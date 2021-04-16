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Для Тимы Белорусских запросили два года «домашней химии» за наркотики
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Прокурор попросил для 22-летнего белорусского музыканта Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) наказание в виде двух лет ограничения свободы без изоляции в исправительном учреждении, которое в Белоруссии называют «домашней химией».
Морозова обвиняют по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или государственную границу республики Белоруссия наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов», передает Tut.by.
По этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
До суда музыкант находился под залогом, он приехал в суд за полчаса до начала заседания, его сопровождал известный адвокат Мария Колесова-Гудилина. От комментариев прессе молодой человек отказался. Его адвокат сказала, что «у нас прекрасное настроение».
По дороге в суд он также записал видео для своих фанатов, в котором поблагодарил их за поддержку. Юноша пообещал вечером рассказать, как обстоят дела «со своей колокольни». Также чуть позже подъехала группа поддержки артиста, они не захотели общаться с прессой.
В суде Морозов сообщил, что у него полное базовое образование, есть пятилетняя дочь на иждивении, он занимается музыкой и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Ленинском районе Минска.
Прокурор огласил обвинение, в нем он сообщил, что Морозов приобрел, перевозил и хранил наркотическое вещество без цели сбыта. Второму фигуранту предъявили такое же обвинение, оба признали вину в полном объеме.
После оглашения обвинения начался допрос, в ходе которого музыкант сообщил, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании».
Артист добавил, что он не употребляет наркотики сейчас, ранее бывало, что он пробовал гашиш и кокаин. Также он сообщил, что до задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, «тяжелее что-то – нет».
Музыкант добавил, что покупал наркотики на специальных интернет-площадках, через систему закладок, по чужому телефону.
Обвиняемый также добавил, что при задержании у него изъяли амфетамин и гашиш. Амфетамин он приобрел осенью 2020 года, задержан он был в январе, вместе с другим обвиняемым они употребили часть имевшихся при себе наркотиков.
Второй обвиняемый, Антон Кривецкий находился под стражей, он также дал признательные показания в суде и сообщил, что раскаивается.
На прениях прокурор подчеркнул, что вина фигурантов доказана целиком, он попросил суд учесть чистосердечное раскаяние обоих молодых людей. Для музыканта он запросил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на два года.
Для второго подозреваемого гособвинитель также затребовал два года «домашней химии», и попросил освободить Кривецкого из-под стражи в зале суда.
Напомним, о признании Морозова и второго обвиняемого в совершении преступления сообщалось еще в марте.
Следствие полагает, что певец и его приятель в декабре 2020 года и в январе 2021 года купили гашиш массой свыше 1,96 грамма, часть они употребили в игровом клубе в Минске. Остатки у них обнаружили полицейские. Также при обыске у музыканта нашли амфетамин массой 0,0375 грамма.
Продюсер телеканала «Дождь» рассказала, как дочь Ефремова стала Сережей
Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт рассказала, что дочь Михаила Ефремова по имени Анна-Мария стала Сережей.
«Решили с продюсером Александрой Перелетовой снять интервью с дочерью Михаила Ефремова Анной-Марией. Пока искали телефон, пока дозвонились, она уже стала Сережей. Сережа попросил прислать ему вопросы и некий «юридический контракт» (видимо, это последствия травмы от сотрудничества семьи с Эльманом Пашаевым). Но согласовать интервью так и не удалось. Теперь Сережа Ефремов отказывается разговаривать пока мы не переименуем программу «Женщины сверху» в «Трансмускулинные небинарные сверху». Тяжелый день», – написала Монгайт на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в сентябре 2020 года Анна-Мария Ефремова рассказала о сложных отношениях в семье. После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова девушка заявила, что разочарована в отце, однако позже сообщила, что общается с ним.
США призвали Россию ответить на новые санкции пропорционально
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Глава администрации Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции.
«На этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я призвал его ответить [на новые американские санкции] надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться [дальше по пути увеличения санкционного давления]», – заявил Байден.
При этом американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон смогут, обменявшись применением ограничительных мер, оставить нынешний эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.
«Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом», – подчеркнул Байден.
«Сейчас время начать деэскалацию [российско-американских отношений]. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», – заявил глава Белого дома.
«Суть того, о чем я говорю, в следующем: там, где для Соединенных Штатов есть интерес работать с Россией, нам следует это делать, и мы будем это делать. Если же Россия стремится навредить интересам США, мы дадим ответ, мы всегда будем стоять на защите своей страны, наших институтов, нашего народа и наших союзников», – добавил Байден.
Ранее 46-й американский президент заявил, что США якобы не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но готовы к введению новых санкций.
Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Напомним также, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
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Греф оценил последствия санкций США против госдолга России
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Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что новые американские санкции против госдолга России не приведут к серьезным негативным последствиям для страны.
«За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», – приводит слова Грефа ТАСС.
Глава Сбербанка подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов». «Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом», – сказал он.
Глава Сбербанка отметил, что сейчас санкции введены почти по всем направлениям, а российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к таким условиям.
Ранее в четверг Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Новые американские рестрикции запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Москва предупредила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона.
