию в этих местах и территориях средств индивидуальной защиты органов дыхания сохраняется по 15 мая», – передает РИА «Новости» сообщение администрации губернатора города. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. В Британии обнаружили потенциально самый опасный штамм COVID-19 16 апреля 2021, 14:15 Текст: Абдулла Шакиров

Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19. «Управление по охране общественного здоровья дало статус «варианта под рассмотрением» новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций…Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Как пояснил профессор медицины университета Восточной Англии Пол Хантер, обнаруженный в Соединенном Королевстве штамма имеет сразу две белковые мутации и может быть более устойчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский штаммы. Напомним, в марте индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 обнаружил в Индии новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Ранее российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V» 17 апреля 2021, 03:49

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш. Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша. В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam. На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора. Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине 17 апреля 2021, 04:24 Текст: Антон Антонов

Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады. CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС. Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась. ВОЗ зафиксировала двукратный рост заболеваемости COVID за два месяца 16 апреля 2021, 12:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии», – передает ТАСС слова Гебрейесуса. Напомним, в понедельник доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост случаев заражений COVID-19 в мире можно объяснить усталостью людей от противоэпидемических ограничений и недостаточным охватом тестирования. В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса 16 апреля 2021, 11:16

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8995 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8995 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2476, Санкт-Петербурге – 704, Московской области – 595. Всего в стране выявлено 4 684 148 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 310 557 человек, из них 9109 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 795 человек. Накануне, 15 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8944. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 51. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ожидаемая продолжительность жизни снизилась в России на фоне COVID 16 апреля 2021, 12:30 Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавируса обусловила негативные демографические тенденции в России – ожидаемая продолжительность жизни снизилась, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Мурашко заявил на итоговой коллегии Минздрава, что «пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции – снижение ожидаемой продолжительности жизни», передает РИА «Новости». При этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми при плане 4,9. Министр указал также, что Россия смогла избежать драматического сценария пандемии благодаря слаженным действия медиков и «организаторов здравоохранения под руководством президента (России Владимира Путина)», но подводить окончательные итоги пока рано, передает ТАСС. Напомним, средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составляла 73,4 года. В начале апреля сообщалось, что в России сократилось число умерших от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин сравнил ситуацию с COVID в России и мире 16 апреля 2021, 11:38 Текст: Наталья Ануфриева

России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее, чем другим государствам, выразил мнение премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения, что «распространение коронавирусной инфекции стало серьезным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира», и «России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран», передает ТАСС. По его оценке, такой результат достигнут «во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу» отечественных специалистов. Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Инспекторы ЕС посетят Россию для оценки «Спутника V» 16 апреля 2021, 10:30 Текст: Алина Назарова

Несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём. «Не исключено, что мы поставим вакцину в Швецию. Несколько стран ЕС ведут переговоры о «Спутнике V». Инспекторы поедут в Россию в начале мая», – заявил Бергстрём, передает ТАСС. Он добавил, что необходимым условием для начала использования вакцины является одобрение ЕС. По его словам, для этого следует провести инспекцию производственных площадок в России, а также изучить результаты клинических испытаний. «Не исключено, что мы доставим вакцину «Спутник V» в Швецию. Это может произойти в июне-июле», – пояснил координатор. Тем временем Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Также российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, а в Чехии почти половина жителей захотели привиться «Спутником V». В Совбезе призвали прописать правовые основания самоизоляции 16 апреля 2021, 11:03 Текст: Евгения Шестак

Эксперты Совета безопасности (СБ) России считают важным прописать правовое определение режима самоизоляции и оснований для введения ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. «Подчеркнута важность определения понятий режимов «самоизоляции» и «повышенной готовности» в условиях эпидемий (пандемий), а также правовых оснований для их установления и введения ограничительных мер», – приводит ТАСС сообщение. Также эксперты обратили внимание на необходимость нормативного закрепления мер, направленных на соблюдение прав граждан в условиях пандемии, «в первую очередь на своевременное получение заработной платы и стимулирующих выплат за выполнение особо важных задач, связанных с риском для жизни и здоровья». Ранее Роспотребнадзор предложил отменить требование, в соответствии с которым дети должны отдыхать в пределах своего региона. Восемь человек во Франции стали жертвами тромбоза после вакцинации AstraZeneca 17 апреля 2021, 03:08 Текст: Антон Антонов

Во Франции восемь человек умерли из-за тромбоза, который возник после того, как они сделали прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщило французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. ANSM сообщает, что по данным на 8 апреля, в стране сделано свыше 2,72 млн прививок AstraZeneca. В период со 2 по 8 апреля выявлено девять случаев атипичных тромбозов, а также два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний. За все время прививочной кампании с использованием AstraZeneca в стране выявлено 23 случая тромбозов, восемь из которых привели к смерти пациентов, передает РИА «Новости». Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Европейское агентство лекарственных средств считает, что преимущества вакцины AstraZeneca преобладают над связанными с ее применением рисками. Киргизия выделила средства на покупку «Спутника V» 16 апреля 2021, 10:52 Текст: Евгения Шестак

Власти Киргизии выделили деньги на приобретение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения и социального развития республики Алымкадыр Бейшеналиев. «Правительство выделило деньги на приобретение вакцины «Спутник V», в понедельник мой заместитель летит в Москву для подписания договора», – цитирует ТАСС Бейшеналиев. Ранее Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V».