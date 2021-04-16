Раскрыты подробности визита посла Британии в МИД России

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16 апреля, пятница | Последнее обновление — 14:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле рассказали об ответе на санкции США
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
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Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Раскрыты подробности визита посла Британии в МИД России
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Посольство Великобритании в Москве рассказало, какие темы обсуждались главой дипмиссии Деборой Броннерт в МИД России.
«Сегодня посол Великобритании Дебора Броннерт посетила МИД РФ. Это был заранее запланированный визит, который является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы. Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес», – написала дипмиссия в Telegram-канале.
В пятницу британский посол посетила МИД России на фоне вызова посла России в Лондоне, где его обвинили во «враждебной линии поведения Москвы». В то же время посольство Великобритании в России сообщило, что посещение послом МИД планировалось заранее.
Продюсер телеканала «Дождь» рассказала, как дочь Ефремова стала Сережей
Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт рассказала, что дочь Михаила Ефремова по имени Анна-Мария стала Сережей.
«Решили с продюсером Александрой Перелетовой снять интервью с дочерью Михаила Ефремова Анной-Марией. Пока искали телефон, пока дозвонились, она уже стала Сережей. Сережа попросил прислать ему вопросы и некий «юридический контракт» (видимо, это последствия травмы от сотрудничества семьи с Эльманом Пашаевым). Но согласовать интервью так и не удалось. Теперь Сережа Ефремов отказывается разговаривать пока мы не переименуем программу «Женщины сверху» в «Трансмускулинные небинарные сверху». Тяжелый день», – написала Монгайт на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в сентябре 2020 года Анна-Мария Ефремова рассказала о сложных отношениях в семье. После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова девушка заявила, что разочарована в отце, однако позже сообщила, что общается с ним.
Байден ввел новые санкции против России
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Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. … Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. «Министерство финансов выпустило указ, который запрещает финансовым учреждениям США участвовать в первичном рынке рублевых облигаций и облигаций в иностранной валюте, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или министерством финансов, а также предоставлять ссуды в рублях или не рублях Центробанку РФ, Фонду национального благосостояния или министерству финансов», – говорится в сообщении.
Кроме того, указ оставляет за администрацией США право расширять санкции против российского суверенного долга.
Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Сегодня Соединенные Штаты официально заявляют, что Служба внешней разведки России (СВР), также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие структуры информационных технологий. Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
Как сообщает газета The Washington Post, ЕС и НАТО после введения санкций США выступят в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют, передает ТАСС
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Ранее СМИ сообщили, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Помощник Байдена подтвердил планы Вашингтона ввести санкции против России.
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США призвали Россию ответить на новые санкции пропорционально
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Глава администрации Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции.
«На этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я призвал его ответить [на новые американские санкции] надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться [дальше по пути увеличения санкционного давления]», – заявил Байден.
При этом американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон смогут, обменявшись применением ограничительных мер, оставить нынешний эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.
«Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом», – подчеркнул Байден.
«Сейчас время начать деэскалацию [российско-американских отношений]. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», – заявил глава Белого дома.
«Суть того, о чем я говорю, в следующем: там, где для Соединенных Штатов есть интерес работать с Россией, нам следует это делать, и мы будем это делать. Если же Россия стремится навредить интересам США, мы дадим ответ, мы всегда будем стоять на защите своей страны, наших институтов, нашего народа и наших союзников», – добавил Байден.
Ранее 46-й американский президент заявил, что США якобы не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но готовы к введению новых санкций.
Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Напомним также, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
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Греф оценил последствия санкций США против госдолга России
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Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что новые американские санкции против госдолга России не приведут к серьезным негативным последствиям для страны.
«За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», – приводит слова Грефа ТАСС.
Глава Сбербанка подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов». «Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом», – сказал он.
Глава Сбербанка отметил, что сейчас санкции введены почти по всем направлениям, а российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к таким условиям.
Ранее в четверг Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Новые американские рестрикции запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Москва предупредила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона.
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Сенатор предположил несимметричный ответ России на введенные США санкции
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«Решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя указ президента США Джо Байдена о введении новых санкций в отношении России.
«Ответ с нашей стороны последует точно – не обязательно симметричный. В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально. По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы», – отметил зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.
Цель этих санкций, по словам сенатора, максимально сдерживать Россию. «Причем речь идет о всей нашей стране, а не об отдельных людях. США не нужно, чтобы здесь существовала самостоятельная держава. Надо привыкать жить в таких условиях. Тем более, что мы умеем не просто жить, а развиваться в условиях санкций – мы за прошедшие семь лет продемонстрировали это всему миру», – сказал собеседник.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. ... Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения.
В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома.
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
ЕС и НАТО после введения санкций США выступили в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют.
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МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше – это вассалитет 21-го века
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Вызовы российских послов в министерства иностранных дел Британии и Польши говорят о цепной реакции в странах НАТО в поддержку санкций США в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций – признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», – передает ее слова РИА «Новости».
«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21-го века», – подчеркнула Захарова.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Сообщалось, что посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, предположительно из-за санкций США против России и ситуации на восточной границе Украины. Кроме того, МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds.
Также в четверг посол США в России Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России, где, по словам Марии Захаровой, разговор для американской стороны обещал быть тяжелым. Американское посольство сообщило, что визит Салливана прошел в дружественном ключе. В Министерстве иностранных дел России предупредили посла США о скором введении ответных мер на санкции Вашингтона против России.
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Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона
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Российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двухсторонних отношений придется расплачиваться», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», – заявила представитель ведомства.
Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
«В разговоре с президентом России [Владимиром Путиным] Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Но действия его (Байдена) администрации свидетельствуют об обратном», – подчеркнула дипломат.