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Сенатор предположил несимметричный ответ России на введенные США санкции
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«Решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя указ президента США Джо Байдена о введении новых санкций в отношении России.
«Ответ с нашей стороны последует точно – не обязательно симметричный. В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально. По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы», – отметил зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.
Цель этих санкций, по словам сенатора, максимально сдерживать Россию. «Причем речь идет о всей нашей стране, а не об отдельных людях. США не нужно, чтобы здесь существовала самостоятельная держава. Надо привыкать жить в таких условиях. Тем более, что мы умеем не просто жить, а развиваться в условиях санкций – мы за прошедшие семь лет продемонстрировали это всему миру», – сказал собеседник.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. ... Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения.
В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома.
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
ЕС и НАТО после введения санкций США выступили в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют.
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МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше – это вассалитет 21-го века
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Вызовы российских послов в министерства иностранных дел Британии и Польши говорят о цепной реакции в странах НАТО в поддержку санкций США в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций – признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», – передает ее слова РИА «Новости».
«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21-го века», – подчеркнула Захарова.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Сообщалось, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, предположительно из-за санкций США против России и ситуации на восточной границе Украины. Кроме того, МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds.
Также в четверг посол США в России Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России, где, по словам Марии Захаровой, разговор для американской стороны обещал быть тяжелым. Американское посольство сообщило, что визит Салливана прошел в дружественном ключе. В Министерстве иностранных дел России предупредили посла США о скором введении ответных мер на санкции Вашингтона против России.
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Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Заместитель постпреда РФ при ООН: Теперь наша очередь «призвать США к ответу»
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Настала очередь Москвы призывать Вашингтон «к ответу» за недружественные действия, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Что ж, теперь наша очередь «призвать США к ответу» за продвижение необоснованных обвинений и инициирование недружественных действий. Вот, как это работает в дипломатии», – заявил Полянский в соцсетях, передает РИА «Новости».
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям. Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
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В Кремле рассказали об ответе на санкции США
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на санкции Вашингтона и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать на американские санкции и когда.
Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения, он заявил, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, передает РИА «Новости».
«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», – сказал Песков.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Белый дом: Байден выступит с речью о России
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Президент США Джон Байден в четверг выступит с речью, которая будет посвящена России, сообщили в Белом доме.
«Во второй половине дня президент выступит с речью по поводу России», – передает сообщение РИА «Новости».
Выступление Байдена ожидается в 16.30 по времени Вашингтона (23.30 мск).
Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десятерых сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
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Темпы роста ВВП Китая достигли беспрецедентного уровня
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Темпы экономического роста Китая в январе – марте достигли беспрецедентной отметки в 18,3% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Согласно докладу ведомства, объем ВВП Китая за первые три месяца 2021 года достиг 24,93 трлн юаней (примерно 3,8 трлн долларов). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября – декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года, передает ТАСС.
Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около 173,56 млрд долларов), промышленность – на 24,4%, до 9,26 трлн юаней (1,41 трлн долларов), сфера услуг – на 15,6%, до 14,54 трлн юаней (2,22 трлн долларов).
Кроме того, по данным Госстата КНР, промышленное производство в Китае за три месяца 2021 года увеличилось в годовом исчислении на 24,5%, только за минувший месяц показатель вырос на 14,1%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,6 процентного пункта.
Напомним, за январь-февраль 2021 года промпроизводство в КНР выросло на 35,1% в годовом выражении. В августе 2019 года промпроизводство Китая упало до минимума за 17 лет на фоне торговой войны с США.
Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС
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Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя «Союз», стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в феврале, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а», показали исчерпывающую картину. Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика», – сообщил источник РИА «Новости».
Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска «Прогрессов», но и некоторых автоматических космических аппаратов.
«По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена», – добавил источник.
Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля «Прогресс МС-17», запланированного на 30 июня.
Напомним, в феврале грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), позднее корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме. В Роскосмосе рассказали, что переход в другой режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.
Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.
В МВД поставили ультиматум странам СНГ из-за мигрантов
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Замминистра внутренних дел Александр Горовой попросил представителей стран СНГ провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися в России, в противном случае Россия будет вынуждена закрыть границы.
«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу», – заявил Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает ТАСС.
По его словам, никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся в России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.
По данным МВД, на текущий момент в России находятся незаконно свыше 120 тыс. граждан Азербайджана, свыше 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.
Ранее в МВД сообщали, что чаще всего решения о «нежелательности» нахождения в России иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14 таких решений, исполнено 805 решений о депортации.
Россия сократила вложения в госдолг США
В январе 2021 года Россия сократила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.
Согласно данным Минфина США, в январе Россия сократила объем вложений в госдолг США с 6,145 млрд долларов до 5,756 млрд в феврале. При этом доля долгосрочных американских облигаций сократилась практически в девять раз: 306 млн вместо 2,7 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных облигаций пришлось 5,45 млрд по сравнению с 3,4 млрд долларов за январь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госдолга США в январе оставалась Япония с показателем 1,25 трлн долларов. Второе место с 1,1 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В январе Россия увеличила объем вложений в американские государственные облигации по сравнению с декабрем 2020 года на 134 млн долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Японцы разозлились из-за позиции России по воде с «Фукусимы»
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Читатели японского информагентства Jiji выразили недовольство возмущением России, Китая и Южной Кореи из-за планов Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».
