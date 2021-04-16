Для Тимы Белорусских запросили два года «домашней химии» за наркотики

Прокурор попросил для 22-летнего белорусского музыканта Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) наказание в виде двух лет ограничения свободы без изоляции в исправительном учреждении, которое в Белоруссии называют «домашней химией».

Морозова обвиняют по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или государственную границу республики Белоруссия наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов», передает Tut.by.

По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

До суда музыкант находился под залогом, он приехал в суд за полчаса до начала заседания, его сопровождал известный адвокат Мария Колесова-Гудилина. От комментариев прессе молодой человек отказался. Его адвокат сказала, что «у нас прекрасное настроение».

По дороге в суд он также записал видео для своих фанатов, в котором поблагодарил их за поддержку. Юноша пообещал вечером рассказать, как обстоят дела «со своей колокольни». Также чуть позже подъехала группа поддержки артиста, они не захотели общаться с прессой.

В суде Морозов сообщил, что у него полное базовое образование, есть пятилетняя дочь на иждивении, он занимается музыкой и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Ленинском районе Минска.

Прокурор огласил обвинение, в нем он сообщил, что Морозов приобрел, перевозил и хранил наркотическое вещество без цели сбыта. Второму фигуранту предъявили такое же обвинение, оба признали вину в полном объеме.

После оглашения обвинения начался допрос, в ходе которого музыкант сообщил, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании».

Артист добавил, что он не употребляет наркотики сейчас, ранее бывало, что он пробовал гашиш и кокаин. Также он сообщил, что до задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, «тяжелее что-то – нет».

Музыкант добавил, что покупал наркотики на специальных интернет-площадках, через систему закладок, по чужому телефону.

Обвиняемый также добавил, что при задержании у него изъяли амфетамин и гашиш. Амфетамин он приобрел осенью 2020 года, задержан он был в январе, вместе с другим обвиняемым они употребили часть имевшихся при себе наркотиков.

Второй обвиняемый, Антон Кривецкий находился под стражей, он также дал признательные показания в суде и сообщил, что раскаивается.

На прениях прокурор подчеркнул, что вина фигурантов доказана целиком, он попросил суд учесть чистосердечное раскаяние обоих молодых людей. Для музыканта он запросил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на два года.

Для второго подозреваемого гособвинитель также затребовал два года «домашней химии», и попросил освободить Кривецкого из-под стражи в зале суда.

Напомним, о признании Морозова и второго обвиняемого в совершении преступления сообщалось еще в марте.

Следствие полагает, что певец и его приятель в декабре 2020 года и в январе 2021 года купили гашиш массой свыше 1,96 грамма, часть они употребили в игровом клубе в Минске. Остатки у них обнаружили полицейские. Также при обыске у музыканта нашли амфетамин массой 0,0375 грамма.