Представитель ведомства отметила что ответственность за деградацию отношений между странами целиком лежит на США, сообщает ТАСС.
Между тем высокопоставленный дипломатический источник агентства заявил, что ответ России будет жестким. «Как и говорилось ранее, реакция будет жесткой», – сказал он.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении
новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские санкции против ряда военных компаний в России не повлияют на их деятельность, предприятия даже не заметят этих ограничений.
В среду сообщалось, что американского посла в Москве Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову.
«В ходе беседы было сказано, ... если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – говорил собеседник РИА «Новости». Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Салливана и Ушакова.
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Заместитель постпреда РФ при ООН: Теперь наша очередь «призвать США к ответу»
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Настала очередь Москвы призывать Вашингтон «к ответу» за недружественные действия, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Что ж, теперь наша очередь «призвать США к ответу» за продвижение необоснованных обвинений и инициирование недружественных действий. Вот, как это работает в дипломатии», – заявил Полянский в соцсетях, передает РИА «Новости».
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям. Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
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Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Белый дом: Байден выступит с речью о России
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Президент США Джон Байден в четверг выступит с речью, которая будет посвящена России, сообщили в Белом доме.
«Во второй половине дня президент выступит с речью по поводу России», – передает сообщение РИА «Новости».
Выступление Байдена ожидается в 16.30 по времени Вашингтона (23.30 мск).
Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десятерых сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
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Россия сократила вложения в госдолг США
В январе 2021 года Россия сократила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.
Согласно данным Минфина США, в январе Россия сократила объем вложений в госдолг США с 6,145 млрд долларов до 5,756 млрд в феврале. При этом доля долгосрочных американских облигаций сократилась практически в девять раз: 306 млн вместо 2,7 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных облигаций пришлось 5,45 млрд по сравнению с 3,4 млрд долларов за январь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госдолга США в январе оставалась Япония с показателем 1,25 трлн долларов. Второе место с 1,1 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В январе Россия увеличила объем вложений в американские государственные облигации по сравнению с декабрем 2020 года на 134 млн долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Захарова: Санкции ставят под сомнение использование доллара в качестве приоритетной валюты
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Введение Вашингтоном новых санкций в отношении России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы прекрасно понимаем, что Вашингтон использует и свою валюту и свою финансовую систему агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международно-правовой системы», – передает ее слова РИА «Новости».
«Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции», – отметила Захарова.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские санкции против ряда военных компаний в России не повлияют на их деятельность, предприятия даже не заметят этих ограничений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям. Она добавила, что санкционный курс США против России «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира.
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Японцы разозлились из-за позиции России по воде с «Фукусимы»
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Читатели японского информагентства Jiji выразили недовольство возмущением России, Китая и Южной Кореи из-за планов Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».
Напомним, японское правительство собирается сбросить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан после тщательной очистки. По предварительным планам, этот процесс начнется с 2023 года. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.
Китай и Южная Корея также выступили с критикой японской инициативы. В связи с этим некоторые пользователи пришли к выводу, что соседние с Японией страны решили «вступить в сговор» и «вмешаться во внутренние дела» государства.
«Красная банда» – Китай, Южная Корея и Россия – еще что-то говорят Японии! И думают, что мы прислушаемся к своим врагам!» – высказался один из читателей, передает РИА «Новости».
«Китай, Южная и Северная Корея и еще Россия – это антияпонский картель. Детский сад какой-то. Все занимают одинаковую позицию в отношении Японии», – считает пользователь.
«Еще не хватало, чтобы с такими заявлениями выступила бы и Северная Корея! И все же вокруг Японии – одни враги!» – утверждает один из комментаторов.
«А какой смысл Японии что-то согласовывать с какой-то «бандой вымогателей», если она соблюдает все международные стандарты?» – задался вопросом другой.
Среди обсуждающих ситуацию нашлись те, кто призвал японские власти к ответным действиям.
«А японское правительство пусть не отмалчивается. Нужно давать отпор каждому такому посягательству!» – отреагировал читатель.
«Японии пора кончать со своим пацифизмом, когда вокруг нас такие страны, как Китай и Россия!» – уверен комментатор.
«Давайте очищенной водой с АЭС «Фукусима» разбавим русским вконец загрязненную радиацией воду на владивостокском побережье», – предложил другой.
Один из читателей предположил, что Россию ждут негативные последствия из-за позиции касательно сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».
«Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши северные острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС. А не боится Россия риска дальнейшего ухудшения японского общественного мнения о ней?» – отметил пользователь.
Инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский заявил газете ВЗГЛЯД, что радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего.
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
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Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина.
Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости».
Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов».
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Темпы роста ВВП Китая достигли беспрецедентного уровня
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Темпы экономического роста Китая в январе – марте достигли беспрецедентной отметки в 18,3% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Согласно докладу ведомства, объем ВВП Китая за первые три месяца 2021 года достиг 24,93 трлн юаней (примерно 3,8 трлн долларов). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября – декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года, передает ТАСС.
Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около 173,56 млрд долларов), промышленность – на 24,4%, до 9,26 трлн юаней (1,41 трлн долларов), сфера услуг – на 15,6%, до 14,54 трлн юаней (2,22 трлн долларов).
Кроме того, по данным Госстата КНР, промышленное производство в Китае за три месяца 2021 года увеличилось в годовом исчислении на 24,5%, только за минувший месяц показатель вырос на 14,1%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,6 процентного пункта.
Напомним, за январь-февраль 2021 года промпроизводство в КНР выросло на 35,1% в годовом выражении. В августе 2019 года промпроизводство Китая упало до минимума за 17 лет на фоне торговой войны с США.
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