Напомним, японское правительство собирается сбросить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан после тщательной очистки. По предварительным планам, этот процесс начнется с 2023 года. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.
Китай и Южная Корея также выступили с критикой японской инициативы. В связи с этим некоторые пользователи пришли к выводу, что соседние с Японией страны решили «вступить в сговор» и «вмешаться во внутренние дела» государства.
«Красная банда» – Китай, Южная Корея и Россия – еще что-то говорят Японии! И думают, что мы прислушаемся к своим врагам!» – высказался один из читателей, передает РИА «Новости».
«Китай, Южная и Северная Корея и еще Россия – это антияпонский картель. Детский сад какой-то. Все занимают одинаковую позицию в отношении Японии», – считает пользователь.
«Еще не хватало, чтобы с такими заявлениями выступила бы и Северная Корея! И все же вокруг Японии – одни враги!» – утверждает один из комментаторов.
«А какой смысл Японии что-то согласовывать с какой-то «бандой вымогателей», если она соблюдает все международные стандарты?» – задался вопросом другой.
Среди обсуждающих ситуацию нашлись те, кто призвал японские власти к ответным действиям.
«А японское правительство пусть не отмалчивается. Нужно давать отпор каждому такому посягательству!» – отреагировал читатель.
«Японии пора кончать со своим пацифизмом, когда вокруг нас такие страны, как Китай и Россия!» – уверен комментатор.
«Давайте очищенной водой с АЭС «Фукусима» разбавим русским вконец загрязненную радиацией воду на владивостокском побережье», – предложил другой.
Один из читателей предположил, что Россию ждут негативные последствия из-за позиции касательно сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».
«Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши северные острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС. А не боится Россия риска дальнейшего ухудшения японского общественного мнения о ней?» – отметил пользователь.
Инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский заявил газете ВЗГЛЯД, что радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего.
Соловьев объяснил «слащавые речи» Байдена после ввода санкций
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«Никакой деэскалации в отношениях между Россией и США быть не может, все комплиментарные слова Байдена в адрес Москвы – это абсолютно пустая риторика», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявления президента Джо Байдена, посвященные отношениям между США и Россией.
«В выступлении Байдена примечательно то, что он полностью сменил риторику. Еще недавно он оскорблял Владимира Путина и говорил о России менторским тоном. Но сейчас от этого тона ничего не осталось. Более того, он стал извиняющимся», – считает тележурналист Владимир Соловьев.
При этом, по его словам, в речи американского президента неожиданно не прозвучало ни одного обвинения в адрес России по поводу нарушения прав человека, ситуации вокруг блогера Алексея Навального или якобы поощрения атак «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) против американских войск в Афганистане.
«Байден явно не может понять, какие именно шаги предпримет Россия в ответ на действия США. Именно поэтому он сначала звонит Путину, затем вводит санкции, а после выходит, объясняет их введение более ранними обещаниями времен избирательной кампании и умудряется сказать что-то о сотрудничестве», – поясняет собеседник. По мнению Соловьева, такое поведение вполне укладывается в логику привычной американской «игры, направленной в первую очередь на свою аудиторию», но «с отсылкой к России, поведение которой новая администрация предугадать не может». Соловьев убежден, что
«слащавые речи Байдена в совокупности с новыми рестрикциями ни в коем случае не должны вводить Россию в заблуждение».
«Нам надо четко понимать, что Байдена меньше всего на свете волнуют интересы нашего государства. Поэтому то, что он вдруг умудрился высказаться даже о взаимных интересах, ни в коем случае не должно нас очаровывать. И мы должны действовать только исходя из собственных национальных интересов», – убежден журналист. Он также предположил, что в обозримом будущем со стороны США последуют новые санкции против России, причем более жесткие.
При этом задача США повлиять каким-то образом на политику Москвы для Вашингтона вторична, считает Соловьев. «Главное для них – решить свои внутренние задачи. У нас все наоборот – нам следует понять наши национальные интересы, а поведение США не должно никоим образом воздействовать на них», – сказал журналист.
По мнению Соловьева, слова Джозефа Байдена о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях – это абсолютно пустая риторика. «Естественно, ни о какой новой перезагрузке и речи быть не может, особенно учитывая, что с 2017 года в США действует закон, который ставит нас в один ряд с Ираном и Северной Кореей», – добавил Соловьев. Более того,
«предыдущая перезагрузка образца 2009 года привела только к резкому ухудшению отношений».
По словам журналиста, своими действиями Байден стремится добиться построения новой альтернативной международной организации демократических стран, которая позволит ему решать все вопросы в обход ООН в целом и Совета Безопасности ООН в частности. «Таким образом он пытается отодвинуть Россию, Китай, Иран и еще ряд стран на периферию мировой политики и выиграть международную конкуренцию в условиях резко возросшего экономического могущества Китая», – резюмировал Соловьев.
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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